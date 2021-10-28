Проценко сообщил о новой опасности у переболевших COVID

У переболевшего коронавирусом через шесть месяцев появляется риск заболеть повторно, сообщил главврач Коммунарки Проценко.

Переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 более шести месяцев назад рискуют заразиться болезнью повторно. Об этом предупредил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде.

Он уточнил, что у переболевших COVID-19 риск повторного заражения очень высок, если с момента выздоровления прошло больше шести месяцев. В связи с этим специалист призвал переболевших коронавирусом сделать прививку.

У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев. Поэтому опять есть чёткие и понятные рекомендации Минздрава, что переболевшим пациентам через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться,

- подчеркнул главврач Коммунарки.

Также он подчеркнул, что вакцина - это не защита от факта инфицирования. Она является подготовкой организма и его иммунной системы ко встрече с вирусом. Это значительно снижает риск заражения COVID-19. И если заражение всё-таки произойдёт, то болезнь будет протекать в лёгкой форме.