Проценты недовольства Собяниным подскочили вдвое: Опрос показал резкий спад доверия мэру

"Ведомости" ознакомились с результатами исследования "Левада-центра", посвящённого выявлению актуального уровня поддержки мэра Москвы Сергея Собянина среди жителей столицы.

Были зафиксированы серьёзные изменения в отношении граждан к градоначальнику. Так, число позитивных оценок его работы заметно сократилось. Лишь 45% респондентов заявили, что поддерживают мэра.

Между тем ранее этот показатель составлял 57%. Так было ещё год назад. Этот уровень был максимальным за весь срок работы Собянина в качестве главы Москвы.

При этом количество негативных оценок существенно возросло. Их высказали 24% опрошенных. Таким образом, это худший показатель для руководителя столичной администрации с 2011 года.

Напомним, в 2019-м против Собянина в рамках аналогичного опроса выступили лишь 12% москвичей.