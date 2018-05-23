«Процесс долгий, дорогостоящий и довольно тяжёлый»: чем может обернуться для Украины выход из СНГ

Украина фактически свернула своё участие в работе Содружества Независимых Государств с 2014 года, поэтому заявление киевских властей о прекращении деятельности в рамках организации носит показательный характер. В российском МИД рассматривают слова президента Петра Порошенко как акцию, цель которой — произвести впечатление на Запад. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, цивилизованная процедура формального выхода Киева из СНГ займёт около года и ударит прежде всего по гражданам Украины. Вместе с тем эксперты полагают, что для осуществления всех необходимых процедур потребуется много лет, а украинскую экономику при таком сценарии ожидают многомиллиардные потери.

За последние несколько лет Украина фактически свернула своё участие в работе Содружества Независимых Государств, поэтому заявление президента Петра Порошенко о прекращении участия Киева в работе уставных органов СНГ и закрытии постпредства Украины в СНГ носит исключительно показательный характер. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«После государственного переворота в 2014 году Украина отказалась от осуществления функций председателя в организации, отозвала своего постпреда при СНГ и представителей с квотных должностей в Исполкоме СНГ, не подписала ни одного решения высших уставных органов СНГ и свела к минимуму своё участие в их заседаниях, а с 2017 года, когда председательство в организации перешло к России, вообще перестала направлять своих представителей на заседания на высшем и высоком уровнях», — отметила дипломат.

При этом, по её словам, за последние четыре года Украина не внесла «ни копейки» в единый бюджет органов СНГ, создав тем самым существенные финансовые трудности в работе организации. Так, на сегодняшний день суммарный объём не выплаченных Украиной денежных средств составляет более 300 млн рублей.

«Говорить об участии Киева в работе уставных органов СНГ, которое президент Украины Пётр Порошенко намерен прекратить, уже давно не приходится. На практике указанное решение украинских властей сводится к закрытию постоянного представительства страны при штаб-квартире СНГ в Минске и отзыве двух работающих в нём дипломатов», — заявила представитель МИД.

«Что касается заявленного Киевом намерения начать процедуру формального выхода из СНГ, то этот процесс в случае цивилизованного подхода займёт определённое время, примерно один год», — добавила Захарова.

По её словам, в российском внешнеполитическом ведомстве рассматривают заявление украинского лидера как очередную показательную акцию, направленную на то, чтобы «произвести впечатление на своих западных покровителей».

«Печально, что от этих очевидно политизированных действий Киева пострадавшими окажутся простые граждане Украины, которым выход из Содружества преподносится как единственная возможность продвинуться на пути к заветной цели — интеграции с Евросоюзом. При этом СНГ никак не мешало украинской стороне активно этим заниматься. Наоборот, на наш взгляд, ресурсы регионального сотрудничества в рамках организации только усиливали бы внутренний потенциал страны, укрепляли бы её экономику, помогали бы в борьбе с коррупцией. Однако эти обстоятельства нынешние украинские власти, судя по всему, во внимание не принимают и руководствуются геополитическим замыслом стратегов украинских событий: полностью разорвать связи Украины с Россией и СНГ», — подчеркнули в МИД.

Захарова добавила, что участие государств в деятельности Содружества является добровольным, а поскольку сотрудничество в рамках СНГ носит взаимовыгодный характер, все партнёры заинтересованы в том, чтобы Украина не теряла связей с этим интеграционным объединением.

Стоит отметить, что Украина не ратифицировала Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года и была ассоциированным членом Содружества, поэтому де-юре она была государством — учредителем СНГ, но не членом объединения.

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

РИА Новости

© Владимир Песня

«Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое»

Напомним, украинский лидер подписал указ о выходе Киева из ряда международных договоров и об отзыве представителей страны из уставных органов СНГ в субботу, 19 мая, когда на Украине отмечался День Европы. Этим документом Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 мая и фактически закрыл постоянное представительство Украины в Содружестве.

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Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше – в Європі, і тільки! — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2018 г.

«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше — в Европе, и только!» — заявил Порошенко.

