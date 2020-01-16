Процесс уже пошёл: Путин инициировал создание группы по внесению поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на документе об образовании специальной рабочей группы, главной задачей которой является подготовка предложений для внесения поправок в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Речь идёт об изменениях, про которые глава государства говорил в сегодняшнем послании Федеральному Собранию. Глава государства считает необходимым закрепить в основном законе верховенство российского права над международным, а также установить запрет на наличие иностранного гражданства для представителей управленческой элиты.

"Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию", - заявили в Кремле.

Напомним также, что в своём послании Путин поднял демографический вопрос и необходимость сохранения традиционных ценностей для России. Народосбережение было выбрано одним из основных приоритетов российской политики.