Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательны...
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном х...
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о нача...
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «С...
Главная / В мире

Провалил проверку "чей Крым?": Парфёнова внесли в базу "Миротворца"

24 июля 2021, 01:05  •  131 • В мире
В базе украинского сайта "Миротворец", деятельность которого в России признана экстремистской, появилось досье на тележурналиста Леонида Парфёнова.
Журналист Леонид Парфёнов, попытавшийся улизнуть от прямого ответа на вопрос про Крым, получил "награду" от Украины. Его фамилия появилась в списках сайта "Миротворец".
В пометках к досье на тележурналиста говорится, что он совершил действия против безопасности Украины. Внесение журналиста в базу, говорится на сайте, следует расценивать "как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".
Как оказалось, украинскую сторону не устроил уклончивый ответ Парфёнова про Крым.
Ранее Парфёнов во время визита в Киев согласился дать интервью ведущему телеканала "Украина 24" Евгению Киселёву. В ходе беседы тот задал классический вопрос, без которого уже не обходится практически ни одно интервью: "Чей Крым?".
Парфёнов ответил уклончиво: "Совершенно точно - не мой". Однако Киселёв потребовал более конкретного ответа. Тогда Парфёнов признался, что его всегда удивляло принуждение к "правильному" ответу на Украине.
Отметим, что вопрос "чей Крым?" стал своеобразной лакмусовой бумажкой для Незалежной, по которой местные журналисты определяют "свой" это человек или "чужой". Известны случаи, когда украинцы, ответившие на данный вопрос "неправильно", впоследствии подвергались травле в соцсетях и получали угрозы со стороны националистов.
Крым воссоединился с Россией после референдума 2014 года. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что отказ признавать референдум является нарушением права народа на самоопределение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






131
Источник
Похожие новости
23 июля 2021, 19:35
"Колоссальное количество": Бедную биомассой Америку насытили безглазые черви. Учёные удивлены
23 июля 2021, 21:25
"Дисбаланс очевиден": Украинцы обожглись на Азовском море
23 июля 2021, 21:25
Американская делегация сбежала с похорон президента Гаити
23 июля 2021, 23:15
Нашествие "прожорливых русских" в Норвегию вызвало удивление: "А чего жаловаться?"
23 июля 2021, 22:15
«Готовят почву, чтобы выставить счёт»: как Украина пытается повлиять на позицию США и Германии по «Северному потоку — 2»
23 июля 2021, 21:25
Бунт против обязательной вакцинации: медикам обещали деньги за прививки
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2021, 23:15
Зеленский ввёл санкции против бизнеса богатейшей женщины России
23 июля 2021, 23:15
Где видео? Захарова загнала проколовшуюся Германию и ОЗХО в угол
23 июля 2021, 23:15
"Расследованием руководит ВОЗ": ООН призвала Китай содействовать в исследов...
24 июля 2021, 01:05
В Европарламенте заговорили о непризнании сентябрьских выборов в России
24 июля 2021, 01:00
«Надеюсь, дальше будет улучшение»: Собянин заявил о прохождении Москвой пика заболева...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2021, 12:35
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «Северному потоку-2»
17 июля 2021, 05:55
Турецкие отели начали закрывать из-за главной "фишки"
17 июля 2021, 09:35
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
20 июля 2021, 06:20
Американский школьник создал то, до чего не додумались власти: Пожарам дан бой
19 июля 2021, 12:55
Звезда телеэкрана восхитился американцами и напомнил русским о "позорной" войне
22 июля 2021, 09:40
"Фу, гадость какая!": "Креатив" украинских спортсменов оценили в России
18 июля 2021, 07:35
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.