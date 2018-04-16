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«Процесс может занять несколько часов»: Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram

16 апреля 2018, 16:09  •  36 • В России
Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram, направив операторам связи распоряжение об ограничении доступа к сервису в соответствии с решением суда. По данным пресс-службы ведомства, процесс займёт несколько часов. Российские пользователи приложения уже сообщают о перебоях в его работе. По оценкам экспертов, Telegram может потерять около 40% российской аудитории. При этом, как уточнил глава Роскомнадзора Александр Жаров, власти не будут отслеживать применение пользователями средств обхода блокировки, наблюдая только за провайдерами.
 
РИА Новости
 

Роскомнадзор в понедельник, 16 апреля, начал процедуру блокировки доступа к сервису Telegram на территории России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

«В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Уточняется, что информация о данных интернет-ресурсах направлена операторам связи с целью ограничения доступа. В пресс-службе Роскомнадзора сообщили ТАСС, что процесс блокировки займёт несколько часов.

«Процесс блокировки может занять несколько часов. Процесс нарастает по мере получения выгрузки операторами связи», — отметили в ведомстве.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что служба уже начала рассылать в онлайн-магазины App Store и Google Play запросы с требованием удалить приложение Telegram.

«Поскольку решение суда обязывает Роскомнадзор и иные юридические лица прекратить создание технических условий доступа к сервису... вплоть до выполнения требований суда (речь идёт о судах по искам ФСБ), мы в настоящее время начали юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений», — сказал Жаров Интерфаксу.

Он отметил, что закон не регулирует сроки удаления приложений из онлайн-магазинов.

  • Александр Жаров
  • РИА Новости

«Мы не следим за пользователями»

Говоря об обходе блокировки сервиса, Александр Жаров подчеркнул, что меры в отношении таких инструментов будут приниматься в соответствии с российским законодательством. При этом Роскомнадзор будет наблюдать только за операторами связи, а применение средств обхода блокировки пользователями он отслеживать не будет.

«Роскомнадзор будет наблюдать за блокировкой сервиса операторами связи​​​. Мы не следим за пользователями», — заявил Жаров РИА Новости.

Напомним, что 1 ноября 2017 года в России вступил в силу пакет поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регулирующий деятельность анонимайзеров, в том числе VPN-сервисов.

Компании, которые предоставляют пользователям возможность обхода блокировок, должны закрыть доступ к сайтам, внесённым в реестр запрещённых ресурсов. Для этого они обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС).

При этом Жаров сообщил РИА Новости, что Роскомнадзор не поддерживает возможное введение дополнительных ограничений для VPN-сервисов. По его словам, «все необходимые полномочия уже есть в законодательстве».

Ранее о том, что Госдума в связи с блокировкой Telegram проанализирует необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов​​​, сообщил зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

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Основатель Telegram Павел Дуров после решения о блокировке заявил, что приложение сохранит возможность рассылать уведомления всем пользователям в России, информируя о развитии ситуации. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Дуров написал, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок.

Потеряет 35—40% аудитории

Российские пользователи Telegram уже сообщают о перебоях в работе мессенджера. По данным сервиса Downdetector, число жалоб на работу приложения резко увеличилось после 12:00 мск.

По мнению директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, из-за блокировки Telegram потеряет 35—40% российской аудитории.

«Те люди, которым дорог Telegram, например, за счёт каналов, секретных чатов, скорее всего, продолжат использовать мессенджер в дальнейшем, установив различные программы. Часть людей, которые менее привержены Telegram, перейдут на WhatsApp, Viber и чат Facebook. Конечно, доля пользователей Telegram сократится не на 90%, но как минимум в ближайшее время 35—40% аудитории Telegram сможет потерять», — отметил Кусков в беседе с RT. 

Управляющий партнёр агентства «Социальные сети» Денис Терехов полагает, что многие пользователи Telegram перейдут на другие мессенджеры.

«ICQ, про которую сейчас все шутят, является вполне себе неплохой заменой Telegram. У этого мессенджера есть только одна существенная проблема — он немодный. Как бы это смешно ни звучало, в мире, где существует несколько сотен мессенджеров, это очень важный фактор. Что касается обхода блокировок, конечно, какая-то активность пользователей упадёт. Для обычных пользователей это может быть сложно, и они, наверное, откажутся от Telegram. Но в этом мессенджере обитают достаточно продвинутые люди, и у них это вряд ли вызовет проблемы», — высказал точку зрения Терехов.

  • Павел Дуров
  • © lukomore. org/Global Look Press
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При этом эксперт считает, что Роскомнадзор и Павел Дуров смогут в будущем найти компромиссное решение. «Вы знаете, компромисс — это такое решение, которое никому не нравится. Я думаю, что Дуров, помимо борца за свободу, в первую очередь бизнесмен. И для него Россия, может, и не самый большой, но приоритетный рынок. И я полагаю, что и он, и Роскомнадзор будут вести диалог и решение будет найдено», — заявил Терехов.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в связи с непредоставлением ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Ведомству разрешили заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения по апелляции. Приложение будет заблокировано до тех пор, пока не предоставит ключи. В самом Telegram ранее сообщали о невозможности выполнить требование, ссылаясь на то, что ключи хранятся на устройствах пользователей.

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