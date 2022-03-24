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Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось Лаврову

24 марта 2022, 14:00  •  1759 • Политика
Провал ЦБ с золото-валютными резервами обернулся громкой отставкой. Так, пост первого заместителя главы Банка России покинул Сергей Швецов. Тем временем Эльвира Набиуллина по-прежнему молчит о своём поражении - объясняться пришлось Сергею Лаврову, заметил Юрий Пронько.
Первый заместитель главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Сергей Швецов покинул свой пост, обратил внимание в эфире программы "Царьград. Главное" экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько.
Он был одним из ключевых руководителей Банка России, который как раз отвечал за отечественные золото-валютные резервы, значительная часть которых была заморожена (а по сути, украдена) в рамках санкций Запада, напомнил ведущий "Первого русского".
Он также добавил, что Швецов, как выяснилось ранее, владеет недвижимостью в США и Испании. Пронько также подчеркнул, что в условиях блокировки русских денег его особенно возмущает молчание руководства ЦБ.
Он напомнил, что представителей и регулятора, и Минфина неоднократно предупреждали об опасности хранения русских денежных резервов в долларах и евро. Как выяснилось, это беспокойство было не беспочвенным.
Набиуллина, однако, игнорировала эти волнения. Теперь же хотелось бы услышать, как Центробанк намерен исправлять ситуацию, признался обозреватель Царьграда.
Выйдите и скажите, что будет предпринято для возвращения наших ЗВР. Молчание - это не выход. Когда за вас министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается отдуваться - это тоже неправильно. Он объяснил, что этого беспредела мы никак не ожидали. Но всё-таки у Лаврова своё профессиональное направление, - резюмировал Пронько.

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