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Процесс уже пошёл: Путин инициировал создание группы по внесению поправок в Конституцию

16 января 2020, 08:09  •  48 • Политика
Глава России Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщили в Кремле.
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на документе об образовании специальной рабочей группы, главной задачей которой является подготовка предложений для внесения поправок в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Речь идёт об изменениях, про которые глава государства говорил в сегодняшнем послании Федеральному Собранию. Глава государства считает необходимым закрепить в основном законе верховенство российского права над международным, а также установить запрет на наличие иностранного гражданства для представителей управленческой элиты.
"Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию", - заявили в Кремле.
Напомним также, что в своём послании Путин поднял демографический вопрос и необходимость сохранения традиционных ценностей для России. Народосбережение было выбрано одним из основных приоритетов российской политики.

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