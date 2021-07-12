Провал в Молдавии круче, чем Евромайдан

В Молдавии прошли досрочные парламентские выборы. Их результат для России крайне неприятный. Впервые за всю историю этой страны абсолютное парламентское большинство получает "проевропейская" партия "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду. Теперь республика, видимо, перейдёт под полный контроль Запада. Пророссийские силы не разгромлены, но почти полностью лишились возможности корректировать политику этой страны.

Блок социалистов и коммунистов, который возглавил пророссийский политик Игорь Додон, набрал всего лишь 27,17% в то время, как платформа Санду – 52,8%. Ещё одну фракцию в парламенте страны сформирует популистская партия "Шор", получившая результат в 5,74%. Остальные политические силы проходной барьер не преодолели.

Сложившаяся ситуация в Молдавии по своей абсурдности превосходит даже переворот на Украине в 2014 году. Там России и её интересам противостояли, по крайней мере, американские наймиты. Действия майдана напрямую руководились посольством США. В Молдавии же Санду является в чистом виде румынским проектом (даже не проектом всего ЕС!), который Вашингтон хотя и поддерживает, но его оперативным управлением не занимается.

А счастье было так возможно

Позволим себе немного предыстории. В 2009 году в Молдавии произошла цветная революция, в результате которой коммунисты под предводительством Владимира Воронина, управлявшие страной на протяжении восьми лет, были смещены проевропейскими и прорумынскими силами. Тогда, однако, и коммуниста Воронина нельзя было назвать пророссийским политиком. Именно он, подобно Януковичу на Украине, начал с 2007 года "играть в многовекторность", заигрывая с проевропейскими силами. В результате они его и сместили.

Правда, пришедшие к власти либеральные и демократические политические объединения не оправдали ожиданий молдаван. Они погрязли в коррупции и распрях друг с другом. В результате власть в стране узурпировал олигарх Влад Плахотнюк, имеющий безусловную поддержку американцев. Но подобное имело и обратный эффект.

На фоне разочарования в европейском векторе резко возросли пророссийские настроения. К середине 2010-х сторонников сближения с Россией стало больше, чем сторонников интеграции в ЕС. А ведь ещё 5-6 лет назад за вступление в Евросоюз ратовали 2/3 граждан Молдавии. Подобный прецедент разочарования в европейском векторе и смены геополитической ориентации на Россию стал и остаётся первым случаем на постсоветском пространстве. На этом фоне лидер Партии социалистов Игорь Додон триумфально выиграл президентские выборы 2016 года, не оставив Майе Санду ни единого шанса.

Однако это был пик, после взлёта на который начался столь же стремительный спад. Парламентские выборы 2019 года дали молдавской политике неопределённость. Примерно равным числом депутатов стали обладать три конкурирующие между собой силы: Демократическая партия Плахотнюка, социалисты Додона, а также блок ACUM Санду. При этом демократы получили высокий результат исключительно благодаря масштабным фальсификациям. Реальный уровень их поддержки составлял всего лишь пару процентов.

Русский след, румынский след

На этом этапе стала очевидной включённость России в ситуацию. В Молдавию слетал тогда ещё вице-премьер Дмитрий Козак, который провёл переговоры как с Додоном, так и с Санду. В результате было решено избавить страну от узурпации Плахотнюка. Непримиримые социалисты и блок ACUM объединились, сформировали правительство, а Майя Санду была назначена премьер-министром.

Таким образом, Россия, стремясь избавиться от коррупционера и обманщика Плахотнюка, фактически легализовала полностью западный проект под названием "Майя Санду". Если проевропейский Плахотнюк являлся относительно самостоятельным политиком, и Запад с ним предпочитал договариваться, но не мог напрямую управлять, то Санду – полностью подконтрольный и созданный глобалистами проект.

Таким образом, до 2019 года главным оппозиционером Додону был непопулярный в народе и с испорченной репутацией на Западе Влад Плахотнюк. Однако вместо того, чтобы оставить Додона один на один с олигархом, выкинув с политической арены Санду, было решено избавиться именно от Плахотнюка.

Вместе с этим иные политические силы, выступающие за сотрудничество с Россией, не находили поддержки в Москве. Ярким примером тому служит некогда популярный политик Ренато Усатый, человек со сложным характером и неоднозначной репутацией.

Безусловно, Игорь Додон является профессиональным и дружественным России политиком. Однако его потенциал сейчас – 30-35%. Выше этой планки он не перепрыгнет. А для победы этого мало. Даже если вспомнить президентские выборы 2016 года, тогдашняя победа Додона стала возможной после того, как Усатый поддержал пророссийского кандидата в президенты. Но потом произошёл раскол.

Электоральные ниши Додона, Усатого и того же "Шора" не пересекаются. Они не отнимают голоса друг у друга. Так почему бы России не сотрудничать со всеми политическими лидерами страны, а не только с Додоном?

В результате мы получили ситуацию, при которой Майя Санду одержала триумфальную победу на президентских выборах прошлого года и закрепила успех сейчас.

А отыграть ситуацию назад шансов в ближайшее время очень мало. Как было сказано выше, Санду является подконтрольным Западу проектом. Теперь можно ожидать полного проникновения глобалистских структур в Молдавию. Пророссийские силы будут как минимум расколоты, а возможно, и зачищены по украинскому образцу. Запад своих ошибок старается не повторять. Остаётся надеяться, что о внешней политике России можно будет вскоре сказать то же самое.