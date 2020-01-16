«Процесс становится перманентным»: как новые доказательства по украинскому делу могут повлиять на импичмент Трампа

Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила передачу в сенат обвинительного заключения против Дональда Трампа в рамках процедуры отстранения его от власти. Кроме того, были утверждены так называемые менеджеры импичмента, которые будут представлять в верхней палате сторону обвинения. Ранее в конгрессе сообщили о получении новых «доказательств», дискредитирующих президента. По мнению парламентариев, эти данные, которые предоставил бывший партнёр адвоката президента США Руди Джулиани украинско-американский бизнесмен Лев Парнас, подтверждают, что Белый дом пытался оказать давление на Киев. Среди «компрометирующих» материалов — записка с именем Джулиани и предложением «убедить Зеленского объявить о расследовании в отношении Байдена». Впрочем, эксперты полагают, что подобная информация вряд ли сыграет решающую роль в процессе импичмента.

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу двух статей импичмента президента США Дональда Трампа в сенат для дальнейших слушаний. Инициативу поддержало абсолютное большинство конгрессменов — 228 человек, против выступили 193 парламентария. Голоса фактически разделились по принципу партийной принадлежности, исключением стал один демократ, проголосовавший против.

Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, завершая обсуждение итоговой резолюции, заявила, что Трамп виновен в «посягательстве на Конституцию США».

«Дело абсолютно не в политике. Это вопрос патриотизма. Дело не в партийных интересах. Это вопрос исполнения нашей присяги. Это первый президент, который совершил все эти вещи», — подчеркнула Пелоси.

Кроме того, в процессе голосования были утверждены семь членов нижней палаты конгресса, которые будут представлять обвинение, так называемые менеджеры импичмента — именно эти парламентарии ответственны за передачу в сенат материалов по процессу отстранения президента США от власти.

В число «менеджеров» вошли председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф, который возглавит группу, и руководитель комитета по судебным вопросам Джерролд Надлер, которые ранее принимали активное участие в работе по процедуре импичмента.

«Новые доказательства»

Стоит напомнить, что накануне Шифф направил Надлеру новые доказательства по делу об импичменте Трампа.

В сопроводительном письме отмечается, что речь идёт о двух флеш-накопителях, один из которых содержит конфиденциальную информацию, а другой — данные, полученные от украинско-американского бизнесмена Льва Парнаса, связанного с адвокатом Трампа Руди Джулиани.

«Эти документы вместе с теми, что недавно были обнародованы в соответствии с законом «О свободе информации», указывают, что существует больше доказательств замысла президента, однако они были сокрыты непосредственно главой государства. Новые доказательства подтверждают то, что уже было известно: президент со своими сторонниками оказывал давление на украинских официальных лиц с тем, чтобы те объявили о начале политически выгодных для президента расследований», — говорится в заявлении.

Напомним, в декабре палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента. Дональд Трамп обвиняется в злоупотреблении властью и препятствовании работе парламента. Под злоупотреблением властью понимаются попытки оказать давление на главу Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении компании Burisma, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Сейчас Байден-старший считается одним из главных конкурентов Трампа на грядущих президентских выборах.

Парнас, Луценко и другие

В описании материалов, которые были направлены Надлеру, говорится, в частности, о письме Руди Джулиани Владимиру Зеленскому, которое, как утверждается, адвокат Дональда Трампа отправил 10 мая, ещё до инаугурации избранного президента Украины. В нём Джулиани в качестве личного юриста Трампа просил о встрече с Зеленским. Также в документе подчёркивается, что Парнас самостоятельно пытался организовать такую встречу, находясь в контакте с помощником украинского лидера Сергеем Шефиром и главой СБУ Иваном Бакановым.

Лев Парнас

Reuters

© Brendan McDermid/File

Кроме того, конгресс опубликовал скриншоты переписки в мессенджерах и другие материалы, предоставленные Парнасом. Так, среди них есть заметки на бумаге из венского отеля Ritz-Carlton, где содержатся, в частности, такие записи: «Убедить Зеленского объявить, дело Байдена будет расследовано». В конце записки дважды подчёркнуто имя «Руди».

© https://intelligence.house.gov/

Кроме того, конгресс обнародовал личную переписку Льва Парнаса с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, помощником Зеленского Андреем Ермаком, экс-генпрокурором республики Юрием Луценко и бизнесменом Игорем Коломойским.

В частности, с Луценко обсуждались планы отстранения от исполнения своих обязанностей Мари Йованович, которая тогда занимала пост посла США на Украине. Причём генпрокурор позволил себе нелестные высказывания об американском дипломате.

© https://intelligence.house.gov/

С аналогичными оценками в адрес Йованович выступал ещё один собеседник Парнаса — республиканец Роберт Хайд. По мнению конгресса, из переписки с ним следует, что за послом велась слежка.

