Провалил проверку "чей Крым?": Парфёнова внесли в базу "Миротворца"

В базе украинского сайта "Миротворец", деятельность которого в России признана экстремистской, появилось досье на тележурналиста Леонида Парфёнова.

Журналист Леонид Парфёнов, попытавшийся улизнуть от прямого ответа на вопрос про Крым, получил "награду" от Украины. Его фамилия появилась в списках сайта "Миротворец".

В пометках к досье на тележурналиста говорится, что он совершил действия против безопасности Украины. Внесение журналиста в базу, говорится на сайте, следует расценивать "как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений".

Как оказалось, украинскую сторону не устроил уклончивый ответ Парфёнова про Крым.

Ранее Парфёнов во время визита в Киев согласился дать интервью ведущему телеканала "Украина 24" Евгению Киселёву. В ходе беседы тот задал классический вопрос, без которого уже не обходится практически ни одно интервью: "Чей Крым?".

Парфёнов ответил уклончиво: "Совершенно точно - не мой". Однако Киселёв потребовал более конкретного ответа. Тогда Парфёнов признался, что его всегда удивляло принуждение к "правильному" ответу на Украине.

Отметим, что вопрос "чей Крым?" стал своеобразной лакмусовой бумажкой для Незалежной, по которой местные журналисты определяют "свой" это человек или "чужой". Известны случаи, когда украинцы, ответившие на данный вопрос "неправильно", впоследствии подвергались травле в соцсетях и получали угрозы со стороны националистов.

Крым воссоединился с Россией после референдума 2014 года. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что отказ признавать референдум является нарушением права народа на самоопределение.