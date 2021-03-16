Процесс воссоединения русских земель запущен: "Донбасс становится регионом с красными паспортами"

Естественный процесс воссоединения русских земель запущен, заметил Александр Бородай: "Донбасс становится регионом с красными паспортами". Он подчеркнул, что в этом нет никакого хитрого плана, и добавил, что происходящее следует воспринимать как восстановление исторической справедливости.

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай оценил возможность интеграции ДНР и ЛНР путём выдачи жителям народных республик российских паспортов.

Ранее глава ЛНР Денис Пушилин сообщил "Парламентской газете", что уже свыше 224 тысяч граждан республики получили гражданство РФ в упрощённом порядке. Он заявил, что к сентябрю текущего года в Донбассе будет проживать более полумиллиона людей с российскими паспортами.

Бородай в разговоре с корреспондентом телеканала Царьград назвал данный процесс вполне естественным, поскольку в ДНР и ЛНР проживают русские люди.

Никакого хитрого плана тут нет. Это логично, что русские в Донбассе получают российские паспорта. Судьба русского народа в результате развала Советского Союза была предопределена, в частности, идиотской большевистской национальной политикой. Русский народ почему-то оказался в заложниках у тех секретарей обкомов, которые решили наделать каждый себе из территории СССР по маленькому или большому куску территории. В результате русский народ оказался разделённым, - заметил собеседник Царьграда.

Он добавил, что нынешнее возвращение жителей Донбасса в лоно России следует воспринимать как восстановление исторической справедливости.