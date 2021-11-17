В двух сериях фильма Bellingcat планируют раскрыть провал Владимира Зеленского в украинской спецоперации по захвату бойцов ЧВК "Вагнер".

В среду, 17 ноября Bellingcat планируют опубликовать фильм о спецоперации украинских спецслужб, связанной с захватом наёмников ЧВК "Вагнер". Речь идёт об эпизоде с задержанием 29 июля 2020 года в Минске 33 мужчин - все были названы гражданами России, работающими в "Вагнере". Из Минска они должны были лететь в Стамбул для выполнения работы в рамках частного контракта.

Киев надеялся, что задержанные будут переданы украинской стороны. Были выдвинуты обвинения в участии граждан в военных действиях в Донбассе. Однако провокация не удалась. Минск передал задержанных России. Да и статус задержанных очень быстро был снят. Вскоре выяснилось, что весь инцидент - часть плана Киева, который разрабатывался несколько месяцев (вплоть до года). А сбой случился на уровне администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Представители Bellingcat, известные одиозными расследованиями в пользу киевской хунты, в данном случае могут выступить на другой стороне. Впрочем, ни одна из серий фильма ещё не была представлена.