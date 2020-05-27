Протоколов лечения нет, погибшие - есть: Медики просят защитить их от родных жертв COVID-19

Врачи просят защитить их от родственников погибших после пандемии коронавируса. Врачи отправили обращение к президенту страны Владимиру Путину и попросили ввести "мораторий на иски". "Нет сомнений, что когда страна вернётся к привычному ритму, начнутся вопросы, переходящие в допросы", - уверены медики.

Они напомнили, что лекарством или вакциной от новой болезни пока не обладает ни одна страна в мире. Зато счёт заболевшим идёт уже на сотни тысяч, а ежедневный прирост жертв исчисляется сотнями человек.

При этом проверенных протоколов лечения до сих пор нет. Медики жалуются, что утверждено множество нормативных документов, но в них есть противоречия, сообщает "Комсомольская правда".

"Наши итальянские коллеги уже столкнулись с этими проблемами, и против них поданы уголовные заявления. Так уж люди устроены - искать того, на ком сорвать гнев. Не вылечил - врач-убийца. Не взялся лечить - убийца вдвойне. Заразил пациента - чудовище. Заразился сам - чему тебя только учили. Не вышел на работу - дезертир. Пожаловался на отсутствие защитных костюмов, медтехники - предатель. Поделился болью из-за невозможности этического выбора, кому оказать первым помощь, - слюнтяй. И все это под аплодисменты "врачи-герои" с одной стороны, и ножом в спину "это ваша работа, давайте, напрягитесь, хватит ныть" - с другой", - заявил "Комсомольской правде" главврач Центра диагностики и хирургии глаза Джассер Дорошенко.