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Протурецкие террористы готовили акцию на Дальнем Востоке? WarGonzo обещает сенсацию
27 октября 2020, 00:50 • 65 • Политика
Протурецкая группировка ХТШ* готовила теракт на Дальнем Востоке, сообщает основатель проекта WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах.
Террористическая организация "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которую курируют спецслужбы Турции, планировала устроить теракт на Дальнем Востоке. Для этого были завербованы два жителя Хабаровска, заявил основатель проекта WarGonzo, военкор Семён Пегов со ссылкой на свои источники в силовых структурах.
В подтверждение своих слов он опубликовал видео, предположительно, снятое оперативниками. На кадрах видны чёрный флаг террористов, несколько "коктейлей Молотова", нож и отвёртка, а также рюкзак цвета хаки.
Напомним также, что этим утром российская военная авиация нанесла удар по лагерю подготовки протурецких боевиков и террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В результате было уничтожено порядка 100 боевиков, включая не менее 13 полевых командиров.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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