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Проценты недовольства Собяниным подскочили вдвое: Опрос показал резкий спад доверия мэру
18 августа 2020, 16:55 • 77 • Политика
Опрос среди москвичей показал резкий спад доверия мэру. Проценты недовольства Сергеем Собяниным подскочили вдвое - негативно о его работе высказались 24% респондентов. При этом ещё в прошлом году их доля в исследовании составляла 12%.
"Ведомости" ознакомились с результатами исследования "Левада-центра", посвящённого выявлению актуального уровня поддержки мэра Москвы Сергея Собянина среди жителей столицы.
Были зафиксированы серьёзные изменения в отношении граждан к градоначальнику. Так, число позитивных оценок его работы заметно сократилось. Лишь 45% респондентов заявили, что поддерживают мэра.
Между тем ранее этот показатель составлял 57%. Так было ещё год назад. Этот уровень был максимальным за весь срок работы Собянина в качестве главы Москвы.
При этом количество негативных оценок существенно возросло. Их высказали 24% опрошенных. Таким образом, это худший показатель для руководителя столичной администрации с 2011 года.
Напомним, в 2019-м против Собянина в рамках аналогичного опроса выступили лишь 12% москвичей.
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