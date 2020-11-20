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Проценты понизить, пенсии повысить: Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул социальные требования

20 ноября 2020, 23:35  •  69 • Политика
Захвативший заложников в Тбилиси требует понижения банковских процентов, сообщают СМИ. Также среди требований социально ориентированного преступника запрет азартных игр и повышение пенсий.
Мужчина, захвативший офис микрофинансовой организации в Тбилиси, выдвинул социальные требования. Видеообращение социально ориентированного преступника опубликовал грузинский телеканал Rustavi 2.
Оказалось, что взявший заложников мужчина хочет, чтобы парламент ввёл запрет на азартные игры, понизил процентную ставку за банковские кредиты до 7% годовых, а также повысил размеры пенсий. Также грузинский телеканал утверждает, что преступник находится в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, что мужчина ворвался в офис микрофинансовой организации около 16:00 по московскому времени и, угрожая предметом, похожим на гранату, взял в заложники находившихся там людей. В настоящий момент он удерживает девять человек. Здание оцеплено правоохранительными органами, а телеканалам запрещено вести прямое вещание с места происшествия.

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