Провал Моуринью и вылет украинцев: «Рома» и «Севилья» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Рома» и «Севилья» смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. После поражения на выезде итальянская команда дома с минимальным счётом обыграла донецкий «Шахтёр» и по сумме двух встреч вышла в следующий раунд. Испанский коллектив на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу вышедшего на замену Виссама Бен-Йеддера.

Сенсация в Манчестере

Главным героем первого матча между командами стал вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Лишь благодаря впечатляющим сейвам своего голкипера английская команда увезла из Испании нулевую ничью — неплохой результат для двухматчевого противостояния. Однако дома от «МЮ» требовалось куда больше, нежели просто обороняться. И в АПЛ в преддверии матча Лиги чемпионов подопечные Жозе Моуринью обнадёжили болельщиков, в дерби обыграв «Ливерпуль» — 2:1 благодаря дублю Маркуса Рашфорда. «Севилья» же в Примере, напротив, потерпела поражение от «Валенсии».

Впрочем, команда Винченцо Монтеллы давно махнула на испанское первенство рукой. Подняться в первую четвёрку ей будет вряд ли по силам, как и покинуть зону Лиги Европы. Зато ЛЧ является серьёзным раздражителем для коллектива. Город накануне матча ждал первого в истории выхода «Севильи» в четвертьфинал главного еврокубка. Правда в 1958 году клуб отметился в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов, но это был всё-таки совершенно другой турнир.

«Олд Траффорд» — знаменитый стадион, и нам на нём, надеюсь, предстоит прекрасная ночь. Мы ещё ни разу не выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов, и это важный шаг в истории клуба, хотим исправить этот момент», — говорил перед ответным матчем с «МЮ» президент «Севильи» Хосе Кастро Кармона.

It has been an honour to face such a magnificent club in the @ChampionsLeague. Thank you @ManUtd, we wish you the best of luck for the rest of the season. pic.twitter.com/2IEtpYzb2l — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 13 марта 2018 г.

К слову, в прошлом сезоне испанская команда также пробилась в плей-офф ЛЧ, но в первом же раунде уступила «Лестеру».

Начал игру «МЮ» уверенно, как и следует хозяевам. Уже на первой минуте Ромелу Лукаку нанёс опасный удар по воротам соперника. Показалось, что «Севилья» весь матч будет вынуждена обороняться. Однако на деле атакующий порыв английской команды продлился совсем недолго, и вскоре уже соперник завладел мячом, хотя и без особого продвижения вперёд. Наиболее опасным моментом в составе гостей отметился Луис Мурьель, чуть неточно пробивший в дальний нижний угол.

Хозяева пришли в себя ближе к перерыву. Активен был Маруан Феллайни, заменивший в стартовом составе «МЮ» оставшегося в запасе из-за небольшой травмы Поля Погба. Он не только выполнял прямые обязанности опорного полузащитника — боролся за мяч в центре поля, но и при первой возможности бил по воротам соперника. В одном из эпизодов бельгиец ворвался в чужую штрафную, сыграв в стенку с Алексисом Санчесом, и сильно пробил в ближний угол. Серхио Рико выручил свою команду. Это был самый опасный момент первого тайма. Команды в целом действовали очень осторожно, и легко можно было предположить, что зрителей ждёт второй матч без забитых мячей, а возможно, и дополнительное время.

Вторая половина встречи началась чуть более интересно, и команды даже обменялись опасными подходами. Так, Маркус Рашфорд развернулся в чужой штрафной и опасно пробил в дальний угол. «Севилью» вновь спас Рико. Затем темп вновь резко упал. Рисковать никто не хотел, и футболисты без особого желания перекатывали мяч в центре поля.

Чтобы получить контроль над игрой, Моуринью по истечении часа бросил в бой Поля Погба. «Севилья» ответила на эту рокировку своей. На поле вышел лучший бомбардир команды в ЛЧ Виссам Бен-Йеддер, в восьми матчах главного еврокубка забивший восемь мячей. В Манчестере он остался в запасе, как и в первой игре между командами.

В результате француз стал главным героем матча. Спустя две минуты после замены он открыл счёт. Результативная атака гостей началась с обреза Луиса Антонио Валенсии в центре поля и продолжилась проникающей передачей Пабло Сарабии на Бен-Йеддера. Виссам грамотно «отклеился» от защитника и пробил точно в ближний угол. Де Хеа спасти свою команду не сумел.

Ben Yedder, que noite! pic.twitter.com/9VufOjvYkP — Diário de torcedor (@tweettorcidas) 13 марта 2018 г.

Не успели поклонники хозяев осознать произошедшее, как «МЮ» пропустил снова. После подачи углового невысокий Бен-Йеддер остался в одиночестве и головой пробил в ближний угол. Де Хеа отбил мяч неудачно и фактически закинул его в створ. Внимательный судья увидел, что снаряд пересёк ленточку и показал на центр.

Разумеется, подопечные Моуринью сражались до конца и даже сумели отыграть один мяч. Ромелу Лукаку также после подачи углового вколотил снаряд в сетку. Однако на большее «МЮ» не хватило. Зато Бен-Йеддер мог забить ещё, но не реализовал выход один на один.

Вряд ли это сильно расстроило «Севилью». Команда впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов и сотворила, пожалуй, главную сенсацию первого раунда плей-офф. И всё это оказалось возможным благодаря великолепной замене от Монтеллы. Бен-Йеддер буквально похоронил «МЮ», а после игры не смог сдержать слёз.

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