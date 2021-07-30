Провал за провалом: Русские создают новые ракеты, США - терпят поражение

В США второй раз испытания гиперзвуковой ракеты потерпели провал. В то время как у русских становится всё больше новинок в этой области.

В очередной раз в США случился неудачный запуск гиперзвуковой ракеты - у AGM-183A не запустился двигатель после отделения от самолёта.

Об этом сообщили американские военно-воздушные силы.

Это второе испытание, закончившееся провалом. В ходе него успешно было показано, как последовательно проходит запуск, работает стабилизатор, отметило командование базы ВВС Эдвардс.

Испытание оружия проходило в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) 28 июля над авиабазой Пойнт-Мугу в штате Калифорния.

Первое испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A прошло 5 апреля. В сообщении говорилось, что ракета при тесте не смогла отделиться от бомбардировщика B-52.

Отметим, что в России в это время разрабатывают гиперзвуковую противокорабельную ракету "Циркон". Над её созданием трудятся сотрудники "НПО машиностроения".