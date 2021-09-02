Провал США в Афганистане решили сгладить "секретной эвакуацией": Politico сообщило об успехе

Politico утверждает, что власти США провели тайную операцию по эвакуации граждан через афганскую базу ЦРУ. Официального подтверждения нет.

После позорного бегства США из Афганистана американские СМИ начали сообщать о тайной операции ЦРУ по эвакуации граждан и работавших вместе с ними афганских спецназовцев. Подробности якобы имевшей место операции опубликовало издание Politico.

Утверждается, что "секретная эвакуация" проходила в течение нескольких недель в августе. Гражданам США, а также афганским спецназовцам было дано указание добраться до базы ЦРУ Eagle, которая располагалась за пределами Кабула. Оттуда людей на вертолётах якобы доставляли в аэропорт Кабула в обход толпы желающих покинуть страну.

При этом точное количество спасённых таким образом американцев и афганцев не сообщается. Кроме того, известно, что 27 августа база Eagle была полностью уничтожена. Официального подтверждения, что данная история имела место быть, нет. Politico ссылается на источники в администрации президента, министерстве обороны и Конгрессе.

Напомним, что ранее президенту США Джо Байдену пришлось извиняться за оглушительный провал с эвакуацией американцев из Афганистана. Американский лидер даже пустил слезу перед камерой.