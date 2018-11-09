Провал «Марселя», первый гол Жиру за 186 дней и хет-трик за тайм: чем запомнились матчи Лиги Европы

Финалист Лиги Европы прошлого сезона «Марсель» проиграл «Лацио» в матче четвёртого тура группового этапа и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Челси» на выезде не без труда одолел белорусский БАТЭ, при этом Оливье Жиру забил первый мяч за 186 дней. А нападающий «Зальцбурга» Такуми Минамино оформил хет-трик за один тайм.

Победа «Севильи» в меньшинстве

Соперник «Краснодара» по группе G — «Севилья» — неожиданно столкнулся с серьёзными трудностями в матче с аутсайдером квартета «Акхисаром Беледиеспором». Первая игра между командами завершилась крупной победой испанского коллектива — 6:0, и сначала казалось, что и вторая встреча закончится разгромом.

«Севилья» с экс-полузащитником «Спартака» Квинси Промесом в составе довольно быстро открыла счёт, а вскоре забила ещё. Всё указывало на то, что у «Акхисара» шансов уже не остаётся.

Однако после перерыва подопечные Джихата Арслана пошли вперёд и сразу же создали расслабившемуся сопернику колоссальные проблемы. Не успел начаться второй тайм, как Элвис Маню прорвался к чужим воротам и сократил отставание в счёте.

А спустя пять минут «Акхисар» не только заработал пенальти, но и добился численного перевеса. Серджи Гомес получил вторую жёлтую карточку.

Одиннадцатиметровый хозяева не реализовали, но продолжили штурмовать ворота соперника и в конце концов отыгрались. Незадолго до финального свистка Онур Айик замкнул подачу с фланга.

Поймавший кураж турецкий коллектив помчался вперёд. Однако «Севилья» всё же оказалась сильнее: на 85-й минуте гости заработали пенальти и в отличие от соперника сумели его реализовать. Точный удар нанёс Эвер Банега.

Таким образом, после четырёх туров в группе G лидируют «Севилья» и «Краснодар», в активе которых по девять очков.

Успех «Астаны» и «Динамо»

В группе К лидерство захватили команды с постсоветского пространства — киевское «Динамо» и «Астана». Оба коллектива в отчётном туре отметились важными домашними победами.

Казахстанская команда с трудом переиграла чешский «Яблонец». Три очка хозяевам принёс точный удар Евгения Постникова на 88-й минуте — 2:1.

«Астана» в текущем сезоне Лиги Европы не в первый раз проявила характер в концовке матча. Ранее подопечные Романа Григорчука на 95-й минуте вырвали ничью в Киеве, а также дома на 92-й поставили точку в игре с «Ренном».

В свою очередь, «Динамо» спокойно обыграло «Ренн». Первые два мяча киевляне забили после розыгрыша стандартных положений, а третий — красивым ударом в дальнюю девятку после сольного прохода Николая Шапаренко.

Молодые футболисты украинской команды не оставили сопернику ни единого шанса. Гости в самой концовке отметились только голом престижа — 1:3.

«Астана» и «Динамо» практически обеспечили себе путёвки в плей-офф ЛЕ. На их счету по восемь очков, у «Ренна» — три, у «Яблонца» — два.

Вылет «Марселя»

А «Марсель» смело можно назвать главным разочарованием турнира. Действующий финалист за два тура до конца группового этапа потерял все шансы на продолжение борьбы в плей-офф.

В отчётном туре французскому коллективу необходимо было набирать очки в выездном матче с «Лацио», но подопечные Руди Гарсии не сумели добиться даже ничьей.

В добавленное к первому тайму время римляне забили во многом нелогичный мяч, а сразу после перерыва удвоили преимущество. Гол Флорьяна Товена «Марсель» от поражения не спас.

К слову, обслуживала игру бригада российского арбитра Владислава Безбородова.

«Лацио» заранее пробился в плей-офф, а компанию римлянам составил «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, обыгравший кипрский «Аполлон». Таким образом, в группе H интрига умерла уже после четырёх туров.

Выход в плей-офф «Арсенала»

Досрочно гарантировал себе путёвку в плей-офф и лондонский «Арсенал». Снять все вопросы английской команде не помешала даже потеря очков в домашнем матче со «Спортингом».

Подопечные Унаи Эмери все 90 минут штурмовали ворота соперников, владели тотальным преимуществом, создавали моменты, но так и не сумели заставить капитулировать голкипера лиссабонцев Ренана Рибейро.

В концовке гости и вовсе остались в меньшинстве, причём прямую красную карточку заработал экс-защитник «Арсенала» Матьё Фламини.

В параллельном матче группы E «Карабах» на выезде оказался сильнее украинской «Ворсклы» и одержал первую победу на стадии группового этапа.

Единственный мяч на 13-й минуте с пенальти забил Араз Абдуллаев. Коллектив из Агдама взял у соперника реванш за домашнее поражение две недели назад. Впрочем, обе команды, скорее всего, сражаются лишь за третье место, ведь опередить «Спортинг» им будет крайне непросто, хотя шансы пока остаются.

Невезение БАТЭ

Белорусский БАТЭ был близок к тому, чтобы дома отобрать очки у «Челси». Уже на 12-й минуте Дмитрий Бага ударом из-за пределов штрафной сотряс штангу. Гости же свой момент реализовали сразу после перерыва. Оливье Жиру точно пробил головой.

Примечательно, что для француза этот гол стал первым во всех турнирах за 186 дней. «Сухая» серия футболиста составила 794 минуты. В последний раз чемпион мира отличался в матче АПЛ с «Ливерпулем», который состоялся в начале мая.

А БАТЭ на третьей добавленной ко второму тайму минуте представился ещё один невероятный шанс. После подачи углового у ворот гостей последовал ещё один дальний удар, но «Челси» вновь спасла стойка.

Игра Бендтнера перед тюрьмой

Ещё одной командой, обеспечившей себе путёвку в плей-офф по итогам четырёх туров, стал «Зальцбург». Действующий полуфиналист турнира на выезде спокойно разгромил «Русенборг» при судействе Алексея Еськова и одержал четвёртую победу подряд на групповом этапе.

Ещё в первом тайме австрийская команда забила в ворота соперника четыре безответных мяча. Хет-трик удалось оформить Такуми Минамино.

Однако после перерыва гости сбавили обороты, и «Русенборг» отличился дважды. Причём две результативные передачи в составе хозяев отдал Никлас Бендтнер, который недавно был приговорён к 50 дням тюремного заключения за избиение таксиста. Однако футболист подал апелляцию и продолжает выходить на поле.

Четыре удаления

Игровой день оказался довольно богатым на удаления — сразу четыре игрока заработали красные карточки. О Серджи Гомесе и Фламини речь уже шла выше.

Кроме того, в матче «Фенербахче» — «Андерлехт» два «горчичника» за четыре минуты умудрился заработать полузащитник гостей Закария Баккали.

В результате турецкая команда с Романом Нойштедтером в составе одержала важную победу — 2:0. Голом и результативной передачей отметился экс-динамовец Матьё Вальбуэна.

В меньшинстве доигрывал выездной матч с «Аполлоном» «Айнтрахт». За девять минут до конца вторую жёлтую карточку получил Марк Штендера.