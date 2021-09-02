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Провал США в Афганистане решили сгладить "секретной эвакуацией": Politico сообщило об успехе
02 сентября 2021, 18:25 • 115 • Политика
Politico утверждает, что власти США провели тайную операцию по эвакуации граждан через афганскую базу ЦРУ. Официального подтверждения нет.
После позорного бегства США из Афганистана американские СМИ начали сообщать о тайной операции ЦРУ по эвакуации граждан и работавших вместе с ними афганских спецназовцев. Подробности якобы имевшей место операции опубликовало издание Politico.
Утверждается, что "секретная эвакуация" проходила в течение нескольких недель в августе. Гражданам США, а также афганским спецназовцам было дано указание добраться до базы ЦРУ Eagle, которая располагалась за пределами Кабула. Оттуда людей на вертолётах якобы доставляли в аэропорт Кабула в обход толпы желающих покинуть страну.
При этом точное количество спасённых таким образом американцев и афганцев не сообщается. Кроме того, известно, что 27 августа база Eagle была полностью уничтожена. Официального подтверждения, что данная история имела место быть, нет. Politico ссылается на источники в администрации президента, министерстве обороны и Конгрессе.
Напомним, что ранее президенту США Джо Байдену пришлось извиняться за оглушительный провал с эвакуацией американцев из Афганистана. Американский лидер даже пустил слезу перед камерой.
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