«Процветает фальсификация документов»: ожидают ли украинцев массовые депортации из Израиля

Израильские власти начали высылать из страны граждан Украины, сообщают украинские СМИ. Причина — рост нелегальной иммиграции. В феврале 2018 года израильские власти приступили к депортации африканских нелегалов, а затем очередь дошла и до выходцев из бывших советских республик. В апреле 2018 года ожидается массовая высылка темнокожих из еврейского государства. Отправятся ли вместе с ними домой тысячи украинцев, выяснял RT.

По информации украинского издания «Вести», израильские власти начали по ускоренной процедуре массово высылать из страны граждан Украины. СМИ приводит случаи недавней депортации 30 человек из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в начале февраля 2018 года, а также историю 21-летней украинки Яны Гаджи, которую 19 февраля 2018 года также выслали сразу по прибытии в Израиль.

Причина такого поведения израильских пограничников вполне объяснима. За три последних года, по данным управления по вопросам народонаселения и миграции Министерства внутренних дел Израиля, количество украинцев, обратившихся к израильским властям с просьбой о предоставлении политического убежища, выросло с 51 человека в 2014 году до 7711 в 2017-м.

Израильские власти не без основания предполагают, что большинство из этих людей — экономические мигранты. Израиль редко даёт кому-либо политическое убежище, и пока ни один выходец с Украины его не получил.

Однако сама процедура может тянуться несколько лет. За это время просители успевают устроиться на работу и закрепиться в стране. Ранее такой бюрократический подход был на руку жителям африканских стран, а теперь к ним присоединились и выходцы из бывшего Советского Союза.

«Между Израилем и Украиной существует безвизовый режим, но это не предполагает, что люди приезжают в Израиль и остаются там на десять лет, — отметил в интервью RT израильский политолог Авигдор Эскин. — Они работают без разрешения, и это превращается в многотысячное явление. Это не только проблема с Украиной, в отношениях с которой есть существенные трения по очевидным причинам, но и с абсолютно дружественной нам Грузией».

Как правило, эти люди приезжают в Израиль как туристы или паломники, благо туристическую визу граждане Украины с 2011 года могут получить уже в аэропорту.

При этом число беженцев резко возросло в 2016 году, после того как завершилась горячая фаза конфликта в Донбассе. Тогда количество просителей убежища выросло с 703 человек до 6880.

С 2016 года по количеству обратившихся за получением убежища и статуса беженца в Израиле Украина стала уверенно опережать такие страны, как Судан и Эритрея. В том же 2016 году количество обратившихся за получением политического убежища в Израиле из Грузии выросло до 3668 человек (в 2014 году — 27).

15 октября 2017 года Министерство внутренних дел Израиля заявило, что будет отклонять все заявления на получение политического убежища по ускоренной процедуре от граждан Украины, за исключением выходцев из Луганской и Донецкой областей.

Причина — признание Украины (за исключением этих двух регионов) безопасной страной, где не ведутся боевые действия.

Как заявил RT политолог Александр Асафов, за это решение украинские мигранты должны благодарить свои власти. «Израиль ориентируется на официальные сведения, как прекрасно и безопасно жить в этой стране, о чём активно пишут и украинские СМИ», — подчёркивает эксперт.

Просто бизнес

По словам Авигдора Эскина, граждане Украины могут остаться в Израиле, если получат рабочую визу.

«Хотелось бы отметить, что, хотя у нас с Россией также действует безвизовый режим, с россиянами почему-то таких проблем не возникает», — утверждает эксперт.

Сами просители статуса беженца в интервью израильским СМИ заявляют, что выехали с территории Украины из-за плохой экономической ситуации. Многие утверждают, что опасаются преследований неонацистов, криминальных структур или отказываются служить в украинской армии и воевать в Донбассе. Однако в 2016 году израильский суд признал отказ служить в ВСУ недостаточной причиной для получения политического убежища.

«Есть люди, которые реально подвергаются политическим преследованиям на Украине, и их никто не высылает, — отмечает Авигдор Эскин. — Но это не такое массовое явление».

Израильская правозащитная организация Hotline for Refugees and Migrants связывает наплыв мигрантов с Украины и из Грузии с деятельностью нелегальных организаций, предлагающих за деньги получить статус беженца в Израиле и устроиться на работу. Как правило, они требуют оплатить расходы на юристов в размере от $800 до $1,2 тыс., но реальной помощи не оказывают, из-за жёсткой политики израильских властей это невозможно.

РИА Новости

В результате многие вынуждены скрываться от властей и работать в рабских условиях по 14—15 часов в день, отмечают правозащитники в интервью The Times of Israel.

«Существует ещё один важнейший аспект — на Украине процветает бизнес по массовой фальсификации документов о происхождении. Это работает как в отношении «карты поляка», так и документов о натурализации в Израиле и получении там работы, — отметил в интервью RT политолог Александр Асафов. — Это связано и с выплатами, которые положены репатриантам в Израиле. Таких людей после проверки документов также депортируют».

Как отмечает Times of Israel, Украина вырвалась в лидеры и среди легальных мигрантов, отправляющихся «на историческую родину». Количество репатриантов из Незалежной в 2017 году составило 7182 человека, что лишь на 42 человека меньше, чем число отправившихся в Израиль на ПМЖ жителей России. Суммарно выходцы с Украины и из России составили в 2017 году более половины выехавших в Израиль по алии (репатриация евреев в Государство Израиль).

Приготовиться к депортациям?

В начале 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале массовой депортации нелегальных мигрантов из африканских стран. Леволиберальная общественность встретила инициативу в штыки, но, как ранее заявляли RT эксперты, правый электорат премьер-министра её горячо поддержал. Депортация ожидает десятки тысяч африканцев.

Протест африканских мигрантов против высылки из Израиля

Reuters

С самого начала кампании по депортации израильские власти подверглись обвинениям в расизме со стороны оппозиционно настроенных СМИ. Однако, как заявил 29 января 2018 года министр внутренних дел Израиля Ариэль Дери, тысячи нелегалов выслали ещё в 2017 году, и большинство из них вовсе не были темнокожими.

«В 2017 году более 3,2 тыс. африканских нарушителей добровольно покинули Израиль и отправились в страны происхождения или иные государства. Мы также выслали 5,3 тыс. человек, которые не были африканцами, — выходцев с Украины, из Грузии и других стран, поскольку они въехали нелегально», — подчеркнул министр.

По его словам, в 2018 году депортация нелегалов из стран бывшего СССР продолжится. По данным израильских властей, сейчас их в стране более 70 тыс., тогда как численность африканских нелегалов составляет примерно 40 тыс. человек.

«Учитывая, что Израиль осуждает бандеровскую риторику с самого начала «майдана», выносит достаточно радикальные суждения по вопросу нацизма, восхищение союзниками Гитлера на Украине, я думаю, что количество так называемых беженцев, которые отправятся на свою безопасную Украину, будет увеличиваться», — считает Александр Асафов.

Однако, по мнению Авигдора Эскина, в отличие от африканских нелегалов, к выходцам с Украины не будут применять жёстких мер по выдворению. «В отношении этих мигрантов политика намного мягче — по той причине, что они не представляют социальной угрозы, — утверждает Авигдор Эскин. — Будут попытки с ними договариваться, убеждать оформлять своё пребывание законно».