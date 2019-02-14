Провалилась ли антииранская коалиция США и в чём проговорился премьер Израиля

После встречи с министром иностранных дел Омана, организованной американцами в рамках создания антииранской коалиции, Биньямин Нетаньяху проговорился, дав таким образом понять, что на самом деле жаждет войны на Ближнем Востоке.

Оговорка Биньямина Нетаньяху показала, кто на самом деле жаждет войны на Ближнем Востоке. После его встречи с главой МИД Омана пресс-служба израильского премьера распространила сообщение о том, что арабские страны собираются вместе с Израилем "продвигать общие интересы в войне с Ираном".

Позднее упоминание о войне в твиттере Нетаньяху сменилось на борьбу, также было удалено видео, в котором премьер-министр Израиля прямо говорит о войне. Тем не менее, оговорку успели заметить и сделать давно очевидные выводы.

Стоит отметить, арабо-израильское противостояние имеет историю, приблизительно равную истории современного Израиля, но вот отношение Тель-Авива к Ирану является особым. Израильские лидеры (к большому удовольствию американских союзников) при каждом удобном случае утверждают, что Тегеран стремиться к физическому уничтожению израильского государства, а также ведет военные действия против движения "Хизболла", нарушая и государственные границы, и международные законы.

Например, в прошлом году, когда отношения Ирана и США обострились, Израиль выступил с заявлением о существовании в Тегеране тайного склада, в котором находятся 15 контейнеров, в котором теоретически могут находиться ядерные материалы и оборудование. В качестве доказательств Нетаньяху продемонстрировал спутниковое фото здания и фотографию стены с воротами.

Иран также неоднократно предупреждал Израиль о последствиях вмешательств в отношения страны с Евросоюзом, но все доводы ушли впустую.

Столь же дерзко Израиль действовал против Ирана, когда тот по официальному приглашению Дамаска присоединился к борьбе с террористами в Сирии. Пока иранские военные боролись с исламистами, которые, стоит подчеркнуть, угрожали всему региону, израильские военные бомбили их, нарушая воздушное пространство как самой Сирии, так и соседнего Ливана. Нередко при ударах гибли десятки мирных жителей.

Израиль хозяйничал на сирийской территории до тех пор, пока его действия не привели к гибели российского военного самолета Ил-20 и Москва не вызвалась помочь Дамаску наладить систему ПРО. В течение нескольких месяцев после того, как Сирия обзавелась С-300, Тель-Авив воздерживался от атак, однако недавно возобновил активность.

Так, 15 февраля Биньямин Нетаньяху впервые за долгое время открыто признал ответственность за авиаудары по позициям иранских военных на Сирийской территории. Во время атаки была повреждена инфраструктура аэропорта Дамаска и госпиталь.

Австралийский политолог Джамал Дауд связал воинственность Израиля с предстоящими выборами в израильский парламент и стремлением Нетаньяху отвлечь население от коррупционных скандалов и политического кризиса в стране. С этим мнением солидарен и бывший руководитель разведслужбы Израиля "Натив" Яков Кедмир.

Активизация Израиля может быть связана и с решением американского руководства о выводе военного контингента США из Сирии, полагают эксперты.

" Премьер-министр Израил Беньямин Нетаньяху всегда отличался воинственной риторикой. Причём чем дальше, тем больше. С годами воинственность риторики Нетаньяху лишь возрастала. И сейчас он, кажется, дошёл до предела, потому что совершенно открыто на встрече в Варшаве он заявил о возможной войне с Ираном", - констатировал в разговоре с Царьградом политолог Михаил Тильман.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что идея войны с Ираном отнюдь не нова в израильском политическом истеблишменте. Так, например, когда США планировали нападение на Ирак 2003 года, израильские дипломаты настойчиво советовали американцам начать с Ирана.

Весьма примечательным, говорит Тильман, является и контекст "оговорки" Нетаньяху. Заявление было сделано в Варшаве, после организованной американцами встречи. Целью переговоров являлось создание единого фронта Запада против Ирана. И к участию к ним приглашали представителей практически всех европейских и арабских стран.

По сути, отмечает собеседник Царьграда, встреча в Варшаве сорвалась, и госсекретарь США Майк Помпео был весьма разочарован. Потому что большинство стран Европы отказалось от участия в конференции и не захотели демонстрировать антииранское единство с Америкой. Однако приехал министр иностранных дел Омана, с которым последнее время Израиль пытается наладить отношения.

"Так что же будет, будет ли на самом деле война? И можно ли что-нибудь сделать против усилий США и Израиля в отношении Ирана. Войны, на мой взгляд, не будет. Да, действительно, смена режима в Иране — это цель политики США. Но американцы прекрасно понимают, что реально вести войну с Ираном означает абсолютно неприемлемые потери. Иран слишком большая страна, со слишком большой армией. Может, даже не самой сильной, но уж очень большой армией. Контролировать такую территорию, оккупировав её, практически невозможно. Тем более, это не под силу Израилю", - считает Михаил Тильман.

Иран, считает политолог, очень удобен и для США, и для Израиля как враг, которого уничтожать ни в коем случае не надо — потому что против него можно вводить санкции, наращивать вооружение и военное присутствие, а значит — получать оборонные заказы и новые рабочие места. Лишаться такого врага слишком невыгодно.

"Да, для Ирана впереди нелёгкие времена. Но Исламская республика имеет все шансы выстоять и на этом этапе истории и защитить завоевания революции, которая произошла в 1979 году. Я склонен думать, что теперь последует дальнейшее обострение отношений между Ираном и Западом. Однако "горячая" война крайне маловероятна", - заключил собеседник Царьграда.