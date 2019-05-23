Провал русской разведки или подзатыльник от Госдепа? • 93 • Аналитика Штрахе в страхе

Невероятно, но факт: «рука Госдепа» дотягивается не только до воспаленного сознания русских публицистов, но и до никак не связанных с ними европейских политиков. Причем, чтобы вы понимали, политиков серьезных, занимающих значительные должности в своём государстве. И можно сколько угодно сыпать ироническими фразами вроде «а что, в подъезде вам тоже Трамп гадит?», факт остается фактом: с этим американским Госдепом нужно держать ухо востро, иначе он доберется и до самого скептически настроенного читателя данных строк.









Очередным подтверждением сказанному выше стала история из Австрии – спокойной, всюду нейтральной европейской страны, никуда особо не лезущей, права на международной арене не «качающей», зажиточной и даже, не побоюсь этого слова, раздобревшей. История, где-то даже типичная для политических дебрей, в которых бродят разные хищники вроде ЦРУ, ГРУ или МИ-6. И все-таки до конца непонятная: кто же там кого подставил, кому и зачем все это было нужно?



Как известно, недавно в Вене разразился грандиозный политический скандал. Суть его сводилась к следующему: по немецкому телевидению (а Австрия — это почти Германия, только паспорта немного отличаются), в самый телевизионный час пик (в пятницу, вечером) прошел сюжет, где было показано общение австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и группы его друзей с некоей русской дамой. Женщина представлялась Аленой Макаровой, племянницей российского олигарха Игоря Макарова, одного из создателей газовой корпорации «Итера», намекала на близость последнего к Кремлю и озвучивала некие бизнес-интересы олигарха в Австрии.



Оперативный псевдоним: Племянница

Как следует из видео, она хотела приобрести 50% акций крупнейшей австрийской газеты «Kronen», а также некоторое покровительство в строительном бизнесе (в том числе и доступ к государственным подрядам), право добывать воду из альпийских ледников и так далее. Взамен политику была обещана поддержка на выборах в парламент (в том числе и через купленную газету), а также хорошие вливания в партийную кассу через некие фирмы-прокладки.



Разумеется, этот сюжет взорвал респектабельную Австрию. Неудивительно: столь крупных коррупционных скандалов там не было давно, страна по праву гордилась своей репутацией, низким уровнем коррупции и равенством всех перед законом. Президент Австрии (должность, кстати, скорее номинальная, ибо все решает канцлер и парламент, но все-таки его медийный вес нельзя недооценивать) выступил с заявлением, прямо призывающим к досрочным выборам:



Это позорные кадры. Никому не должно быть стыдно за Австрию. В этом смысле нам нужно заново восстанавливать доверие. Это возможно только при досрочных выборах.



Канцлер, Себастиан Курц, хоть и являлся партнером Штрахе по коалиции (благодаря чему и получил должность канцлера, кстати), с этой идеей согласился. Досрочные выборы были объявлены, а коалиция консервативной «Народной партии» Курца с «Австрийской партией свободы» Штрахе разорвана.



Либералы в Германии и Австрии радостно потирают руки: вот видите, что бывает, если поддерживать националистов?! Штрахе заявляет, что ему стыдно за произошедшее, но это был всего лишь разговор «под парами», ничего противозаконного он не совершил и не планировал совершать. Разумеется, он все-таки подал в отставку со всех постов – и с поста вице-канцлера, и с поста лидера партии.



Разумеется, в СМИ все это сопровождалось радостными криками о разоблачении очередной русской шпионской сети. Ну, и Россию (и лично Путина, само собой) традиционно обвиняли во всех грехах. Что, может быть, и верно, но…



Во всей этой истории есть несколько моментов, которые могут ускользнуть от обычного обывателя, но для внимательного взгляда видных, как белый шов на черной ткани. И при подробном рассмотрении оказывается, что инициатива тут исходила исключительно со стороны западных спецслужб. Хотя давайте обо всем по порядку…



Прежде всего обратим внимание на то, что видео датируется примерно июлем 2017 года. То есть оно почти два года пролежало в запасниках какой-то спецслужбы, дожидаясь удобного момента, и было обнародовано только сейчас.



Кстати, под большим сомнением и «случайность» видео – оно отличного качества, явно сделано профессионалами скрытой съемки, и рука хорошей спецслужбы прослеживается тут очень явно.





