«Провал системы образования»: почему многие выпускники украинских школ не справились с итоговым тестированием

В Министерстве образования Украины остались недовольны результатами итогового тестирования выпускников школ. Как рассказал собеседник RT в ведомстве, чиновникам поручено срочно представить свои идеи по исправлению ситуации. Тесты показали, что около половины старшеклассников не могут решить простейшие математические задачи, а также «опознать», как выглядит здание Верховной рады. Экзамен по украинскому языку и литературе не смогли сдать сдали 14,5% выпускников, тогда как в 2017-м таких было 7,5%. Эксперты отмечают, что неудовлетворительным оказался и уровень некоторых вопросов теста — к примеру, ученики должны были ответить, в каком городе находится изображённый на фото объект стрит-арта. Однако аналитики называют низкий уровень украинской системы образования закономерным: в стране не осталось квалифицированных учителей, а учебники ежегодного меняются в угоду государственной идеологии.

Рада и мурал

Чтобы поступить в высшие учебные заведения страны, украинские школьники в обязательном порядке проходят Внешнее независимое оценивание — аналог российского ЕГЭ. По результатам ВНО выпускники средних учебных заведений получают сертификаты, с которыми в дальнейшем и поступают в ВУЗы.

На днях украинский центр оценки качества образования опубликовал отчёт, в котором представлены вопросы ВНО, а также информация о том, как школьники справились с заданием. Результаты неприятно удивили экспертов: неудовлетворительными оказались не только знания выпускников, но и уровень вопросов. Так, например, старшеклассников попросили решить простейшую задачу по математике за 7 класс. В разделе украинский язык и литература выпускникам предстояло угадать, на какой улице Киева находится изображённый на фото мурал (крупное изображение, нарисованное на стене. — RT). В одном из тестов по истории школьникам предлагалось, посмотрев на фотографию Верховной рады, указать, в каком городе Украины находится это здание.

Здание Верховной рады в Киеве

globallookpress.com

© Sergey Kovalev/Russian Look

Также в разделе тестов по истории ученикам предстояло определить смысл карикатуры, на которой был изображён мусорный бак с находившимися в нём чиновниками, а наверху была размещена надпись: «Люстрация требует решительных действий!».

В разделе украинский язык и литература ученикам предлагалось определить по картинке, который час и выбрать правильно сформулированный ответ на украинском языке. С заданием «пятнадцать минут седьмого» справились всего 37,6%. Примерно столько же учеников смогли правильно назвать основоположника современной украинской литературы (Григорий Квитка-Основьяненко) — 33,7%.

«Когда я увидел вопросы тестов — я не поверил своим глазам. Я целый год занимался с несколькими репетиторами, зубрил математические формулы, штудировал историю древних цивилизаций. А меня спрашивают про агитлистовки и месторасположение мурала. Откуда я знаю, где он находится? Я живу в Харькове и даже названия киевских улиц не знаю. И какое отношение эти вопросы имеют в принципе к моим знаниям?» — рассказывает RT харьковчанин Виктор Тимофеев.

«Неординарные» вопросы в тесте некоторые эксперты объясняют тем, что Министерству образования Украины необходимо было продемонстрировать «хорошие показатели» тестирования.

Эксперт оценил заявление Порошенко о ключе от мира на Украине «Тот, кто составлял эти тесты, прекрасно понимает, что уровень подготовки большинства школьников довольно низкий. Однако было необходимо, чтобы результаты тестирования были высокими, чтобы можно было продемонстрировать как промежуточный результат развития украинского общества. Однако школьники не справились даже с такими вопросами», — отметил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Это катастрофа»

Несмотря на наличие «странных» вопросов, итоговый тест убедительно продемонстрировал: украинские старшеклассники порой не знают даже элементарных фактов из истории своего государства. Так, 47,5% учеников не представляют себе, как выглядит здание Верховной рады и в каком городе оно находится, 30% школьников уверены, что Украина — федеративное государство, а не унитарное, и 83,2% выпускников не знают, какие ещё религии, кроме христианства, в качестве государственной рассматривал киевский князь Владимир в 988 году.

«47% школьников, сдавших ВНО по математике в 2018 году, не смогли сократить (2a+2)/2. Я хотел бы подчеркнуть, что речь не идёт об элементах высшей математики или комбинаторики. Около половины сдавших ВНО по математике имеют явно выраженные симптомы лёгкой умственной отсталости. Это уже даже не смешно», — написал на своей странице в Facebook украинский аналитик Александр Кутовой.

В украинской школе

Reuters

© Maxim Shemetov

Результаты тестов неприятно удивили и руководство Министерства образования, сообщил источник RT в ведомстве.

«Всем чиновникам и директорам школ в срочном порядке приказано представить свои идеи относительно того, как можно было бы быстро исправить ситуацию», — пояснил собеседник RT.

Результат внешнего независимого тестирования вполне ожидаемый, отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

«На Украине продвигается идеология формирования единой нации, но шаги, которые для этого предпринимаются, приводят только к деградации системы обучения», — говорит он.

Каждый год на Украине перепечатывают одни и те же учебники, но с незначительными правками. Например, делают героями бойцов УПА*, предлагают убрать из учебников слово «родители» и заменить его на «родные» из-за возможной дискриминации, отмечает эксперт.

Неменский подчёркивает, что образование часто ведётся на украинском языке, и у школьников нет возможности учиться на русском, который они, как правило, знают намного лучше. По данным Украинского центра оценивания качества образования, в 2018 году ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 14,5% выпускников, по истории страны — 14,19%. Эти цифры намного хуже результатов прошлого года. Так, минимальный проходной балл на тестировании по украинскому языку и литературе в 2017-м не набрали 7,55% учеников, по истории Украины — 13,45%.

Начало учебного года на Украине

Reuters

© Vasily Fedosenko

Эксперты также склонны связывать такие неудовлетворительные результаты с дефицитом квалифицированных преподавательских кадров.

Евросоюз создаст платёжную систему, независимую от США «Кадры решают всё в любом государстве. Старые преподаватели ушли, а новые не могут дать высокого уровня знаний. Дети элиты получают образование за границей, у кого нет средств — вынуждены довольствоваться тем, что есть», — говорит Кошкин.

По мнению Неменского, в ближайшие годы повышения качества образования на Украине ждать не стоит, поскольку для этого необходимо кардинально менять подход к обучению.

«Результаты сегодняшнего провала системы образования будут видны через 10 лет. Необразованные и неграмотные люди не смогут выбрать квалифицированное правительство, сохранить культуру и правильно воспитать следующее поколение. Речь идёт о падении уровня целой нации — и это катастрофа. Мне непонятно, как этого не видит руководство страны», — подытожил источник RT в партии «Батькивщина».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).