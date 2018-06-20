Проценты на проценты. Экономическая кузькина мать для Китая • 67 • Аналитика Дональд Трамп ввёл в политический оборот новое экономическое понятие: справедливость. До Трампа о справедливости экономисты и не помышляли. Были кейнсианцы, были монетаристы, теперь полно разных «нео». Свободная рука рынка или регулирующее государство: вот две их крайности. Но справедливость? О ней даже юристы нынче помалкивают, предпочитая духу букву закона.







Что такое экономическая справедливость для Трампа? Точнее, для США, ибо мистер Трамп и его команда, как бы их ни ограничивала законодательная ветвь власти, всё же представляют собой рупор государства — Соединённых Штатов Америки. И решения, которые проводит в жизнь президент Трамп, являются решениями государственными. А планы и намерения Трампа являются государственными намерениями и американской стратегией.





Понятие справедливости, разъяснённое Трампом самой широкой (мировой) публике, можно смело отождествлять с понятием так называемой американской исключительности.



Если какая-либо страна (к примеру, Китай) или даже объединение стран (к примеру, Евросоюз) делает то, что не по нраву США, эти страны должны своё поведение изменить на то, которое в Белом доме одобрят. В противном случае непокорные страны будут наказаны. Ежели принятых мер окажется (или покажется, что в данном случае одно и то же) мало, последуют новые, ещё более крутые меры.



Именно так мистер Трамп собирается поступить с непокорными китайцами. Китай отчего-то не смирился с пошлинами, ранее введёнными США на ряд товаров из Поднебесной, и «угрожает» безвинным американским предприятиям, которые, по словам Трампа, «не сделали ничего плохого».



Такое утверждение мало похоже на урок экономической теории, зато сильно смахивает на закидоны мирового жандарма, которому хорошо только одно: когда народы мира стоят пред ним на коленях. А их колени разъезжаются на горохе. «Виновные» вот-вот носами в сапоги жандарму уткнутся.







Либеральная мировая экономика, о которой совсем недавно столько говорили в тех же США (собственно, там сосредоточены и многие её теоретики), теперь сводится на нет политикой самих США. Совершенно ясно, что впереди у человечества не радужные перспективы ВТО и торговых объединений регионального уровня, но возврат к былому протекционизму и чуть ли не к меркантилизму. Мировой жандарм в одностороннем порядке устанавливает правила игры, ничего общего с либерализмом и свободной конкуренцией не имеющие. Устанавливает ради процветания собственной страны, чьё благоденствие, по-видимому, строится на ущемлении интересов других народов. Ну а как же? «Исключительным» это позволено. Кто позволил? Сами исключительные. Над ними нет никого: у них в кармане и ВТО, и ООН, и МВФ. Да и НАТО тоже. И поэтому об открытой мировой экономике человечеству придётся позабыть. Народы и государства столкнутся с заградительными пошлинами, тарифами, квотами — словом, нас всех ждёт старый добрый меркантилизм с его протекционизмом, если вспомнить термины из истории экономических учений (подробнее о новой торговой войне, в которую вступает планета, читайте, пожалуйста, на «Военном обозрении» — это интересно).



Что такого сделал «жандарм» Трамп?



Он обратился к торговому представителю Соединённых Штатов с просьбой сформировать перечень китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов. Этой группы товаров коснутся дополнительные тарифы в размере 10 процентов.



Новые пошлины вступят в силу в том случае, «если Китай откажется изменить свою практику, а также если он будет настаивать на продолжении тех новых тарифов, что были объявлены им недавно», — цитирует президента США канал CNBS.



Это официальное заявление главы Белого дома и оно, заметим, представляет собой ответ на ответ, то есть новую главу в торговой войне США и Китая, развязанную командой Трампа. (Забавно, что после заявления Трампа фондовые индексы США понизились.)



Американский разбойник в северокорейском доме



Напомним предысторию «военных действий».



Меркантилист Трамп, представляющий одну из самых крупных экономик мира, в пятницу на прошлой неделе объявил о 25-процентном тарифе на китайскую продукцию. Заградительная пошлина коснулась товаров на сумму 50 миллиардов долларов.



Китай, ещё одна мощная экономика мира, не проглотил, а выплюнул. На вашингтонскую инициативу последовал немедленный пекинский ответ: администрация Си Цзиньпина объявила о введении аналогичного 25-процентного тарифа на американские товары. Сумма «обложения» — 34 млрд. долларов. Заградительные пошлины вступят в силу 6 июля.



