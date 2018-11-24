Процесс важнее результата: в сенате США рассказали о сроках расследования «вмешательства» России в выборы

В ближайшие полгода комитет сената по разведке США не сможет завершить расследование «российского вмешательства» в выборы президента, заявил глава комитета республиканец Ричард Бёрр. По его словам, по меньшей мере шесть месяцев потребуется для составления и публикации окончательного отчёта, при этом до сих пор не завершён опрос свидетелей. Как считают эксперты, оппонентам Трампа выгодно подогревать интерес к этой теме. По их мнению, в Штатах будут искусственно затягивать расследование вплоть до следующей президентской кампании, несмотря на отсутствие доказательств. Аналитики полагают, что в этом случае для истеблишмента важен процесс, а не результат.

Расследование «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году продлится по меньшей мере до середины 2019-го. Об этом сообщил председатель комитета сената по разведке республиканец Ричард Бёрр.

По его словам, до сих пор не завершён опрос свидетелей. Затем ещё полгода потребуется для составления и публикации окончательного отчёта.

При этом член Республиканской партии расходится во мнении со своим коллегой, вице-председателем комитета, сенатором-демократом Марком Уорнером, который настаивает на проведении серии открытых слушаний, в частности с Дональдом Трампом — младшим и бывшим личным адвокатом президента США Майком Коэном.

«Не вижу необходимости в открытых слушаниях. Не думаю, что это случится», — пояснил Бёрр.

В июле комитет сената по разведке признал обоснованными доводы американских спецслужб о «вмешательстве России в выборы 2016 года» с целью способствовать избранию Дональда Трампа. При этом месяц спустя Бёрр заявил об отсутствии фактических доказательств сговора главы Белого дома с Россией.

В США ведётся сразу несколько расследований относительно якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы в 2016 году. Главным из них можно считать работу спецпрокурора Роберта Мюллера. 20 ноября Трамп передал его команде письменные ответы на вопросы по «российскому делу».

«Спецпрокурор получил доступ более чем к 30 свидетелям, 1,4 млн страниц материалов и теперь — к письменным ответам президента на вопросы. Пришло время завершить это расследование», — сказал адвокат главы Белого дома, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Дональд Трамп неоднократно указывал на необходимость прекратить расследование, которое, по его мнению, является «национальным позором», «охотой на ведьм» хуже гонений времён маккартизма. При этом американский лидер критиковал как самого Мюллера, так и его команду из «13 озлобленных демократов».

Российские официальные лица на протяжении двух лет неоднократно отвергали голословные обвинения американской стороны в попытках повлиять на выборы 2016 года.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что обращался с просьбой к бывшему госсекретарю США Рексу Тиллерсону по поводу предоставления «неоспоримых фактов вмешательства РФ». Однако американский дипломат сослался на секретность подобных данных и свёл разговор к шутке.

«Он рассмеялся и сказал: «Спроси у своих спецслужб. Они знают, что я имею в виду», — рассказал Лавров.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин выразил пожелание, чтобы «внутриполитические дрязги» в США перестали отравлять двусторонние отношения, а также негативно влиять на обстановку в мире.

«Хочу, чтобы мракобесие закончилось, связанное с мнимым вмешательством России в какую-то предвыборную кампанию в США, чтобы наконец элиты американские успокоились, разобрались в конце концов между собой, чтобы там так же, как и на нефтяном рынке, восстановилось равновесие и определённый баланс здравого смысла и общенациональных интересов», — сказал Путин в октябре, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Протест в Нью-Йорке против назначения главой Минюста США Мэттью Уитакера, у которого, по мнению демонстрантов, может возникнуть конфликт интересов со спецпрокурором Робертом Мюллером

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© Erik Mcgregor

«Просто так прихлопнуть эти расследования нельзя»

В ближайшее время тема «российского вмешательства» не исчезнет из информационной повестки американского истеблишмента. Такое мнение высказал политолог Александр Коньков в беседе с RT. По его словам, эту карту вполне могут использовать и во время президентской кампании 2020 года.

«Оппонентам Трампа выгодно подогревать интерес, поддерживать туманность и мутную воду вокруг этой темы. При этом вопросы, куда, зачем, для чего Россия вмешивалась, а также где результаты этих действий, остаются за скобками», — пояснил он.

В свою очередь, политолог Дмитрий Евстафьев подчеркнул, что в отсутствие доказательств все расследования «российского вмешательства» заходят в тупик. По его мнению, сейчас подогревание этой темы лишь вредит и Республиканской, и Демократической партиям.

«После выборов в конгресс сложилась такая политическая ситуация, что просто так прихлопнуть эти расследования нельзя. Поэтому, вероятнее всего, был выбран вариант их утопления в разного рода бюрократических проволочках, ограничениях, как это в США, кстати говоря, принято. Насколько это получится, никто не знает», — подчеркнул Евстафьев в беседе с RT.

Политолог также отметил, что «расследование» может тянуться и до следующих выборов президента США.

«Посмотрите на Уотергейтское дело, с какими зигзагами оно развивалось. В данном случае стоит добавить, что все стороны рассматривают происходящее не как проект, а как процесс. И это главная логика. Если позиции Трампа ухудшатся, то эта музыка может продлиться до конца его президентства», — добавил Евстафьев.