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Провал агентов 007: Мария Захарова тонкой шуткой преподала урок Лондону

27 июня 2021, 16:30  •  256 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова тонко потроллила британские спецслужбы, потерявшие секретные документы, касающиеся эсминца Defender. Она пристыдила "агентов 007" и загадала властям Великобритании загадку.
Телеканал Би-би-си обнародовал цитаты из секретных документов, касающихся подготовки провокации британского эсминца HMS Defender у мыса Фиолент. Сообщается, что пакет с распечатками секретных писем и презентаций нашёл случайный прохожий.
Он обнаружил папку на автобусной остановке в графстве Кент. Это произошло ещё во вторник, 22 июня. Напомним, на провокацию эсминец у берегов России пошёл 23 июня, в среду.
В Минобороны Великобритании уже признали факт потери документов. Случившееся прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заметила, что Лондон продемонстрировал "очередную провокацию и порцию вранья для её прикрытия". "Агенты 007 уже не те", - язвительно добавила Захарова в своём телеграм-канале.
Под занавес Захарова загадала британскому парламенту загадку: "Зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?"
Ранее, напомним, некоторые источники уже усмотрели в странном инциденте "русский след". "Петров и Боширов, вы когда-нибудь отдыхаете?" - с иронией пишут они.

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