(Ранее Соединённым Штатам точно так же ответила непокорная Европа. Американская администрация сообщила, что 1 июня Белый дом вводит таможенные пошлины на ввоз в США продукции стальной и алюминиевой промышленности. Заградительные барьеры коснулись не только государств Евросоюза, но даже американских соседей: Мексики с Канадой. Размеры пошлин: 25% на сталь, 10% на алюминий. В ответ европейцы сплотились и объявили о планах ввести пошлины на американскую продукцию — на иные товары не 25%, а все 50%. Мало того, в Еврокомиссии заявили, что оставляют за собой право на «асимметричные меры», то есть на экономический ответ «за пределами металлургической продукции». Перечень американских товаров отправлен в ВТО, а одностороннее действие Белого дома определено как «тарифная угроза».)



Макс Бокус, бывший послом США в Китае при президенте Обаме, сказал CNBC, что на войне случаются перестрелки, и в них «кто-то страдает». По его мнению, Трампу придётся «найти способ отступить» и позволить Китаю сделать то же самое, дабы «сохранить лицо». Короче говоря, обе стороны должны «постепенно отступить, не теряя лица». Срок царь-батюшка скостит, проценты останутся!



Аналитики, однако, не сомневаются, что КНР и США ведут уже «полномасштабную торговую войну». Правда, пока явной конфронтации нет, поскольку «числа ещё не те», но идеи взаимного «возмездия» витают в воздухе. И такая ситуация чревата риском для рынков, считают эксперты.



В своём заявлении, опубликованном Белым домом, мистер Трамп обозвал политику Китая «недобросовестной».



«В пятницу, — сообщил он, — я объявил о планах по тарифам на импорт из Китая стоимостью в 50 миллиардов долларов. Эти тарифы вводятся с целью побудить Китай изменить недобросовестную практику, определённую в Секции 301 в отношении технологий и инноваций. (Секция 301 Торгового акта 1974 года устанавливает право американского президента на введение или увеличение импортных пошлин в ответ на политику и практику иностранных государств, нарушающих торговые соглашения с США. — О. Ч.) Они [тарифы] служат также первоначальным шагом в направлении установления баланса в наших торговых отношениях с Китаем. Однако, к сожалению, Китай определил, что он повысит тарифы на экспорт Соединённых Штатов на сумму 50 млрд. долл. США. По-видимому, Китай не намерен менять свою несправедливую практику, связанную с приобретением американской интеллектуальной собственности и технологий. Вместо изменения этой практики сейчас идут угрозы предприятиям Соединённых Штатов, работникам и фермерам, которые не сделали ничего плохого». По мнению Трампа, такое действие Китая «чётко указывает» на решение Пекина «постоянно удерживать» Соединённые Штаты «в несправедливом невыгодном положении».



В итоге мистер Трамп предлагает «предпринять дальнейшие действия», которые, по его мнению, вынудят Китай «изменить свою недобросовестную практику» и «открыть свой рынок для товаров Соединённых Штатов».



Результатом же новой торговой войны Трамп отчего-то видит «более сбалансированные торговые отношения с Соединёнными Штатами».



Придумав всё это, Трамп поручил торговому представителю Соединённых Штатов выделить ряд китайских товаров на сумму 200 млрд. долл. и обложить их дополнительными тарифами в размере 10 процентов. Западному Курдистану не бывать! США как могильщик Рожавы



Китайцы могут заполучить тарифы и сверх этого: в том случае, если Пекин «снова повысит свои тарифы», Вашингтон введёт ещё одни тарифы на такую же сумму, то есть ещё на 200 млрд. долларов.



«Торговые отношения между Соединёнными Штатами и Китаем должны стать гораздо более справедливыми», — резюмировал американский президент. «Мы будем продолжать использовать все доступные инструменты для создания лучшей и более справедливой торговой системы для всех американцев», — уточнил Трамп.



Последнее уточнение весьма показательно: «система» должна быть справедливой для американцев.



Итак, Белому дому не нравятся две вещи: «кража Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий» (слова Трампа, сказанные им ранее) и «несправедливая торговая практика». В последнем случае Дональд Трамп явно выступает против открытой либеральной экономики, поскольку возражает против относительно низких цен на товары из Китая, которые более конкурентоспособны в сравнении с товарами американскими.



И первое, и второе обвинение просто забавны: сами же американцы и выстроили технологический сегмент китайской экономики, играя на дешевизне местного труда и ввозя туда свои производства. При помощи пошлин Трамп, вероятно, решил превратить родную Америку в Китай. Неужели он не знает, чем заканчиваются торговые войны? Любой провинциальный экономист ему может подсказать: проигрывают обе стороны.



