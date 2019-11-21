«Процесс будет сложным»: каковы перспективы создания на Ближнем Востоке свободной от ядерного оружия зоны

Создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, — это крайне сложная задача, и добиться успеха будет невозможно без доброй воли всех государств этого региона, считают эксперты. При этом они отмечают, что Россия может использовать свой авторитет, чтобы оказать поддержку этому процессу. Ранее о приверженности Москвы созданию такой зоны заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Между тем аналитики напоминают, что реализацию этой идеи тормозит Израиль, который до сих пор не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия.

Россия готова поддержать процесс создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения. Такое заявление сделал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе своего выступления на Конференции ООН, посвящённой этому вопросу.

«Хотели бы заверить, что участники Конференции могут твёрдо рассчитывать на поддержку со стороны России, которая в качестве одного из трёх соавторов резолюции 1995 года полностью осознаёт свою роль в содействии достижению прогресса», — приводятся слова Ульянова на сайте постпредства России при ООН.

Ульянов подчеркнул, что работа по формированию свободной зоны имеет принципиальное значение не только для региона, но и в контексте глобальных усилий по нераспространению оружия массового уничтожения.

«Безусловно, вызывает сожаление, что в мероприятии не принимают участие Израиль и США. Особое недоумение в этом контексте вызывает подход Вашингтона, который не предпринимает ни малейших усилий для выполнения своих обязательств в качестве одного из трёх соавторов резолюции 1995 года по Ближнему Востоку, а также обязательств, вытекающих из решений обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия 2010 года», — подчеркнул Михаил Ульянов.

Резолюция о необходимости создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, о которой упомянул Михаил Ульянов, была подписана на конференции 1995 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Тогда было принято решение о бессрочном продлении ДНЯО, которое подписали 190 стран. При этом ряд государств — Израиль, Индия и Пакистан — не присоединились к договору.

Тогда страны Ближнего Востока согласились на продление договора, но в обмен на это потребовали включить в текст документа два обещания: первое — о том, что ДНЯО распространит действие на все страны, в том числе и на Израиль, а второе — о том, что весь Ближневосточный регион будет полностью освобождён от ядерного, химического и биологического оружия. Впрочем, оба этих обещания пока не выполнены.

В своём обращении Михаил Ульянов отметил, что реализация шагов на пути к практическому выполнению резолюции спустя почти четверть века после её принятия является значимым достижением.

Иранский вопрос

Эксперты отмечают, что одним из главных препятствий на пути создания зоны, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, является позиция Израиля — страна отказывается подписывать ДНЯО, ссылаясь на угрозы со стороны Ирана и других ближневосточных стран.

Строительство Бушерской АЭС в Иране

globallookpress.com

© Ahmad Halabisaz/Xinhua

«Израиль считает, что много угроз исходит от самых разных стран в регионе, поэтому если он не будет обладать ядерным оружием, то, по мнению израильских политиков, это поставит под угрозу само существование государства. Израиль пользуется поддержкой США в этом вопросе, соответственно, их позиции будут едины», — отметила в беседе с RT старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова.

В прошлом Израиль с помощью точечных авиаударов уничтожал ядерные объекты на территории стран Ближнего Востока, предполагая, что они будут использоваться для изготовления оружия. Так, в 1981 году израильские ВВС уничтожили ядерный реактор «Осирак» в Ираке. Также израильские военные утверждают, что в 2007 году в ходе авианалёта был уничтожен предполагаемый ядерный реактор в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Позиция Израиля, который неизменно поддерживают США, приводит к тому, что другие страны региона, такие как Иран, не хотят отказываться от своих ядерных программ, считает Ирина Фёдорова.

Так, в начале ноября 2019 года Исламская Республика приступила к четвёртому этапу сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Так называемая ядерная сделка была заключена в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. В рамках соглашения Тегеран взял на себя обязательства серьёзно ограничить ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций со стороны Вашингтона.

Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки, так как, по мнению Вашингтона, Тегеран якобы нарушал её условия. При этом остальные участники соглашения и МАГАТЭ подчёркивали, что Иран выполняет договор и не ведёт разработок ядерного оружия.

Вскоре после выхода США из соглашения администрация Трампа возобновила действие санкций против Ирана и ввела новые. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда одобрил действия Вашингтона по выходу из соглашения, назвав документ «провальным», и напомнил, что еврейское государство «с самого начала было против ядерной сделки».

По словам Ирины Фёдоровой, постепенный отказ Тегерана от выполнения своих обязательств из-за действий США ведёт к полному аннулированию СВПД, что отрицательно скажется на решении проблемы распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке.

«Если действительно СВПД будет аннулирован, то процесс разрастания угрозы ядерного вооружения в самых различных странах, в том числе в Саудовской Аравии и Турции, может оказаться бесконтрольным», — отметила эксперт.

Дискуссионная площадка

Выступая на Конференции по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, постпред России Михаил Ульянов отметил, что она может стать площадкой для решения региональных проблем безопасности и смежных вопросов.

«По нашему мнению, Конференция может стать удобной площадкой, на полях которой заинтересованные государства региона могут неформально обсуждать и смежные темы, относящиеся к вопросам безопасности в регионе. Конечно, решения на этот счёт должны принимать сами участники процесса», — отметил Ульянов.

Российский дипломат подчеркнул, что Россия придерживается твёрдого убеждения, что решающая роль и основная ответственность в деле создания свободной зоны принадлежит самим государствам Ближнего Востока.

Рабочий на установке по конверсии урана в Исфахане

Reuters

© Caren Firouz

«Навязывать им что-то в этом контексте никто не может и не должен. Со своей стороны готовы оказывать всемерную экспертную и политическую поддержку в этой работе, если коллеги с Ближнего Востока увидят в этом необходимость», — подчеркнул Михаил Ульянов.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, ряд государств на Ближнем Востоке, в том числе и Иран, готовы способствовать созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения.

«Однако это довольно сложный вопрос, поскольку некоторые государства, в частности Израиль, который обладает ядерным оружием, хотя официально об этом и не заявляет, не слишком приветственно относятся к этой идее. Но если это предложение будет принято и Иран не будет разрабатывать такое оружие, то возникнет вопрос ликвидации в регионе каких-либо иностранных военных объектов, на которых также возможно присутствие этого вида оружия. Россия всегда выступала за создание такой зоны и чётко определяла своё отношение к этой проблеме», — отметил политолог.

В свою очередь Ирина Фёдорова считает, что Россия может использовать свой авторитет для создания такого формата по взаимодействию стран, но успех усилий по созданию зоны, свободной от оружия массового уничтожения, будет зависеть от региональных держав.