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Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось Лаврову
24 марта 2022, 14:00 • 1759 • Политика
Провал ЦБ с золото-валютными резервами обернулся громкой отставкой. Так, пост первого заместителя главы Банка России покинул Сергей Швецов. Тем временем Эльвира Набиуллина по-прежнему молчит о своём поражении - объясняться пришлось Сергею Лаврову, заметил Юрий Пронько.
Первый заместитель главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Сергей Швецов покинул свой пост, обратил внимание в эфире программы "Царьград. Главное" экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько.
Он был одним из ключевых руководителей Банка России, который как раз отвечал за отечественные золото-валютные резервы, значительная часть которых была заморожена (а по сути, украдена) в рамках санкций Запада, напомнил ведущий "Первого русского".
Он также добавил, что Швецов, как выяснилось ранее, владеет недвижимостью в США и Испании. Пронько также подчеркнул, что в условиях блокировки русских денег его особенно возмущает молчание руководства ЦБ.
Он напомнил, что представителей и регулятора, и Минфина неоднократно предупреждали об опасности хранения русских денежных резервов в долларах и евро. Как выяснилось, это беспокойство было не беспочвенным.
Набиуллина, однако, игнорировала эти волнения. Теперь же хотелось бы услышать, как Центробанк намерен исправлять ситуацию, признался обозреватель Царьграда.
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