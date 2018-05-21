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Провал миссии
21 мая 2018, 20:09 • 179 • Карикатуры
В Крыму раскрыли деятельность экстремистской группы, созданной по указанию находящегося в розыске лидера "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в России) Рефата Чубарова. По данным ФСБ, подозреваемые планировали преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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