Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Киеве назвали Россию главной террористической угрозой для Украины
Россия приступает к спасению Венесуэлы. "Что, если у них снова получится?&q...
Китай готовится к войне. От кого?
Заложник Обамы и Конгресса: Трамп вынужденно продлил санкции против России
Главная / Политика

Провал децентрализации вернет Украину "в мрачные часы 2013 года" – Порошенко

05 марта 2019, 17:09  •  72 • Политика
Украина должна продемонстрировать, что ее путь к децентрализации является необратимым. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко, комментируя промежуточные итоги соответствующей реформы. Провал децентрализации вернет Украину "в мрачные часы 2013 года", - пригрозил украинский лидер.
По его словам, нужно защитить децентрализацию, показав, что ее путь является необратимым. "Единственное, что нам надо сейчас сделать", — подчеркнул президент Украины, говоря о децентрализации.
Пока что украинская модель децентрализации является очень хрупкой, отметил глава украинского государства. По его словам, в ходе планирования бюджета существует определенный риск "развернуть" её, изменив соотношение государственного и местного.
Ранее Порошенко заявил, что децентрализация является одной из наиболее результативных реформ. Тем не менее Порошенко заявил, что Украина останется унитарным государством, и исключил возможность федерализации Украины. По его словам, реформа децентрализации является эффективной частью создающейся в стране "антикоррупционной системы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
05 марта 2019, 17:09
"Никто на это не идет": Лукашенко упрекнул Россию за отказ от полного перехода на нацвалюту
05 марта 2019, 17:09
В Кремле считают "смехотворными" результаты антироссийского расследования с "агентом Трампом"
05 марта 2019, 17:09
Лукашенко: Россия сама бросила Белоруссию в объятия Запада
Загрузка...
04 марта 2019, 18:24
Всемирный банк и G7 констатировали "крупное поражение" Украины перед коррупцией
05 марта 2019, 13:54
"Много тратят на оборону": На Украине нашли "универсальное" оправдание своему провалу в рейтинге влиятельных стран
05 марта 2019, 17:09
"Не можем, не примем, ну тогда и не надо": Лукашенко о "переполохе" с интеграцией в Россию
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2019, 06:39
"Зомби Системы": Бельгийские эксперты отчитали Помпео за смех над российским "Цирконом"
03 марта 2019, 16:24
«Огласим весь список»: министр Венесуэлы посмеялся над США
03 марта 2019, 00:09
В США заявили о необходимости ухода Порошенко с поста президента Украины
02 марта 2019, 14:24
"Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста": После первого запуска Crew Dragon в Сети поставили крест на "Союзе"
27 февраля 2019, 21:24
Легендарный для Порошенко "Дональд Кук" оказался "бомжующим" по Черному морю "корытом" - фотофакт
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
26 февраля 2019, 19:09
«Второй перевал Дятлова»: как в 1973 году при странных обстоятельствах в горах Кольского полуострова погибли туристы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.