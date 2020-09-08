«Процветание» по-британски: какие последствия ожидают Лондон в случае выхода из переговоров с ЕС по торговому соглашению

Лондон выйдет из переговоров по торговому соглашению с ЕС, если сторонам не удастся достигнуть компромисса. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, переговоры зашли в тупик, и достижение соглашения о торговле возможно, только если Брюссель будет готов «переосмыслить свои нынешние позиции». При этом даже брексит без сделки приведёт к «колоссальному процветанию» страны, уверен премьер. Эксперты отмечают, что, несмотря на заявления Джонсона, выход Британии из ЕС без торгового соглашения в краткосрочной перспективе нанесёт ущерб экономике страны.

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что его страна выйдет из переговоров по торговому соглашению с ЕС, если до 15 октября по этому вопросу не будет достигнут компромисс.

С таким заявлением он выступил накануне нового раунда переговоров с Евросоюзом о торговых отношениях с Великобританией после брексита, который пройдёт в Лондоне 8 сентября.

«Если не сможем договориться к этому сроку, то я не вижу возможности заключения нами соглашения о свободной торговле, и обеим сторонам следует с этим смириться и двигаться дальше», — сказал он.

Джонсон заявил, что переговоры зашли в тупик и прийти к соглашению получится, только если переговорщики от Брюсселя «переосмыслят свои нынешние позиции».

При этом британский премьер отметил, что выход из ЕС без торгового соглашения принесёт стране «колоссальное процветание», даже если она получит «торговое соглашение с ЕС, аналогичное австралийскому», которое, по его словам, всё равно стало бы «хорошим результатом». Австралия ведёт торговлю с ЕС по правилам и тарифам ВТО.

«Мы, как правительство, готовимся к этому, подготовкой охвачены наши приграничные районы и наши порты… У нас будет полный контроль над своими законами, правилами и рыболовными угодьями», — заявил премьер-министр.

Однако Джонсон не стал полностью исключать вариант со сделкой, заявив, что если ЕС пересмотрит свою текущую позицию, то возможность заключить соглашение ещё будет.

«Но мы не можем и не будем отступаться от того, что составляет основы основ государственной независимости», — отметил британский политик.

Позиция Евросоюза

Ранее главный переговорщик по брекситу от ЕС Мишель Барнье возложил ответственность за отсутствие прогресса на переговорах на Лондон и заявил, что выход из торговой зоны единой Европы без соглашения прежде всего ударит по британским гражданам.

Без заключения дополнительного торгового соглашения с 1 января на импорт товаров из континентальной Европы будут введены новые пошлины. Британские СМИ неоднократно отмечали, что это может привести к росту цен на продовольствие, лекарства и предметы первой необходимости, а другие экономические барьеры между страной и ЕС затронут грузоперевозки и коммерческую деятельность.

Переговоры между Великобританией и ЕС по торговому соглашению

Reuters

© John Thys/Pool

На данный момент одними из главных предметов спора между Лондоном и Брюсселем являются вопросы о доступе европейских промысловых судов в территориальные воды Великобритании и государственных субсидиях для британской промышленности.

Так, ЕС утверждает, что Британия должна предоставить европейским странам право на рыбную ловлю в своих водах и обеспечить равные условия для конкуренции.

В свою очередь, Лондон обвиняет Брюссель в том, что он выдвигает требования, которые не ставились другим странам при заключении договора о свободной торговле, в частности, Канаде.

Главный переговорщик Британии Дэвид Фрост, комментируя в СМИ сложный ход переговоров, отметил, что Соединённое Королевство не станет вассалом ЕС и «не пойдёт на уступки фундаментальному принципу контроля над своими законами».

«Мы не будем принимать условия, которые дали бы им контроль над нашей валютой или тем, как мы организуем процессы здесь, в Великобритании, и это не должно быть предметом полемики», — приводит его слова газета The Australian.

Фрост отметил, что позиция ЕС ограничивает прогресс, который может быть достигнут в переговорах, и напомнил, что Британия с самого начала обозначила свои интересы в этих областях, имеющих основополагающее значение для Британии как независимого государства.

