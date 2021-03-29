Процедуру ЭКО сравнили с фашистскими практиками

Священники сравнили ЭКО с популярным у фашистов псевдонаучным методом. "Это прямой путь к евгенике, практиковавшейся в фашистской Германии и осуждённой на Нюрнбергском процессе", - подчеркнули в Церковно-общественном совете по биомедицинской этике.

Легализация методик экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) являются прямым путём к евгенике, которую практиковали в фашистской Германии. Такое мнение высказали члены Церковно-общественного совета по биомедицинской этике.

Поводом для заявления стала публикация на сайте Русской Православной Церкви документа под названием "Этические проблемы, связанные с методом экстракорпорального оплодотворения". В нём предпринимается попытка доказать допустимость некоторых методов ЭКО.

Однако в Церковно-общественном совете по биомедицинской этике считают, что имеет место попытка подменить понятия. Отмечается, что ЭКО не является "лечением бесплодия". Процедура фактически представляет собой "новую форму размножения человечества", указывают в Совете.

Это - прямой путь к евгенике, практиковавшейся в фашистской Германии и осуждённой на Нюрнбергском процессе,

- подчёркивается в заявлении.

Напомним, что ЭКО, как и суррогатное материнство, ставит множество сложных вопросов этического характера. А стремительная коммерциализация процесса ещё больше ставит под сомнение легальность данных процедур.