Вскрытие покажет

Теперь о моменте. Вброс произошел буквально за неделю до выборов в Европарламент, где потихоньку крепнут позиции евроскептиков. Как известно, значительную долю этих самых евроскептиков составляют именно национально ориентированные политические силы, или националисты, если вам так удобнее их называть. «Австрийская партия свободы» Штрахе – один из ярких представителей таких сил. Она не просто декларирует некую антибрюссельскую точку зрения, но и смогла пройти в парламент своей страны и даже войти в правящую коалицию.



То есть это не просто удар по Штрахе – это сильнейший удар по всем евроскептикам буквально накануне выборов в Европарламент. Это, если угодно, удар и по России, поскольку Штрахе призывал признать сложившиеся реалии, в том числе принадлежность Крыма России, и начать процесс отмены санкций против нашей страны.



Поэтому на вопрос «кому выгодно происходящее сейчас в Австрии» мы можем ответить совершенно четко хотя бы по одному пункту – уж точно не России. А если ещё точнее – выгодно кому-то из её врагов. А вот уж кто именно стоит за ширмой и дергает за ниточки, как говорится, «покажет вскрытие». Лет через пятьдесят, не раньше…



Нет, разумеется, мы не можем полностью исключать участия российских спецслужб в этой истории. В конце концов, будем реалистами – завербовать очень перспективного западного политика любая наша спецслужба была бы очень рада, и не нужно пытаться быть святее папы римского, отрицая это. Но если так, то получается следующее: данную операцию западные спецслужбы контролировали едва ли не на всех этапах, если сумели так хорошо подготовиться к встрече предполагаемого русского агента (оперативный псевдоним Племянница) с вербуемым австрийским политиком. И это, согласитесь, весьма печально…



Понятно, что, если мы правы, лезть с советами к разведчикам не стоит: проверок и перепроверок будет масса, а источник утечки постараются вычислить любой ценой. Знаний и опыта у них для этого явно больше, чем у нас.



Нам же пока рациональнее принять самое очевидное: вы можете верить в руку Госдепа, можете не верить в неё и высмеивать подобные «инсинуации», а она потихоньку работает и явно не желает нам добра.



Причем на всех фронтах и даже на большом удалении от наших границ. Что уж там говорить про ситуацию внутри России…