Времени для дальнейших переговоров и пересмотра торгового соглашения между Лондоном и Брюсселем просто не осталось, отметила в беседе с RT старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

«Это попытка Джонсона очередной раз надавить на своих партнёров и сыграть ва-банк угрозами выхода без сделки. Дело в том, что если в ходе переговоров о выходе из ЕС Брюссель всё-таки пошёл на уступки, то уже на переговорах о всеобъемлющем соглашении пойти на такие уступки будет сложнее», — отметила политолог.

Лондон отказывается принять требования Брюсселя по честной конкуренции, так как считает, что это поставит в невыгодное положение британские компании, рассказала эксперт.

«Поэтому выход Британии из торгового союза без сделки становится весьма вероятным и всё будет решаться в ближайшие месяцы», — пояснила политолог.

ЕС заинтересован в том, чтобы их стандарты распространялись на Британию после выхода последней из торгового союза в первую очередь потому, что они хотят обезопасить своих собственных производителей, добавила Кира Годованюк.

«Дело в том, что после выхода из ЕС Великобритания получает свободузаключать соглашения о торговле с третьими странами, в первую очередь с США. Переговоры с Вашингтоном идут параллельно с переговорами с ЕС, и тут возникают очень серьёзные коллизии и противоречия интересов», — рассказала эксперт.

Вашингтон заинтересован, чтобы Лондон был максимально сопряжён по своим техническим стандартам и правилам с США, чтобы переориентировать британский рынок для американских компаний, пояснила Годованюк.

«Здесь завязаны серьёзные экономические интересы, которые Брюссель готов отстаивать», — рассказала эксперт.

Выход без соглашений

Великобритания должна была покинуть ЕС ещё 29 марта 2019 года. Однако правительство, тогда ещё под руководством Терезы Мэй, так и не смогло утвердить проект соглашения с ЕС в палате общин британского парламента, где голоса сторонников и противников брексита разделились примерно поровну.

После того как парламентарии несколько раз отвергли предложенный кабинетом Мэй проект соглашения, ей пришлось уйти в отставку. Борис Джонсон называл предыдущий вариант сделки с ЕС «пораженческим», так как, по его мнению, он предполагал лишь формальный выход из состава Евросоюза: фактически Лондон должен был по-прежнему подчиняться его торговым правилам, теряя при этом право голоса в Европейском парламенте.

Штаб-квартира ЕС в Брюсселе

Reuters

© Yves Herman

31 декабря 2020 года закончится 11-месячный переходный период, после которого Британия выйдет из единого рынка и таможенного союза ЕС.

Брексит в краткосрочной перспективе обернётся серьёзными экономическими издержками для Лондона, отмечает Кира Годованюк.

«Брексит без торгового соглашения будет иметь серьёзные последствия для Лондона, поскольку, несмотря на обещания Трампа о фантастической торговой сделке с США, конечно, главный и крупнейший торговый партнёр Лондона — это Брюссель. Торговые цепочки, производство, всё это ориентировано на континентальную Европу. Бизнес со временем адаптируется, но заключить торговое соглашение было бы крайне желательно для обеих сторон», — отметила политолог.

У правительства Бориса Джонсона сложилась достаточно сложная внутриполитическая ситуация, и его резкие заявления о переговорах с ЕС можно расценить как попытку подыграть своему электорату, считает руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина.

«Ничего нового в его словах нет. Периодически Британия угрожает выйти без соглашения. Проблема заключается в том, что это ударит как по европейскому, так и по британскому бизнесу. Но для Лондона это гораздо большая проблема. Все заявления о том, что Британии выгодно выйти без сделки, не соответствуют действительности. Британии будет очень сложно, если они перейдут на торговлю по правилам ВТО», — рассказала эксперт в беседе с RT.

Если не будет торгового соглашения, появятся пошлины и ограничения во взаимной торговле, в свободном движении товаров и услуг, напомнила Бабынина.

«Британские компании потеряют доступ на рынок ЕС. Соответственно британские товары будут дороже, так как они будут обложены определённой пошлиной. Будет очень важен принцип страны происхождения товара. Это плохо скажется и на ЕС, но в Союзе этот ущерб будет распределён по всем странам. А проблемы Британии будут сконцентрированы исключительно в Британии», — заключила политолог.