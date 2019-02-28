«Процесс важнее результата»: почему Трамп и Ким Чен Ын не пришли к соглашению по итогам переговоров

В Ханое завершился двухдневный саммит США — КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать итоговое соглашение. Как подчеркнул глава Белого дома, Соединённые Штаты не готовы снять санкции с Северной Кореи. При этом американская сторона отметила, что переговоры прошли на дружеской ноте. В Кремле полагают, что Вашингтон и Пхеньян пока не намерены идти на компромисс. По словам экспертов, итоги встречи можно считать ожидаемыми, поскольку для лидера США важен сам процесс, а не практические договорённости.

В четверг, 28 февраля, в столице Вьетнама Ханое завершился второй саммит между Соединёнными Штатами и Северной Кореей. По итогам двух дней переговоров американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли заключить соглашение.

Главы государств раньше запланированного срока покинули гостиницу Sofitel Legend Metropole, где проходили переговоры, также был отменён рабочий обед с участием двух делегаций, а итоговая пресс-конференция американского лидера была перенесена на два часа раньше.

Между тем в официальном заявлении Белого дома отмечается, что у лидеров США и КНДР состоялись «очень хорошие и конструктивные встречи»: в частности, они обсудили различные пути продвижения денуклеаризации и экономического развития.

«В этот раз никакого соглашения не было достигнуто, но их представители (лидеров США и КНДР. — RT) планируют продолжить встречи в будущем», — говорится в заявлении Белого дома.

Дональд Трамп на пресс-конференции также назвал саммит продуктивным, а разговор с Ким Чен Ыном — дружеским. Он заявил, что между главами государств сложилось взаимопонимание. Говоря о преждевременном завершении саммита, американский лидер подчеркнул, что сторонам удалось избежать негатива.

«Вы всегда должны быть готовы уйти. Я бы мог подписать соглашение сегодня, но иногда лучше поступить правильно, а не добиться быстрого результата», — сказал президент США.

По его словам, разногласия между Вашингтоном и Пхеньяном возникли из-за снятия санкций. Как отметил Трамп, глава КНДР подтвердил намерение отказаться от ядерных испытаний и готов пойти на демонтаж крупнейшего в стране ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне. При этом Северная Корея рассчитывает, что в ответ Соединённые Штаты отменят санкции.

«Ким Чен Ын хочет, чтобы мы сняли санкции, он готов провести ядерное разоружение в определённых районах, но мы хорошо знаем страну, и мы хотим провести ядерное разоружение и в других районах. Нам предстоит ещё обсуждать это дальше», — заявил Трамп.

Президент США не смог сообщить, когда стоит ждать следующего саммита с КНДР.

«Может быть, скоро, а может, ожидание затянется на долгое время. Я не могу вам сказать, но надеюсь, что встреча состоится в ближайшее время», — отметил Трамп.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре прошли первые переговоры КНДР — США. Тогда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации полуострова. В частности, власти демонтировали полигон Сохэ, где испытывались баллистические ракеты. Затем Северная Корея приостановила процесс до того момента, пока Соединённые Штаты не предоставят обещанных гарантий безопасности.

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«В ближайшее время не стоит ожидать договорённостей»

Как считает сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, заключение соглашения было отменено из-за Вашингтона. По его словам, в Соединённых Штатах Трампа раскритиковали бы за ослабление санкций в отношении КНДР.

«Мы понимаем, что за диалогом стоит добрая воля Кима. В Штатах это понимание практически не разделяется. Там считают, что Ким пошёл на диалог, потому что его прижали санкциями, поэтому они не видят смысла отказываться от главного рычага принуждения», — отметил эксперт.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк полагает, что американский лидер использует эту встречу как «имиджевый и очень грамотный пиар-ход».

«Для Трампа, как и для Ким Чен Ына, важен не конечный результат, а процесс. Обе стороны заинтересованы в движении, в демонстрации того, что они встречаются, что диалог налажен и что они готовы сотрудничать. Однако в ближайшее время это не выльется в какой-то пакет документов, договорённостей, которые можно было бы назвать прорывными», — заявил собеседник RT.

Reuters

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«Без проявлений гибкости»

Преждевременное завершение второго саммита США — КНДР, тем более без заключения двустороннего соглашения, вызвало сожаление у представителей мирового сообщества.

В Кремле считают, что пока стороны не готовы идти на компромисс.

«Пока создаётся впечатление, что по-прежнему не работает практика небольших взаимных шагов навстречу друг другу и проявлений гибкости навстречу друг другу на основе этих шагов. Насколько мы понимаем, пока дефицит такой практики и такие завышенные запросные позиции, конечно, могут приводить к тому, что создаются проблемные моменты в переговорном процессе», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном остаётся на повестке дня, но конкретных договорённостей нет.

Глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что диалог необходимо продолжать.

«Если бы удалось положить конец северокорейской атомной программе, то мир стал бы намного безопаснее. Такие переговоры нужно продолжать, поскольку ядерное оружие КНДР должно быть уничтожено», — написал Маас в Twitter.

Как отметили в МИД КНР, урегулирование ситуации на Корейском полуострове необходимо для обеспечения стабильности в регионе.

Разочарование результатами встречи в Ханое выразил министр обороны Японии Такэси Ивая. По его словам, он надеялся на новые шаги к полной денуклеаризации Северной Кореи.

В Сеуле подчеркнули, что сделают всё возможное для поддержания диалога и тесного сотрудничества между Соединёнными Штатами и Северной Кореей.