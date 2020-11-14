Провал британского генерала: Под Солсбери произошёл "чертовски неприятный момент"

Речь идёт о начальнике главного штаба Сухопутных сил Великобритании Марке Карлтоне-Смите, который буквально потерялся во время учений под Солсбери, пишет The Sun. Генерал решил лично увидеть тренировки солдат и чтобы поднять их боевой дух, согласился на прыжок с парашютом с вертолёта Army Wildcat.

Однако военачальник выпрыгнул не там, где планировалось. В итоге вертолёт улетел, а генерал, успешно приземлившись, оказался вне зоны действия мобильной сети. Забрать его было некому, связаться с ним другие военные не могли.

Британскую армию мобилизовали на поиски генерала. Конечно, его в итоге обнаружили, однако, как отмечают источники издания, это был "чертовски неприятный момент", когда все поняли, что потеряли главу штаба.