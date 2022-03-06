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Провал США подтвердили 52 страны мира
06 марта 2022, 08:35 • 202 • Политика
Сергей Латышев простым языком объясняет сложнейшие геополитические процессы, которые США пытаются замаскировать. План "маскарад" понятен, ведь провал США подтвердили 52 страны мира.
Попытка США создать глобальную коалицию против России в связи с событиями на Украине завершилась грандиозным провалом Вашингтона и победой Москвы, восставшей против диктата Запада. На это указывают результаты состоявшегося 2 марта в Нью-Йорке голосования по резолюции Генеральной ассамблеи ООН ES-11/1 "Агрессия против Украины", осуждающей Россию за проведение специальной военной операции на Украине и требующей немедленного вывода русской армии. Резолюцию поддержало 141 государство.
– говорит журналист-международник, кандидат исторических наук в своём аналитическом материале на страницах Царьграда.
Большая часть голосовавших "за" стран – это находящиеся в руках Запада карлики вроде Микронезии, помимо членов ЕС и НАТО. Зато резолюцию не поддержали 52 страны, включая Китай и Индию, в которых проживает большинство населения планеты и за которыми – великое будущее. То, что эти страны отказались осуждать Россию, говорит на самом деле об их поддержке. Ибо они прекрасно понимают, что Украина – это частный случай. Речь идёт в действительности о возглавленном Россией восстании стремящихся к суверенитету стран против удушающей гегемонии Запада. Самим возглавить его им страшновато, а поддержать Россию – пожалуйста:
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