Забавно и ещё кое-что. Принимая первое решение о 25%-ных пошлинах и понимая, что США сильно зависимы от китайского ширпотреба, Трамп повелел торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру не включать в перечень подтарифной продукции товары, часто покупаемые американскими потребителями. Например, введённые пошлины не ударили по смартфонам и телевизорам. Сотрудники Лайтхайзера сообщили, что пошлины касаются аэрокосмической промышленности, робототехники, промышленного оборудования, автомобилестроения и др. Будущее в пыли



Власти Китая в ответ «забанили» 25-процентными тарифами список из 659 конкретных товаров. На 545 товаров повышенная пошлина будет введена с 6 июля, для прочих позиций срок пока не определён. В перечень попали американские автомобили, сельскохозяйственные товары, морепродукты, медицинское оборудование и частично товары химпрома. Министерство коммерции Китая заявило: «Мы очень сожалеем, что США проигнорировали консенсус, который они достигли, и спровоцировали торговую войну».



В настоящее время в новой торговой войне проигрывают США. После заявления Трампа фондовые индексы США оказались «на отрицательной территории». S&P500 упал чуть более чем на 0,5%, а Nasdaq — чуть более чем на 0,65%. Индекс Dow Jones упал на 0,3%. Вдобавок доллар ослабел на 0,7% на фоне падения в мае промышленного производства в США .



Угрозы Трампа в адрес Китая демонстрируют, таким образом, очередной крах переговоров. Этими «крахами» Трамп вообще славится: к его неумению достигать компромиссов и вести диалог мир уже привык.



Очевидно, что в торговой войне с Китаем и другими странами, начатой 1 марта, когда были озвучены первые тарифные инициативы на импорт стали и алюминия, американский президент не намерен ни уступать, ни тем паче сдаваться.



Конгрессмены США очень жалеют, что этот вопрос находится в компетенции главы государства. Законодатели уже предупредили Белый дом, что тарифная политика может нанести ущерб американским рабочим и уничтожить выгоды, запланированные ранее республиканским «налоговым пакетом». Против бездумных инициатив Трампа выступила и Торгово-промышленная палата США. Ответные тарифы, заявили там, приведут к тому, что страны-участницы торговой войны потеряют в течение первой недели июля около 75 миллиардов долларов. Пострадает широкий круг бизнес-групп, а фондовые рынки охватит паника.



