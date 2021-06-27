Провал агентов 007: Мария Захарова тонкой шуткой преподала урок Лондону

Представитель МИД России Мария Захарова тонко потроллила британские спецслужбы, потерявшие секретные документы, касающиеся эсминца Defender. Она пристыдила "агентов 007" и загадала властям Великобритании загадку.

Телеканал Би-би-си обнародовал цитаты из секретных документов, касающихся подготовки провокации британского эсминца HMS Defender у мыса Фиолент. Сообщается, что пакет с распечатками секретных писем и презентаций нашёл случайный прохожий.

Он обнаружил папку на автобусной остановке в графстве Кент. Это произошло ещё во вторник, 22 июня. Напомним, на провокацию эсминец у берегов России пошёл 23 июня, в среду.

В Минобороны Великобритании уже признали факт потери документов. Случившееся прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заметила, что Лондон продемонстрировал "очередную провокацию и порцию вранья для её прикрытия". "Агенты 007 уже не те", - язвительно добавила Захарова в своём телеграм-канале.

Под занавес Захарова загадала британскому парламенту загадку: "Зачем нужны "русские хакеры", если есть британские автобусные остановки?"

Ранее, напомним, некоторые источники уже усмотрели в странном инциденте "русский след". "Петров и Боширов, вы когда-нибудь отдыхаете?" - с иронией пишут они.