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Провал Байдена в Афганистане может отразиться на России - политолог
24 сентября 2021, 17:30 • 89 • Политика
Провал президента США Джо Байдена в Афганистане может отразиться на России, считает политолог Владимир Карасёв.
Так он прокомментировал решение Палаты представителей США заложить в проект оборонного бюджета новые санкции против России. Под ограничения может попасть госдолг России, а также люди и предприятия, связанные с "Северным потоком - 2".
В разговоре с "Народными новостями" Карасёв отметил, что санкции являются следствием политической борьбы между демократами и республиканцами. И проблемы, спровоцированные выводом американских войск из Афганистана, лишь усугубили эту борьбу.
- отметил политолог.
В то же время он не считает, что России следует беспокоиться из-за новых санкций. Все ограничения, которые американцы могли выдвинуть, они уже выдвинули. К тому же, как показала практика, санкции не сильно сказываются на России. Даже наоборот, они ещё больше консолидируют общество и усиливают импортозамещение.
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