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Провал американских спецслужб подвёл к "важному вопросу": Захарова заявила прямо

18 февраля 2022, 10:50  •  135 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ряда пустословных заявлений со стороны США о якобы "агрессии" нашей страны и подготовке "вторжения" на Украину, ни одно из которых не сбылось, что очевидно, констатировала провал американских спецслужб. При этом она прямо задала "важный вопрос", который следует после всего этого спектакля "агитбригады войны".
В своём Telegram-канале Захарова отметила, что все "ссылки Блинкена, Псаки, Прайса и остальной агитбригады войны на американские "разведданные" свидетельствуют о провале спецслужб США".
"Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку?", - написала она.
Ранее американская разведка нашла новую исходящую от России "опасность". Washington Post опубликовала материал со ссылкой на источники, ознакомленные с информацией разведчиков США.
По данным издания, американская разведка получила данные о том, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон. По данным WP, сразу три американских источника и один европейский независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией.

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