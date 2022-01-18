Процентный подсчёт: как американцы оценили политику Байдена в отношении России

Более 50% американцев не одобряют политику президента США Джо Байдена по отношению к России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телекомпанией CBS совместно с социологическим институтом YouGov. Аналогичную позицию большинство респондентов занимает и в вопросе отношений между Вашингтоном и Пекином. В целом же результаты опроса показали, что всё меньше американцев довольны политическим курсом нынешнего президента. Его работу одобряют лишь 44% американцев. Эксперты считают, что падение рейтинга Байдена объясняется неэффективностью его действий как во внешней, так и во внутренней политике. Это, по мнению аналитиков, может дать преимущество республиканцам в наборе политических очков среди избирателей и подорвать шансы Джо Байдена на второй президентский срок.

Большинство жителей Соединённых Штатов не одобряют политику президента Джо Байдена в отношении России. Об этом свидетельствуют результаты опроса телекомпании CBS, проведённого совместно с социологическим институтом YouGov с 12 по 14 января. В опросе участвовали 2094 респондента.

Согласно данным, 55% опрошенных «не одобряют то, как Джо Байден решает проблемы с Россией». Противоположной точки зрения придерживаются 45% респондентов.

Курс лидера в отношении Китая также не пользуется поддержкой среди американских граждан. Против него высказались 59% участвовавших в опросе, за — 41%.

При этом, по словам экспертов, опрошенных RT, непонятно, с какой позиции респонденты оценивали внешнеполитический курс президента, так как уточнений по этому вопросу в анкете нет.

«Скорее всего, были суммированы два мнения с негативным оттенком. Часть американцев, вероятно, считает, что Байден проводит неверную политику, идя на ненужную для Америки конфронтацию с Китаем и Россией, а часть — что проводит, наоборот, чересчур мягкую, даже пораженческую политику. Суммируя обе эти точки зрения, получается большинство», — предположил в беседе с RT политолог-американист Малек Дудаков.

Теряя очки

В целом, по данным CBS и YouGov, рейтинг одобрения действий главы государства демонстрирует тенденцию к снижению — на сегодняшний день его поддерживают только 44% респондентов.

При этом 50% опрошенных заявили, что президентство Байдена их расстроило. Также меньше половины респондентов называют действия своего лидера «компетентными» (46%), «эффективными» (40%) или «целенаправленными» (43%). Теперь большее число людей говорит, что он «рассеян» (54%).

При этом значительное падение рейтинга президента произошло среди молодых американцев — избирателей до 30 лет. Опрос показал, что поддержка с их стороны упала до 42%.

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В молодёжном крыле Демократической партии США причиной таких настроений назвали отсутствие выполненных обещаний, которые в начале своего президентства раздавал Байден.

«Люди чувствуют, что получают меньше, чем то, на что они рассчитывали, когда избрали Байдена президентом. Эмоций много, и среди них ни одной положительной, — рассказал 14 января в интервью агентству Associated Press (AP) Квентин Ватум-Окама, глава Молодых демократов Америки. — Я не знаю, какое слово будет правильным — «раздражённые» или «деморализованные». Мы удручены. Мы не видим результатов».

Молодые люди разочарованы тем, что нынешний глава страны не выполнил своих обещаний по борьбе с изменением климата и не решил проблему студенческого долга по кредитам на образование.

Кроме того, конгрессвумен от Демократической партии Кори Буш в беседе с AP заявила, что президент не оправдал ожиданий своих сторонников.

«Мы мобилизовали свои силы, чтобы избрать президента Байдена, потому что он дал нам обещания. Нам нужны преобразующие изменения, от этого зависит сама наша жизнь. И поскольку мы пока не видим подобных результатов, мы недовольны… недовольны тем, что, несмотря на всё, что мы сделали для главенства демократов в Белом доме, сенате и палате представителей, наши потребности и наши жизни по-прежнему не рассматриваются как главный приоритет», — заявила Буш журналистам.

Битва за рейтинг

Как отмечают американские СМИ, тема рейтинга одобрения работы Байдена на посту президента является довольно чувствительной для Белого дома. Так, недавнее исследование Квиннипэкского университета (Quinnipiac University), которое проводилось с 7 по 10 января, вызвало негативную реакцию представителей администрации Байдена — по данным Квиннипэкского университета, только 33% американцев одобряют то, как президент справляется с обязанностями главы государства. В Белом доме заявили о несоответствии результатов опроса учебного учреждения действительности.

