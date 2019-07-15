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«Процесс поставок может завершиться к апрелю 2020-го»: в Турцию прибыли восьмой и девятый самолёты с компонентами С-400

15 июля 2019, 21:54  •  32 • В мире
На турецкую авиабазу Мюртед под Анкарой прибыли восьмой и девятый самолёты с компонентами ЗРК С-400. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что поставки будут полностью завершены к апрелю 2020 года. Эксперты считают, что закупка российских систем положила начало тесному сотрудничеству Москвы и Анкары в военно-технической сфере, что настораживает в первую очередь США.
 
Разгрузка первой партии компонентов С-400 в аэропорту Мюртед Reuters © Turkish Military / Turkish Defence Ministry
 

В понедельник, 15 июля, продолжились поставки в Турцию компонентов российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого Министерства национальной обороны.

По данным ведомства, на аэродром Мюртед в провинции Анкара прибыли восьмой и девятый самолёты российской военно-транспортной авиации.

«Продолжаются отгрузки компонентов ПВО дальнего радиуса действия С-400», — говорится в сообщении.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/2Ciichoyaq

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2019

Напомним, что контракт на поставку ЗРК «Триумф», предназначенного для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия, был заключён между Москвой и Анкарой в сентябре 2017 года. Соглашение подразумевает покупку Турцией четырёх дивизионов С-400 на общую сумму $2,5 млрд. По данным турецких СМИ, первая батарея российских С-400 будет дислоцирована в провинции Шанлыурфа, граничащей с Сирией.

Поставка первых элементов зенитно-ракетной системы состоялась в пятницу, 12 июля.

«Сегодня прибыли три запланированных рейса в Турцию, и на сегодняшний день работа по доставке ЗРК завершена. В ближайшие дни этот процесс будет возобновлён. Также продолжается обучение турецкого персонала в России и в Турции», — отмечал тогда глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Как заметил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, до конца года будет проделана определённая часть работ по установке С-400, а полностью процесс поставок должен завершиться к апрелю 2020-го. Он также назвал сделку по покупке российских ЗРК «самым важным соглашением в современной истории страны».

Наряду с этим турецкий лидер считает, что НАТО должно радоваться военно-техническому сотрудничеству Турции с Россией, поскольку закупка С-400 сделает страну, входящую в Североатлантический альянс, только сильнее.

«Если у НАТO есть три-пять самых сильных стран-членов, то одна из них — Турция. А в нашем регионе Турция — это и вовсе самая мощная опора НАТО. Она также одна из двух-трёх стран после США, которая аккуратно платит взносы», — сказал Эрдоган 14 июля на встрече с руководителями турецких СМИ.

«Турция при Эрдогане становится более самостоятельной»

Как заметил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, Турция стала второй страной в НАТО, помимо США, которая может позволить себе вести относительно самостоятельную политику.

«В этом смысле политика заключается в том числе в возможности закупок российского вооружения. Не знаю, есть ли такой параграф в документах НАТО (думаю, что нет), касающийся того, что страны — члены альянса должны покупать оружие только у других членов альянса. По умолчанию подразумевается, что если вы сами не можете произвести оружие, то вы в первую очередь отдаёте предпочтение тому оружию, что производят ваши союзники по НАТО, прежде всего США. В этом смысле Турция идёт другим путём», — указал эксперт.

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Между тем, по его мнению, Анкара в скором времени столкнётся с санкциями со стороны Вашингтона, который ранее неоднократно угрожал партнёру по НАТО последствиями за закупку российской военной техники. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что об американских санкциях в отношении Турции может быть объявлено в течение недели.

«Думаю, что Эрдоган будет поддерживать те отношения, которые сложились с Россией. Не нужно за политическими играми забывать простой закон соотношения цены и качества. Российское оружие, насколько можно судить, высоко ценится на международном рынке и одновременно дешевле, чем американское. Из этого нужно исходить в первую очередь», — подчеркнул Бышок в беседе с RT.

В то же время профессор РУДН политолог Юрий Почта указал, что военно-техническое сотрудничество — процесс, который, как правило, со временем продолжает развиваться. По его словам, поставка С-400 стала началом достаточно долгого сотрудничества между Россией и Турцией, что вызывает недовольство США и НАТО в целом.

«Мы видим, как Турция при Эрдогане становится более самостоятельной, она в меньшей степени зависит от Запада. И Россия в данном случае не пытается разрушить натовское единство. Она реализует свои геополитические интересы. Она усиливает свои позиции в районе Ближнего Востока и Средиземноморья, и отношения с Турцией — часть этой политики. При этом Анкара практически перестаёт интересоваться вступлением в ЕС, а в НАТО у Турции своего рода особая позиция», — заметил собеседник RT.

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