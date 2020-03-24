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Провал стратегии сдерживания? Коронавирус заставил Джонсона сдаться. В Британии введён карантин
24 марта 2020, 17:35 • 53 • Политика
В Британии введены жёсткие меры в рамках борьбы с коронавирусом. Что же заставило Бориса Джонсона сдаться перед ним - стратегия сдерживания с треском провалилась?
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввёл жёсткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса в стране. Ещё неделю назад он придерживался стратегии сдерживания, которая больше походила стратегию задерживания, и вот под мощным натиском эпидемии Великобритания всё же ввела ограничения.
Отметим, что накануне источники в Елисеевском дворце сообщили о том, что Эммануэль Макрон был крайне недоволен бездействием властей Британии, хотя угроза COVID-19 остаётся серьёзной. В связи с этим Макрон "пригрозил" Джонсону, пишет Nation News.
И действительно, во Франции были уже готовы к тому, чтобы в пятницу вечером закрыть границы с королевством и запретить въезд со стороны Британии. К аналогичным мерам - вслед за Парижем - могли прибегнуть и другие европейские страны. Это бы нанесло британской экономике серьёзный урон.
Однако карантин в Великобритании всё же был введён.
Согласно принятым мерам, все подданные королевства должны соблюдать домашний режим, а на улицу выходить только с целью приобретения товаров первой необходимости, удовлетворения медицинских нужд, проезда на работу и проведения "физических упражнений раз в день". Кроме того, на период действия ограничений нельзя собираться в группы больше двух человек. Поездки на работу допускаются только в случае крайней необходимости.
Также запрещены все социальные мероприятия, свадьбы, крещения, закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки и религиозные учреждения.
Ранее Джонсон, высказавшись в своей резиденции на пресс-конференции на тему коронавируса, взорвал информационную, вернее дезинформационную бомбу. "Я должен быть честен с вами, честен с британской общественностью: многие семьи, очень многие семьи, потеряют близких раньше времени", - заявил премьер.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2 он назвал худшим кризисом в области общественного здравоохранения. И это при том, что на тот момент, по официальным данным, в королевстве было всего 456 больных и всего несколько человек по этой причине скончалось. В данный момент их 10. Джонсон намекнул, что истинная цифра заболевших, конечно, намного больше. Одним словом, чума возвращается. Джонсон всячески делал вид, что он и сам под угрозой, так как встречался и жал руку министру здравоохранения Надин Доррис, у которой был диагностирован коронавирус.
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