«Снаряды летали, как мячики»: проходящая лечение в РФ после ранений в Сирии украинка два года не может увидеть семью Тогда же он выразил уверенность в том, что Украина «непременно станет членом большой европейской семьи»: «Европа — это уже давно не только географическая категория. Это прежде всего общие ценности независимости, демократии и уважения к человеку, его правам и свободам».

Позднее Порошенко заявил, что Киев намерен провести ревизию всех международных договоров, заключённых в рамках СНГ. По словам президента, Украина выйдет из всех соглашений, «в которых будет найдено даже наименьшее несоответствие украинским национальным интересам».

«Двигаться на Запад, несмотря на какие-либо рациональные экономические доводы»

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, выход Украины из СНГ прежде всего означает, что она отказывается от любых союзов и интеграционных проектов на постсоветском пространстве.

«В данной ситуации мы можем говорить о том, что и из всех заключённых ранее договоров Украина тоже будет выходить. Так что мечтания украинских политиков о визовом режиме с Россией и другими странами рано или поздно воплотятся в жизнь. Конечно, для экономики Украины, для её граждан это будет означать усложнение разного рода жизненных ситуаций, потому что значительная их часть уезжает в Россию на работу или на ПМЖ. Для них заключённые в СНГ договоры являются одной из возможностей сделать это в облегчённом режиме. Но сейчас правящий класс Украины принял решение двигаться на Запад, несмотря на какие-либо рациональные экономические доводы. Этому направлению они будут следовать, невзирая на мнение граждан, которые первыми столкнутся с последствиями подобного процесса, если он будет затянут», — рассказал эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский также отметил, что все заявления киевских властей о выходе из СНГ носят чисто популистское значение, поскольку формально Украина и не вступала в организацию.

«Для того чтобы прекратить участие, нужно не просто прекратить деятельность своих представителей в органах СНГ, а нужно расторгнуть все договоры, которые были заключены под шапкой СНГ. Это тысячи многосторонних договоров — их надо перезаключать на двусторонних уровнях. Этот процесс очень долгий, дорогостоящий и довольно тяжёлый по социальным и экономическим последствиям для Украины», — заявил эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что российский МИД, называя необходимым сроком для сворачивания деятельности Украины в СНГ один год, очень оптимистично оценивает ситуацию, поскольку для проведения необходимых процедур потребуется много лет. Неменский привёл в качестве примера Грузию, которая вышла из СНГ в 2009 году, однако до сих пор продолжает участвовать в значительной части многосторонних соглашений СНГ.

«Их пересмотр — очень дорогая затея в принципе, а Украина ещё и живёт в кредит, поэтому вряд ли она может себе сейчас это позволить... Также эта процедура довольно сильно ударит по экономике Украины и по интересам украинских граждан — это предпринимать вдвойне невыгодно», — заявил собеседник RT.

Таким образом, эксперт усомнился в том, что киевские власти смогут реализовать обозначенные намерения в скором времени и будут этим заниматься. По его словам, выход из СНГ — это очередной пиар-ход в рамках уже начавшейся кампании по выборам президента Украины, которые должны пройти в марте 2019 года.

Президент Украины Пётр Порошенко

© Пресс-служба президента Украины

«В Киеве сделают всё, чтобы выйти лишь напоказ»

Добавим, что в среду, 23 мая, польская газета Rzeczpospolita опубликовала материал «Осторожный развод Украины с СНГ», в котором предупредила: в случае радикальных шагов при выходе из Содружества Киев ждут многомиллиардные потери.

Как отмечается в материале, Украина не ратифицировала Устав Содружества, однако подписала «тысячи документов», включая соглашения о безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве и сотрудничестве следственных органов, а также о взаимном признании документов. Теперь Киев должен определить, какие из них «не соответствуют интересам Украины».

«Если бы Украина расторгла эти договоры, то более 3 млн украинских работников не смогли бы работать в России. В Киеве сделают всё, чтобы выйти лишь напоказ. Так сделала Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает договоры, которые ей выгодны», — пояснил профессор ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Расторжение этого договора привело бы Украину к многомиллиардным потерям. Заключение новых торговых соглашений, например, с Белоруссией или Казахстаном, не является делом одного дня», — в свою очередь, отметил украинский экономист Александр Охрименко.