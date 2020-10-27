Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Ук...
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в в...
Главная / Политика

Протурецкие террористы готовили акцию на Дальнем Востоке? WarGonzo обещает сенсацию

27 октября 2020, 00:50  •  65 • Политика
Протурецкая группировка ХТШ* готовила теракт на Дальнем Востоке, сообщает основатель проекта WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах.
Террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которую курируют спецслужбы Турции, планировала устроить теракт на Дальнем Востоке. Для этого были завербованы два жителя Хабаровска, заявил основатель проекта WarGonzo, военкор Семён Пегов со ссылкой на свои источники в силовых структурах.
В подтверждение своих слов он опубликовал видео, предположительно, снятое оперативниками. На кадрах видны чёрный флаг террористов, несколько "коктейлей Молотова", нож и отвёртка, а также рюкзак цвета хаки.
Совсем скоро подробности, - пообещал Пегов.
Напомним также, что этим утром российская военная авиация нанесла удар по лагерю подготовки протурецких боевиков и террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В результате было уничтожено порядка 100 боевиков, включая не менее 13 полевых командиров.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
26 октября 2020, 21:10
Спешили на провокацию в Минске? В Белоруссию не пустили 595 крепких молодых людей
26 октября 2020, 21:10
Конец войны - "политическое самоубийство" для Алиева: Вскрылось второе дно переговоров по Карабаху
26 октября 2020, 23:00
Немцы обвинили Навального во вмешательстве в дела Германии: "Хватит заглядывать к нему в рот!"
26 октября 2020, 23:00
Кто заказал "серьёзный скандал" в Совете Федерации? Источники разоблачили интригу
26 октября 2020, 21:10
"В любой обстановке": Новый президент Боливии заявил о желании скорейшей встречи с Путиным
26 октября 2020, 23:00
"Мы предупреждаем, что люди выйдут на улицы": Мрачный прогноз Нарышкина по Молдавии сбывается
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 октября 2020, 23:00
Немцы обвинили Навального во вмешательстве в дела Германии: "Хватит заглядывать ...
26 октября 2020, 23:00
Кто заказал "серьёзный скандал" в Совете Федерации? Источники разоблачили и...
26 октября 2020, 23:00
"Мы предупреждаем, что люди выйдут на улицы": Мрачный прогноз Нарышкина по ...
26 октября 2020, 23:00
"Мы - русские, с нами Бог!" Константин Малофеев представил манифест обществ...
26 октября 2020, 23:50
«При условии встречных шагов со стороны НАТО»: Путин заявил о готовности не размещать...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО
22 октября 2020, 12:40
"Путин устроит чистку элит после выборов в США": Хазин раскрыл план президента России
20 октября 2020, 11:10
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
24 октября 2020, 14:10
Раскрыта тайна Лондона в связи с отравлением Скрипалей
25 октября 2020, 20:25
"Успехи Хабиба не имеют ничего общего с Россией": Отказ от триколора вновь вызвал критику
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.