Невероятно, но факт: «рука Госдепа» дотягивается не только до воспаленного сознания русских публицистов, но и до никак не связанных с ними европейских политиков. Причем, чтобы вы понимали, политиков серьезных, занимающих значительные должности в своём государстве. И можно сколько угодно сыпать ироническими фразами вроде «а что, в подъезде вам тоже Трамп гадит?», факт остается фактом: с этим американским Госдепом нужно держать ухо востро, иначе он доберется и до самого скептически настроенного читателя данных строк.Очередным подтверждением сказанному выше стала история из Австрии – спокойной, всюду нейтральной европейской страны, никуда особо не лезущей, права на международной арене не «качающей», зажиточной и даже, не побоюсь этого слова, раздобревшей. История, где-то даже типичная для политических дебрей, в которых бродят разные хищники вроде ЦРУ, ГРУ или МИ-6. И все-таки до конца непонятная: кто же там кого подставил, кому и зачем все это было нужно?Как известно, недавно в Вене разразился грандиозный политический скандал. Суть его сводилась к следующему: по немецкому телевидению (а Австрия — это почти Германия, только паспорта немного отличаются), в самый телевизионный час пик (в пятницу, вечером) прошел сюжет, где было показано общение австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и группы его друзей с некоей русской дамой. Женщина представлялась Аленой Макаровой, племянницей российского олигарха Игоря Макарова, одного из создателей газовой корпорации «Итера», намекала на близость последнего к Кремлю и озвучивала некие бизнес-интересы олигарха в Австрии.Как следует из видео, она хотела приобрести 50% акций крупнейшей австрийской газеты «Kronen», а также некоторое покровительство в строительном бизнесе (в том числе и доступ к государственным подрядам), право добывать воду из альпийских ледников и так далее. Взамен политику была обещана поддержка на выборах в парламент (в том числе и через купленную газету), а также хорошие вливания в партийную кассу через некие фирмы-прокладки.Разумеется, этот сюжет взорвал респектабельную Австрию. Неудивительно: столь крупных коррупционных скандалов там не было давно, страна по праву гордилась своей репутацией, низким уровнем коррупции и равенством всех перед законом. Президент Австрии (должность, кстати, скорее номинальная, ибо все решает канцлер и парламент, но все-таки его медийный вес нельзя недооценивать) выступил с заявлением, прямо призывающим к досрочным выборам:Канцлер, Себастиан Курц, хоть и являлся партнером Штрахе по коалиции (благодаря чему и получил должность канцлера, кстати), с этой идеей согласился. Досрочные выборы были объявлены, а коалиция консервативной «Народной партии» Курца с «Австрийской партией свободы» Штрахе разорвана.Либералы в Германии и Австрии радостно потирают руки: вот видите, что бывает, если поддерживать националистов?! Штрахе заявляет, что ему стыдно за произошедшее, но это был всего лишь разговор «под парами», ничего противозаконного он не совершил и не планировал совершать. Разумеется, он все-таки подал в отставку со всех постов – и с поста вице-канцлера, и с поста лидера партии.Разумеется, в СМИ все это сопровождалось радостными криками о разоблачении очередной русской шпионской сети. Ну, и Россию (и лично Путина, само собой) традиционно обвиняли во всех грехах. Что, может быть, и верно, но…Во всей этой истории есть несколько моментов, которые могут ускользнуть от обычного обывателя, но для внимательного взгляда видных, как белый шов на черной ткани. И при подробном рассмотрении оказывается, что инициатива тут исходила исключительно со стороны западных спецслужб. Хотя давайте обо всем по порядку…Прежде всего обратим внимание на то, что видео датируется примерно июлем 2017 года. То есть оно почти два года пролежало в запасниках какой-то спецслужбы, дожидаясь удобного момента, и было обнародовано только сейчас.Кстати, под большим сомнением и «случайность» видео – оно отличного качества, явно сделано профессионалами скрытой съемки, и рука хорошей спецслужбы прослеживается тут очень явно.Теперь о моменте. Вброс произошел буквально за неделю до выборов в Европарламент, где потихоньку крепнут позиции евроскептиков. Как известно, значительную долю этих самых евроскептиков составляют именно национально ориентированные политические силы, или националисты, если вам так удобнее их называть. «Австрийская партия свободы» Штрахе – один из ярких представителей таких сил. Она не просто декларирует некую антибрюссельскую точку зрения, но и смогла пройти в парламент своей страны и даже войти в правящую коалицию.То есть это не просто удар по Штрахе – это сильнейший удар по всем евроскептикам буквально накануне выборов в Европарламент. Это, если угодно, удар и по России, поскольку Штрахе призывал признать сложившиеся реалии, в том числе принадлежность Крыма России, и начать процесс отмены санкций против нашей страны.Поэтому на вопрос «кому выгодно происходящее сейчас в Австрии» мы можем ответить совершенно четко хотя бы по одному пункту – уж точно не России. А если ещё точнее – выгодно кому-то из её врагов. А вот уж кто именно стоит за ширмой и дергает за ниточки, как говорится, «покажет вскрытие». Лет через пятьдесят, не раньше…Нет, разумеется, мы не можем полностью исключать участия российских спецслужб в этой истории. В конце концов, будем реалистами – завербовать очень перспективного западного политика любая наша спецслужба была бы очень рада, и не нужно пытаться быть святее папы римского, отрицая это. Но если так, то получается следующее: данную операцию западные спецслужбы контролировали едва ли не на всех этапах, если сумели так хорошо подготовиться к встрече предполагаемого русского агента (оперативный псевдоним Племянница) с вербуемым австрийским политиком. И это, согласитесь, весьма печально…Понятно, что, если мы правы, лезть с советами к разведчикам не стоит: проверок и перепроверок будет масса, а источник утечки постараются вычислить любой ценой. Знаний и опыта у них для этого явно больше, чем у нас.Нам же пока рациональнее принять самое очевидное: вы можете верить в руку Госдепа, можете не верить в неё и высмеивать подобные «инсинуации», а она потихоньку работает и явно не желает нам добра.Причем на всех фронтах и даже на большом удалении от наших границ. Что уж там говорить про ситуацию внутри России… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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