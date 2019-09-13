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Провал "Умного голосования": Политолог прокомментировал фейки о выборах

13 сентября 2019, 02:24  •  54 • Политика
Политолог Станислав Еремеев прокомментировал фейки о выборах, которые распространяют сторонники Алексея Навального. Эксперт связал их действия с провалом "Умного голосования".
Итоги прошедших 8 сентября в России выборов доказывают то, что инициатива блогера Алексея Навального под названием "Умное голосование" провалилась. Об этом пишет "Политэксперт".
Как заявил сопредседатель Российского общества политологов Станислав Еремеев, представители несистемной оппозиции пытаются выдать чужие достижения за свои. Когда же попытка сорвать выборы в Москве и Санкт-Петербурге провалилась, то была задействована тактика распространения фейковых новостей о многочисленных нарушениях.
"Если жалобы будут иметь под собой основания, мы об этом узнаем. Но пока у нас масса примеров, когда были вбросы информации, не подтверждённой ничем", - пояснил он, комментируя ситуацию.
Ранее стало известно о том, что в Госдуме России предложили изучить деятельность Алексея Навального на предмет связи с западными спецслужбами.

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