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Проценко сообщил о новой опасности у переболевших COVID
28 октября 2021, 22:40 • 69 • Политика
У переболевшего коронавирусом через шесть месяцев появляется риск заболеть повторно, сообщил главврач Коммунарки Проценко.
Переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 более шести месяцев назад рискуют заразиться болезнью повторно. Об этом предупредил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде.
Он уточнил, что у переболевших COVID-19 риск повторного заражения очень высок, если с момента выздоровления прошло больше шести месяцев. В связи с этим специалист призвал переболевших коронавирусом сделать прививку.
- подчеркнул главврач Коммунарки.
Также он подчеркнул, что вакцина - это не защита от факта инфицирования. Она является подготовкой организма и его иммунной системы ко встрече с вирусом. Это значительно снижает риск заражения COVID-19. И если заражение всё-таки произойдёт, то болезнь будет протекать в лёгкой форме.
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