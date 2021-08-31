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Провал в Афганистане может дорого обойтись США. Баранец предупредил Байдена о последствиях

31 августа 2021, 16:55  •  145 • Политика
Провал в Афганистане может очень дорого обойтись США. Он уже нанёс нынешней американской администрации колоссальный репутационный урон. Военный эксперт Виктор Баранец предупредил президента страны Джо Байдена о последствиях его решения.
В настоящее время американские военные требуют отставки министра обороны Ллойда Остина и других высокопоставленных членов военной верхушки США в связи с событиями в Афганистане. Открытое письмо с таким требованием, опубликованное на сайте Flag Officers For America, подписали 87 отставных американских генералов.
Баранец предполагает, что отставкой Остина дело может не ограничиться. Не исключено, что хаос, который устроил Байден своим поспешным выводом войск из Афганистана, будет стоить ему президентского кресла, пишет портал "Народные новости".
Сейчас в США идут дальше и требуют отставки не только Остина. Гораздо серьезнее ставится вопрос об отставке самого Байдена. Там и Александру Македонскому досталось в свое время. Сейчас дошла очередь США,
- отметил эксперт.
Напомним, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить войска из этой страны. Боевики воспользовались ситуацией и примерно за месяц захватили всю страну. Президент Афганистана Ашраф Гани и члены правительства бежали, а западные страны начали в экстренном порядке эвакуировать своих дипломатов.

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