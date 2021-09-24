Провал Байдена в Афганистане может отразиться на России - политолог

Провал президента США Джо Байдена в Афганистане может отразиться на России, считает политолог Владимир Карасёв.

Так он прокомментировал решение Палаты представителей США заложить в проект оборонного бюджета новые санкции против России. Под ограничения может попасть госдолг России, а также люди и предприятия, связанные с "Северным потоком - 2".

В разговоре с "Народными новостями" Карасёв отметил, что санкции являются следствием политической борьбы между демократами и республиканцами. И проблемы, спровоцированные выводом американских войск из Афганистана, лишь усугубили эту борьбу.

В США сейчас сложная ситуация, связанная с последними решениями команды Джо Байдена в Афганистане. Идёт серьёзная борьба. Не исключаю, что данное решение - часть этого противостояния,

- отметил политолог.

В то же время он не считает, что России следует беспокоиться из-за новых санкций. Все ограничения, которые американцы могли выдвинуть, они уже выдвинули. К тому же, как показала практика, санкции не сильно сказываются на России. Даже наоборот, они ещё больше консолидируют общество и усиливают импортозамещение.