Похоже, миру предстоит просто пережить Трампа. В Европе надеются на то, что второй раз Трампа в президенты не выберут. Вероятно, китайцы, вступая в торговую войну с США, думают примерно так же. В Поднебесной планируют на десятилетия и на века, и временщики вроде импульсивного миллиардера, вообразившего себя повелителем мира, им не указ. Что такое экономическая справедливость для Трампа? Точнее, для США, ибо мистер Трамп и его команда, как бы их ни ограничивала законодательная ветвь власти, всё же представляют собой рупор государства — Соединённых Штатов Америки. И решения, которые проводит в жизнь президент Трамп, являются решениями государственными. А планы и намерения Трампа являются государственными намерениями и американской стратегией.Понятие справедливости, разъяснённое Трампом самой широкой (мировой) публике, можно смело отождествлять с понятием так называемой американской исключительности.Если какая-либо страна (к примеру, Китай) или даже объединение стран (к примеру, Евросоюз) делает то, что не по нраву США, эти страны должны своё поведение изменить на то, которое в Белом доме одобрят. В противном случае непокорные страны будут наказаны. Ежели принятых мер окажется (или покажется, что в данном случае одно и то же) мало, последуют новые, ещё более крутые меры.Именно так мистер Трамп собирается поступить с непокорными китайцами. Китай отчего-то не смирился с пошлинами, ранее введёнными США на ряд товаров из Поднебесной, и «угрожает» безвинным американским предприятиям, которые, по словам Трампа, «не сделали ничего плохого».Такое утверждение мало похоже на урок экономической теории, зато сильно смахивает на закидоны мирового жандарма, которому хорошо только одно: когда народы мира стоят пред ним на коленях. А их колени разъезжаются на горохе. «Виновные» вот-вот носами в сапоги жандарму уткнутся.Либеральная мировая экономика, о которой совсем недавно столько говорили в тех же США (собственно, там сосредоточены и многие её теоретики), теперь сводится на нет политикой самих США. Совершенно ясно, что впереди у человечества не радужные перспективы ВТО и торговых объединений регионального уровня, но возврат к былому протекционизму и чуть ли не к меркантилизму. Мировой жандарм в одностороннем порядке устанавливает правила игры, ничего общего с либерализмом и свободной конкуренцией не имеющие. Устанавливает ради процветания собственной страны, чьё благоденствие, по-видимому, строится на ущемлении интересов других народов. Ну а как же? «Исключительным» это позволено. Кто позволил? Сами исключительные. Над ними нет никого: у них в кармане и ВТО, и ООН, и МВФ. Да и НАТО тоже. И поэтому об открытой мировой экономике человечеству придётся позабыть. Народы и государства столкнутся с заградительными пошлинами, тарифами, квотами — словом, нас всех ждёт старый добрый меркантилизм с его протекционизмом, если вспомнить термины из истории экономических учений (подробнее о новой торговой войне, в которую вступает планета, читайте, пожалуйста, на «Военном обозрении» — это интересно).Что такого сделал «жандарм» Трамп?Он обратился к торговому представителю Соединённых Штатов с просьбой сформировать перечень китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов. Этой группы товаров коснутся дополнительные тарифы в размере 10 процентов.Новые пошлины вступят в силу в том случае, «если Китай откажется изменить свою практику, а также если он будет настаивать на продолжении тех новых тарифов, что были объявлены им недавно», — цитирует президента США канал CNBS.Это официальное заявление главы Белого дома и оно, заметим, представляет собой ответ на ответ, то есть новую главу в торговой войне США и Китая, развязанную командой Трампа. (Забавно, что после заявления Трампа фондовые индексы США понизились.)Напомним предысторию «военных действий».Меркантилист Трамп, представляющий одну из самых крупных экономик мира, в пятницу на прошлой неделе объявил о 25-процентном тарифе на китайскую продукцию. Заградительная пошлина коснулась товаров на сумму 50 миллиардов долларов.Китай, ещё одна мощная экономика мира, не проглотил, а выплюнул. На вашингтонскую инициативу последовал немедленный пекинский ответ: администрация Си Цзиньпина объявила о введении аналогичного 25-процентного тарифа на американские товары. Сумма «обложения» — 34 млрд. долларов. Заградительные пошлины вступят в силу 6 июля.(Ранее Соединённым Штатам точно так же ответила непокорная Европа. Американская администрация сообщила, что 1 июня Белый дом вводит таможенные пошлины на ввоз в США продукции стальной и алюминиевой промышленности. Заградительные барьеры коснулись не только государств Евросоюза, но даже американских соседей: Мексики с Канадой. Размеры пошлин: 25% на сталь, 10% на алюминий. В ответ европейцы сплотились и объявили о планах ввести пошлины на американскую продукцию — на иные товары не 25%, а все 50%. Мало того, в Еврокомиссии заявили, что оставляют за собой право на «асимметричные меры», то есть на экономический ответ «за пределами металлургической продукции». Перечень американских товаров отправлен в ВТО, а одностороннее действие Белого дома определено как «тарифная угроза».)Макс Бокус, бывший послом США в Китае при президенте Обаме, сказал CNBC, что на войне случаются перестрелки, и в них «кто-то страдает». По его мнению, Трампу придётся «найти способ отступить» и позволить Китаю сделать то же самое, дабы «сохранить лицо». Короче говоря, обе стороны должны «постепенно отступить, не теряя лица».Аналитики, однако, не сомневаются, что КНР и США ведут уже «полномасштабную торговую войну». Правда, пока явной конфронтации нет, поскольку «числа ещё не те», но идеи взаимного «возмездия» витают в воздухе. И такая ситуация чревата риском для рынков, считают эксперты.В своём заявлении, опубликованном Белым домом, мистер Трамп обозвал политику Китая «недобросовестной».