«Процесс предоставления томоса навязан извне»: УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом

Священный синод УПЦ на заседании в Киево-Печерской лавре принял решение прекратить евхаристическое сообщение с Константинопольским патриархатом. Епископат объяснил такой шаг незаконным вмешательством Константинополя во внутренние дела поместной церкви. В УПЦ подчеркнули, что процесс предоставления томоса «навязан извне». Президент Украины Пётр Порошенко собирался встретиться с епископатом, но в итоге не приехал. Эксперты не исключают, что украинский лидер отказался посещать собрание, понимая, что не сможет уговорить епископов покинуть УПЦ, и опасаясь критики своих действий.

Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата под председательством митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия на заседании в Киеве принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Такой шаг связан с незаконным вмешательством Константинопольского патриархата в дела поместной церкви, объяснили украинские епископы. Они также заявили, что считают недействительным решение патриарха Варфоломея относительно автокефалии неканоническим церковным структурам на Украине.

«Процесс предоставления томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесё+ т реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины», — говорится в заявлении УПЦ.

В Синоде подчеркнули, что Константинополь проигнорировал голос канонической Украинской православной церкви, а также мнение верующих.

«С сожалением констатируем, что сотни тысяч обращений верующих нашей Церкви к патриарху Варфоломею с призывом не узаконивать раскол под предлогом создания автокефалии так и остались без внимания», — сказали в УПЦ.

Собор также выступил против смены самого названия церкви и заявил о том, что «евхаристическое общение УПЦ с Константинопольским патриархатом в данный момент является невозможным и прекращается».

Ранее сообщалось, что по инициативе президента Украины была назначена встреча с епископатом УПЦ. Темой встречи священнослужителей с главой государства должна была стать ситуация вокруг создания единой поместной церкви, независимой от Московского патриархата. Однако Порошенко не приехал на встречу.

Позднее источник Интерфакса сообщил, что во время заседания Собора епископов УПЦ, проходившего в Киево-Печерской лавре, Порошенко позвонил митрополиту Онуфрию и сообщил, что ждёт архиеерев в «другом месте». В ответ на это глава УПЦ пригласил президента на встречу на территории церкви — в Киево-Печерской лавре.

«Не поддадутся на провокации»

Между тем в УПЦ отметили, что Порошенко отказался встретиться с епископами УПЦ, так как хотел провести встречу в административном здании.

«В администрации президента нам указали в качестве причины нежелание Петра Порошенко встречаться на территории Киево-Печерской лавры. Ему было удобнее провести встречу в светском учреждении. Но этот формат не совсем подходил архиереям, поскольку вопросы, рассматриваемые на этой встрече, должны были иметь сугубо церковный характер, поэтому и решение всех этих проблем предусматривалось на церковной площадке и людьми церковными, которые уполномочены решать все самые главные насущные проблемы, которые возникают перед Украинской православной церковью», — сказал архиепископ Нежинский Климент в беседе с RT, отметив, что Порошенко изначально знал, где пройдёт заседание.

Украинский президент понимал возможную критику собственных действий со стороны епископов на общем собрании УПЦ, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Он (Порошенко. — RT) выступил бы, но ему в лицо сказали бы всё, что думают о его последних действиях. Это украинскому лидеру невыгодно, поскольку широко освещалось бы в прессе», — отметил он в беседе с RT. Кроме того, Ищенко считает, что не было гарантий того, что значительная часть епископов заявит о своей готовности покинуть УПЦ.

Киево-Печерская лавра в Киеве

РИА Новости

Тем не менее эксперты не исключают, что часть священнослужителей последует за Порошенко. Однако большинство, по их мнению, останутся на службе УПЦ.

«Большинство епископов сохранят верность Украинской православной церкви, достоинство и честь. Они не поддадутся на провокации, хотя давление на них усилится», — уверен доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

Несмотря на то что решение предоставить автокефалию непризнанным церковным структурам является неканоничным и порицается иерархами как Русской православной церкви, так и Украинской православной церкви, Константинополь не остановит начатый процесс, подчёркивают аналитики. Во многом это связано с тем, что Константинополь намерен усилить контроль над поместной церковью, отметил Ростислав Ищенко.

«Константинополь хочет не столько предоставить автокефалию, сколько захватить чужие церкви. Он хочет усилить свой контроль над Украиной. Их действия задевают интересы всех православных церквей», — добавил он.

Это объясняет заявления представителей УПЦ о прекращении евхаристического общения.

«Это логичное продолжение общецерковной позиции. Церковь имеет автономию, и чтобы подтвердить решение синода МП РПЦ, Украинская православная церковь должна собрать синод и вынести такой вопрос на обсуждение», — отметил Роман Силантьев.

Томос Филарету не дадут

Напомним, украинские власти и неканоническая церковь на Украине рассчитывают на получение томоса об автокефалии от Константинополя до конца года. При этом запрос томоса должен осуществляться предстоятелем поместной церкви, а в случае с Украиной запрос о предоставлении автокефалии был инициирован официальным Киевом.

При этом патриарх Варфоломей может предоставить томос митрополиту УПЦ МП Онуфрию, а не представителям непризнанных церковных структур на Украине. Как сообщил РИА Новости источник в церковных кругах, речи о предоставлении томоса Филарету или Макарию — представителям неканонической церкви — не идёт. При этом в Константинополе учитывают, что Онуфрий не просил о томосе.

«Томос автокефалии не дадут Филарету. Нет таких мыслей. В заявлении от 11 октября с него сняли анафему. Только это и ничего более», — сказал собеседник РИА Новости.

Источник добавил, что пока ни одна церковь не признаёт решения Константинополя по Филарету и Макарию.

«Ни одна. Это означает единство православной церкви. Нет папы у православных. В православии всё решает Собор», — сказал он, не исключив, что если Варфоломей будет следовать выбранной линии и дальше, то Константинопольский патриархат ещё больше ослабеет.