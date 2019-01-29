«Провал антироссийской пропаганды»: как американцы оценивают приоритеты внешней политики США

Большинство граждан США (63%) не поддерживают внешнюю политику Белого дома. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого Центром по изучению общественного мнения университета Чикаго. Как отмечают эксперты, американцы не считают Россию одним из приоритетных источников угроз, хотя в таком статусе РФ фигурирует во многих программных внешнеполитических документах Соединённых Штатов. При этом сторонники Демократической партии в целом более нетерпимы к Москве, чем республиканцы. Какой внешнеполитический курс близок рядовым американцам — в материале RT.

Лишь 35% американцев поддерживают внешнеполитический курс администрации Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведённого в январе 2019 года Национальным центром изучения общественного мнения университета Чикаго по заказу Associated Press. В опросе приняли участие 1062 американца из разных штатов США.

Результаты исследования были обнародованы 27 января. Согласно подсчётам, 63% американцев отрицательно оценили внешнеполитическую активность своего президента.

«Доказал неэффективность»

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, одним из главных факторов, повлиявших на оценку внешней политики американского президента, стал затяжной шатдаун, существенно понизивший популярность Трампа. Согласно данным исследования фирмы Morning Consult и издания Politico, опубликованным 23 января, доля респондентов, негативно оценивающих деятельность Трампа, в январе достигла рекордной отметки 57%.

«Закрыв правительство на 35 дней и ничего не добившись, он продемонстрировал свою полную неэффективность», — заявил RT Владимир Васильев.

По словам политолога, к преобладанию негативной оценки также привёл и тот факт, что в рядах республиканцев — политических союзников Трампа — немало тех, кто не одобряет его внешнюю политику. Согласно опросу Центра по изучению общественного мнения университета Чикаго, поддерживают главу Белого дома 76% республиканцев. В то же время среди демократов — оппонентов главы Белого дома — единства больше. Из них 89% негативно относятся к действиям Трампа на международной арене.

«Демократы считают, что всё, что делает Трамп, плохо по определению», — отмечает Васильев.

Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин придерживается схожей точки зрения.

«Если демократ не поддерживает Трампа по внутренней политике, то и по вопросам внешней политики он в любом опросе выскажет то же самое отношение», — заявил Домрин в разговоре с RT.

Изоляционистский тренд

Однако ряд конкретных инициатив администрации Трампа большинство американцев поддерживают. Согласно результатам опроса, граждане США положительно оценивают анонсированный президентом вывод войск из Сирии — 39% против 35%. Тех, кто считает, что пора уйти и из Афганистана, ещё больше — 41% опрошенных поддержали возможный уход американских военных из этой горячей точки. Против выступают 30%.

Американские военные в сирийском Манбидже

AFP

© Delil Souleiman

По мнению Александра Домрина, на результатах опроса сказались потери США в этой стране, а также в Сирии, где недавно в ходе теракта в Мандбиже погибли 27 человек, включая пять американских военных.

Кроме того, как отметил Домрин, рядовые американцы не понимают цели пребывания своих военных в горячих точках. По словам эксперта, для них в целом «характерен достаточно низкий интерес к глобальным проблемам».

«Американцев мало волнует то, что происходит за пределами США или даже за пределами их собственного штата», — добавил политолог.

В результате для многих из них характерны изоляционистские настроения.

Это подтверждают и другие данные социологического исследования Центра по изучению общественного мнения университета Чикаго. Согласно результатам опроса, лишь 30% американцев выступают за то, чтобы США более активно вмешивались в решение мировых проблем. Большинство выступило против усиления внешнеполитической активности: 37% заявили, что их устраивает нынешнее положение дел, а 31% предпочли бы, чтобы США играли менее активную роль в решении мировых вопросов.

По данным обнародованного 24 января исследования Pew Research Center, главными приоритетами для президентской администрации и конгресса американцы назвали экономику (70%), цены на медицинские услуги (69%) и образование (68%). Единственным вопросом, касающимся внешней политики, вошедшим в пятёрку приоритетов, стала борьба с терроризмом (67%).

«Не подтверждается фактами»

Что касается внешнеполитических игроков или глобальных проблем, которые, по мнению американцев, напрямую угрожают США, то, согласно опросу Национального центра изучения общественного мнения при Чикагском университете, на первое место вышла ядерная программа Северной Кореи. 86% американцев озабочены наличием у Ким Чен Ына ядерного оружия.

На втором месте — экстремистские вооружённые группировки: 84% опрошенных так или иначе высказали опасения по этому вопросу. На третьем месте ядерная программа Ирана — этот вопрос волнует 81% граждан. Рост влияния России в мире на четвёртом месте (80%), а Китая — на пятом (79%).

Тем не менее, как отмечают эксперты, в целом для американцев российская угроза и борьба с ней не являются приоритетом внешней политики.

