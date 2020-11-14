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Провал британского генерала: Под Солсбери произошёл "чертовски неприятный момент"

14 ноября 2020, 02:35  •  74 • В мире
СМИ узнали о провале британского генерала под Солсбери. Как отметили источники, с военачальником произошёл "чертовски неприятный момент".
Речь идёт о начальнике главного штаба Сухопутных сил Великобритании Марке Карлтоне-Смите, который буквально потерялся во время учений под Солсбери, пишет The Sun. Генерал решил лично увидеть тренировки солдат и чтобы поднять их боевой дух, согласился на прыжок с парашютом с вертолёта Army Wildcat.
Однако военачальник выпрыгнул не там, где планировалось. В итоге вертолёт улетел, а генерал, успешно приземлившись, оказался вне зоны действия мобильной сети. Забрать его было некому, связаться с ним другие военные не могли.
Британскую армию мобилизовали на поиски генерала. Конечно, его в итоге обнаружили, однако, как отмечают источники издания, это был "чертовски неприятный момент", когда все поняли, что потеряли главу штаба.

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