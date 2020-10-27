Протурецкие террористы готовили акцию на Дальнем Востоке? WarGonzo обещает сенсацию

Террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которую курируют спецслужбы Турции, планировала устроить теракт на Дальнем Востоке. Для этого были завербованы два жителя Хабаровска, заявил основатель проекта WarGonzo, военкор Семён Пегов со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

В подтверждение своих слов он опубликовал видео, предположительно, снятое оперативниками. На кадрах видны чёрный флаг террористов, несколько "коктейлей Молотова", нож и отвёртка, а также рюкзак цвета хаки.

Совсем скоро подробности, - пообещал Пегов.

Напомним также, что этим утром российская военная авиация нанесла удар по лагерю подготовки протурецких боевиков и террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В результате было уничтожено порядка 100 боевиков, включая не менее 13 полевых командиров.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.