Материалы личной переписки Парнаса попали в распоряжение конгресса США в январе, после того как в ноябре прошлого года выходец из Одессы согласился дать показания в рамках дела об импичменте Трампа. Месяцем ранее Парнаса и его бизнес-партнёра Игоря Фрумана задержали американские правоохранительные органы при попытке покинуть территорию Соединённых Штатов. Сейчас предпринимателей обвиняют в организации незаконных пожертвований в пользу американских политиков от имени неназванных граждан Украины и РФ. Кроме того, бизнес-партнёрам инкриминируют подделку документов, сговор и дачу ложных показаний избирательной комиссии США.

«Рассчитывают затянуть импичмент»

Несмотря на то, что Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа ещё в декабре, материалы по этому делу до последнего момента не направлялись в Сенат. Президент обвинял своих политических противников в затягивании процесса и нарушении Конституции.

При этом парламентариям до сих пор так и не удалось достичь компромисса относительно того, как именно должна проходить процедура импичмент. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл считает необходимым ускорить её и провести голосование по вопросу отстранения президента от власти без рассмотрения документов и заслушивания свидетелей.

Этот подход не устраивает демократов, которые хотели бы публичного процесса над президентом. Сейчас Адам Шифф настаивает на том, что новые материалы, полученные от Льва Парнаса, — ещё один аргумент в пользу такой формы импичмента.

McConnell says the Senate shouldn’t hear witnesses or see documents, as if it’s not a trial, only an appeal.



But the trial has yet to begin:



These new materials show exactly why we need a fair trial — with documents and witnesses.



Not a coverup by the President and his men. https://t.co/KFgHlDdocf — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) 15 января 2020 г.

При этом эксперты считают, что «все разговоры о вновь вскрывшихся обстоятельствах» лишь подчёркивают «слабость и шаткость» выдвинутых против Трампа обвинений.

«Все эти новые обстоятельства можно вносить на обсуждение бесконечно. Таким образом, процесс импичмента становится перманентным. Возможно, демократы на это и рассчитывают — затянуть импичмент, постоянно подбрасывая новые свидетельства», — предположил в разговоре с RT Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Однако, как полагает аналитик, Сенат вряд ли станет рассматривать эти обвинения. Более того, Владимир Васильев полагает, что верхняя палата, скорее всего, постарается оправдать Трампа, возможно даже до начала февраля, когда президент должен выступить с традиционной речью о положении дел в стране.

Голосование в палате представителей США

Reuters

© Jonathan Ernst

Схожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«По факту, эта информация вряд ли окажет какое-то влияние на решение об импичменте Трампа. Это всего лишь попытка затянуть процесс, сделать так, чтобы Трамп находился под шквалом критики со стороны недоброжелателей в СМИ как можно дольше», — считает Данюк.

«Тест для Зеленского»

В преддверии передачи дела по импичменту Трампа в Сенат в американских СМИ появилась информация, касающаяся не только обвинений в адрес американского президента в попытках получить компромат на Байденов, но и его предполагаемых «связей» с Россией.

Так, американская компания по кибербезопасности Area 1 Security опубликовала отчёт, в котором утверждает, что Россия якобы пыталась взломать сервера украинской газовой фирмы Burisma Holdings.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уже заявила, что «тревожные сообщения о том, что российское правительство продолжает вмешиваться в наши выборы, помогая президенту и подрывая нашу демократию, подчёркивают острую необходимость принять меры».

Нэнси Пелоси

Reuters

© Jonathan Ernst

При этом другой представитель Демпартии — член комитета по разведке Майк Куигли — заявил в интервью телеканалу MSNBC, что парламентарии продолжат изучать возможную «связь» Трампа с Россией и после голосования в Сенате по вопросу импичмента.

«Комитет по разведке продолжит расследование в отношении президента по всем вопросам, связанным с российским делом, включая вопрос отмывания денег», — подчеркнул демократ.

Стоит напомнить, что в опубликованном в апреле 2019 года докладе спецпрокурора Роберта Мюллера отмечалось, что возглавляемая им комиссия не нашла доказательств «связей» штаба президента США с Москвой. Однако в том же месяце конгресс потребовал от ряда банков предоставить информацию по финансовым операциям Трампа.

Как считает Владимир Васильев, поиск фактов, указывающих на предполагаемые связи Трампа с Россией продолжится, в первую очередь для того, чтобы оказать влияние на ход предвыборной кампании.

«Предвыборная гонка, без сомнения, будет грязная, ангажированная», — прогнозирует Васильев.

В свою очередь, Никита Данюк уверен, что активное использование украинского вопроса в ходе предвыборной кампании впоследствии негативно скажется на отношениях Вашингтона и Киева.