«Россию обвиняют в том, что она вмешивалась в выборы, но что ещё она сделала такого, чтобы рядовые американцы расценивали её как угрозу? — говорит Васильев. — Ким Чен Ын с ядерной бомбой — это понятно, Иран как «угроза» Израилю важен многочисленной еврейской диаспоре. Китай также более серьёзно присутствует в экономике и политике США, чем Россия».

Другие опросы также показывают, что американцы не считают противодействие России первоочередной внешнеполитической задачей.

В опросе, посвящённом приоритетам внешней политики государства, результаты которого были опубликованы Pew Research Center 29 ноября 2018 года, «ограничение мощи и влияния России» заняло лишь 11 место в списке задач, решения которых от правительства и конгресса ждут американцы. Противостояние Москве оказалось далеко позади борьбы с изменениями климата, ограничения распространения опасных инфекций, борьбы с терроризмом, защиты интересов американских компаний за рубежом, уменьшения торгового дефицита и борьбы с нелегальной миграцией, а также проблем нераспространения оружия массового уничтожения.

Несмотря на то что по результатам опроса большинство американцев с 2014 года относятся к России негативно, в целом жители США не поддерживают сторонников жёстких мер в отношении Москвы. Так, согласно прошлогоднему опросу Gallup, проведённому сразу после саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки и на фоне нового витка антироссийской кампании в СМИ, 58% американцев выступали против антироссийских санкций и за улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. В поддержку дополнительных ограничительных мер в отношении РФ тогда высказались лишь 36% опрошенных.

По мнению Владимира Васильева, нежелание американцев воспринимать Россию в качестве первостепенной проблемы свидетельствует о «провале антироссийской пропаганды в США». Для простых американцев многие вопросы, которые являются принципиальными для вашингтонских элит (например, статус Крыма или обстановка на востоке Украины), — что-то очень далёкое и несущественное.

«Россию демонизируют, представляя в качестве экзистенциальной угрозы, но это не подтверждается фактами», — отмечает Васильев. — Поэтому Россия «угрожает США» лишь в доктринальных документах Вашингтона, касающихся американской внешней политики».

Владимир Путин и Дональд Трамп в Хельсинки

Reuters

© Kevin Lamarque

Партийный раскол

Исследование Национального центра изучения университета Чикаго и Associated Press также выявляет огромную разницу в отношении к внешней политике США сторонников Республиканской и Демократической партий.

Лишь 29% сторонников партии Трампа считают рост влияния России поводом для серьёзной озабоченности, а больше половины республиканцев выступают за выход из Сирии и Афганистана. Также среди них мало тех, что считает, что США должны играть более активную роль в международных делах: 13%.

28% тех, кто не поддерживает ни одну из партий, и 43% демократов, напротив, считают необходимым реализовать более активную внешнюю политику.

Кроме того, почти половина демократов (48%) выступают против вывода войск из Сирии, и 41% — против вывода войск из Афганистана. Более негативно настроены они и по отношению к России — 65% сторонников Демпартии считают рост влияния Москвы в мире поводом для серьёзного беспокойства. Эта тенденция отмечается и в более ранних исследованиях.

Так, в уже упоминавшемся прошлогоднем осеннем опросе Pew Research Center ограничение влияния России обозначили в качестве внешнеполитического приоритета 52% демократов (при 32% республиканцев). В свою очередь, в опросе Gallup от июля 2018 года доля республиканцев, назвавших Россию дружественной или союзной страной, составила 40%, тогда как в 2014 году этот показатель равнялся 22%. Доля положительно относящихся к России демократов за последние четыре года существенно не изменилась, сократившись лишь на 3%: с 28% в 2014-м до 25% в 2018-м.

Диаметрально противоположные оценки политики Трампа и внешнеполитических приоритетов среди республиканцев и демократов, по словам экспертов, свидетельствуют об углублении раскола в американском обществе и отсутствии консенсуса по поводу внешнеполитического курса страны.

Reuters

© John Fredricks

По мнению Владимира Васильева, если сторонники Республиканской партии настроены более конструктивно в отношении Москвы, то демократы остались в плену догм, утвердившихся ещё до прихода Трампа к власти.

«Демократы сегодня живут в прошлом мире, — отмечает Васильев. — Они до сих пор ориентированы на позиции Обамы, Байдена, Хиллари Клинтон. Их позиция определяется идеологическими стереотипами прошлой администрации».

В то же время, по словам Александра Домрина, в более благожелательной по отношению к Москве позиции рядовых республиканцев отражается стремление электорального ядра этой партии заняться в первую очередь решением внутренних проблем США, а не «демократическими» интервенциями.

«Республиканцы занимают более изоляционистскую позицию, тогда как демократы — интервенционистскую, — утверждает Александр Домрин. — Когда Джордж Буш — младший начал войну в Афганистане и Ираке, это было скорее исключением. Поэтому демократы, когда они у власти в США, представляют большую угрозу миру, чем республиканцы».