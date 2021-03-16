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Процесс воссоединения русских земель запущен: "Донбасс становится регионом с красными паспортами"
16 марта 2021, 16:55 • 188 • Политика
Естественный процесс воссоединения русских земель запущен, заметил Александр Бородай: "Донбасс становится регионом с красными паспортами". Он подчеркнул, что в этом нет никакого хитрого плана, и добавил, что происходящее следует воспринимать как восстановление исторической справедливости.
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай оценил возможность интеграции ДНР и ЛНР путём выдачи жителям народных республик российских паспортов.
Ранее глава ЛНР Денис Пушилин сообщил "Парламентской газете", что уже свыше 224 тысяч граждан республики получили гражданство РФ в упрощённом порядке. Он заявил, что к сентябрю текущего года в Донбассе будет проживать более полумиллиона людей с российскими паспортами.
Бородай в разговоре с корреспондентом телеканала Царьград назвал данный процесс вполне естественным, поскольку в ДНР и ЛНР проживают русские люди.
Он добавил, что нынешнее возвращение жителей Донбасса в лоно России следует воспринимать как восстановление исторической справедливости.
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