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По мнению заместителя главы аппарата Белого дома Дженнифер О'Мэлли Диллон, результаты университета объясняются тем, что он использовал для сбора данных метод дозвона по случайным комбинациям цифр (Random Digit Dialing, RDD).

«Этот метод упрощает ситуацию, позволяя респондентам не давать конкретного ответа на вопрос об оценке работы президента», — считает Диллон.

В качестве аргумента о ненадёжности метода RDD, она сослалась на один из материалов CNN, в котором утверждалось, что некоторые организаторы опросов общественного мнения якобы сильнее других оказывают давление на колеблющихся респондентов, чтобы те поделились, к какому варианту ответа они склоняются.

«Такой метод создаёт более серьёзный риск искажения информации в ответах», — добавила чиновник.

Ключ к недовольству

Опрошенные RT эксперты считают, что нынешний рейтинг Джо Байдена говорит о том, что американскому президенту не удаётся соблюсти баланс в проведении внешней и внутренней политики.

«Когда тот или иной президент начинают активно работать на внешнем контуре, при этом не решая проблемы внутри страны, это приводит к недовольству населения. Простым гражданам начинает казаться, что их интересами пренебрегают», — пояснил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

При этом он отметил, что сегодня недовольны политическим курсом не только противники 46-го президента, но и его сторонники.

Мнение Юрия Рогулёва о причинах снижения рейтинга Байдена разделяет и Малек Дудаков. По его словам, глава Белого дома в течение всего своего пребывания на посту не демонстрирует способности разрешить «ворох кризисов» ни внутри страны, ни на международной арене.

«Так, по прошествии года президентства Байдена мы видим, что позиции Америки на международной арене постоянно подвергаются испытаниям. Сначала ущерб имиджу США нанесли последствия их поспешного выхода из Афганистана, теперь их «право» на военное присутствие в Европе оспаривает Россия, настаивая на гарантиях безопасности. И это не отвечает укоренившимся представлениям американцев о своей стране как мировом гегемоне», — пояснил Дудаков.

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Вместе с тем Юрий Рогулёв считает, что общий рейтинг Байдена ещё может выправиться. Но для этого властям нужно будет как минимум справиться с пандемией коронавируса в стране, тема которой является достаточно острой для Соединённых Штатов. И на пути к этому администрации предстоит обсуждать вопрос введения жёстких мер для борьбы с заболеванием, которые тоже не будут пользоваться успехом у части населения.

«США сталкиваются с теми же самыми проблемами, что и прочие страны. Так, инициатива по обязательной вакцинации в крупных компаниях натолкнулась на решительный протест вплоть до судебного запрета. А болезнь ведь никуда не делась, она препятствует экономическому восстановлению. Вот такой клубок противоречий сложился. Пока это будет продолжаться, Байдену не позавидуешь», — сказал аналитик.

Однако, как считает Малек Дудаков, американскому президенту необходимо всеми силами затормозить падение рейтинга одобрения, так как низкая поддержка среди населения может сказаться на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут в ноябре 2022 года.

«Если нынешние низкие показатели сохранятся, то демократов может ждать серьёзное поражение на будущих выборах. В итоге они могут потерять обе палаты конгресса. В таком случае Байден в следующие два года может оказаться под ударом республиканцев, которые могут инициировать против него какие-нибудь расследования. Тогда Байдену придётся не только решать проблемы во внешней политике и одновременно социально-экономические вопросы внутри страны, но и отбиваться от их политических атак», — подчеркнул политолог.

В свою очередь, Юрий Рогулёв отметил, что если на фоне низкого рейтинга Байдена демократы не смогут занять большинство мест в конгрессе, то шансы президента избраться на второй срок будут довольно малы.

«Если демократы провалятся на этих выборах и не возьмут большинство, то Байдену будет очень сложно выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. И это будет вполне логично, так как в условиях низкого рейтинга одобрения его работы со стороны избирателей демократы просто не захотят рисковать», — заключил эксперт.