«В пятницу, — сообщил он, — я объявил о планах по тарифам на импорт из Китая стоимостью в 50 миллиардов долларов. Эти тарифы вводятся с целью побудить Китай изменить недобросовестную практику, определённую в Секции 301 в отношении технологий и инноваций. (Секция 301 Торгового акта 1974 года устанавливает право американского президента на введение или увеличение импортных пошлин в ответ на политику и практику иностранных государств, нарушающих торговые соглашения с США. — О. Ч.) Они [тарифы] служат также первоначальным шагом в направлении установления баланса в наших торговых отношениях с Китаем. Однако, к сожалению, Китай определил, что он повысит тарифы на экспорт Соединённых Штатов на сумму 50 млрд. долл. США. По-видимому, Китай не намерен менять свою несправедливую практику, связанную с приобретением американской интеллектуальной собственности и технологий. Вместо изменения этой практики сейчас идут угрозы предприятиям Соединённых Штатов, работникам и фермерам, которые не сделали ничего плохого». По мнению Трампа, такое действие Китая «чётко указывает» на решение Пекина «постоянно удерживать» Соединённые Штаты «в несправедливом невыгодном положении».В итоге мистер Трамп предлагает «предпринять дальнейшие действия», которые, по его мнению, вынудят Китай «изменить свою недобросовестную практику» и «открыть свой рынок для товаров Соединённых Штатов».Результатом же новой торговой войны Трамп отчего-то видит «более сбалансированные торговые отношения с Соединёнными Штатами».Придумав всё это, Трамп поручил торговому представителю Соединённых Штатов выделить ряд китайских товаров на сумму 200 млрд. долл. и обложить их дополнительными тарифами в размере 10 процентов.Китайцы могут заполучить тарифы и сверх этого: в том случае, если Пекин «снова повысит свои тарифы», Вашингтон введёт ещё одни тарифы на такую же сумму, то есть ещё на 200 млрд. долларов.«Торговые отношения между Соединёнными Штатами и Китаем должны стать гораздо более справедливыми», — резюмировал американский президент. «Мы будем продолжать использовать все доступные инструменты для создания лучшей и более справедливой торговой системы для всех американцев», — уточнил Трамп.Последнее уточнение весьма показательно: «система» должна быть справедливой для американцев.Итак, Белому дому не нравятся две вещи: «кража Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий» (слова Трампа, сказанные им ранее) и «несправедливая торговая практика». В последнем случае Дональд Трамп явно выступает против открытой либеральной экономики, поскольку возражает против относительно низких цен на товары из Китая, которые более конкурентоспособны в сравнении с товарами американскими.И первое, и второе обвинение просто забавны: сами же американцы и выстроили технологический сегмент китайской экономики, играя на дешевизне местного труда и ввозя туда свои производства. При помощи пошлин Трамп, вероятно, решил превратить родную Америку в Китай. Неужели он не знает, чем заканчиваются торговые войны? Любой провинциальный экономист ему может подсказать: проигрывают обе стороны.Забавно и ещё кое-что. Принимая первое решение о 25%-ных пошлинах и понимая, что США сильно зависимы от китайского ширпотреба, Трамп повелел торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру не включать в перечень подтарифной продукции товары, часто покупаемые американскими потребителями. Например, введённые пошлины не ударили по смартфонам и телевизорам. Сотрудники Лайтхайзера сообщили, что пошлины касаются аэрокосмической промышленности, робототехники, промышленного оборудования, автомобилестроения и др.Власти Китая в ответ «забанили» 25-процентными тарифами список из 659 конкретных товаров. На 545 товаров повышенная пошлина будет введена с 6 июля, для прочих позиций срок пока не определён. В перечень попали американские автомобили, сельскохозяйственные товары, морепродукты, медицинское оборудование и частично товары химпрома. Министерство коммерции Китая заявило: «Мы очень сожалеем, что США проигнорировали консенсус, который они достигли, и спровоцировали торговую войну».В настоящее время в новой торговой войне проигрывают США. После заявления Трампа фондовые индексы США оказались «на отрицательной территории». S&P500 упал чуть более чем на 0,5%, а Nasdaq — чуть более чем на 0,65%. Индекс Dow Jones упал на 0,3%. Вдобавок доллар ослабел на 0,7% на фоне падения в мае промышленного производства в США .Угрозы Трампа в адрес Китая демонстрируют, таким образом, очередной крах переговоров. Этими «крахами» Трамп вообще славится: к его неумению достигать компромиссов и вести диалог мир уже привык.Очевидно, что в торговой войне с Китаем и другими странами, начатой 1 марта, когда были озвучены первые тарифные инициативы на импорт стали и алюминия, американский президент не намерен ни уступать, ни тем паче сдаваться.Конгрессмены США очень жалеют, что этот вопрос находится в компетенции главы государства. Законодатели уже предупредили Белый дом, что тарифная политика может нанести ущерб американским рабочим и уничтожить выгоды, запланированные ранее республиканским «налоговым пакетом». Против бездумных инициатив Трампа выступила и Торгово-промышленная палата США. Ответные тарифы, заявили там, приведут к тому, что страны-участницы торговой войны потеряют в течение первой недели июля около 75 миллиардов долларов. Пострадает широкий круг бизнес-групп, а фондовые рынки охватит паника.Похоже, миру предстоит просто пережить Трампа. В Европе надеются на то, что второй раз Трампа в президенты не выберут. Вероятно, китайцы, вступая в торговую войну с США, думают примерно так же. В Поднебесной планируют на десятилетия и на века, и временщики вроде импульсивного миллиардера, вообразившего себя повелителем мира, им не указ. Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 67 Источник Похожие новости Западному Курдистану не бывать! США как могильщик Рожавы Срок царь-батюшка скостит, проценты останутся! Американский разбойник в северокорейском доме

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