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Протоколов лечения нет, погибшие - есть: Медики просят защитить их от родных жертв COVID-19

27 мая 2020, 15:55  •  78 • В мире
В России врачи обратились к президенту и просят защитить их от родственников погибших после пандемии. Медики опасаются, что их завалят исками, когда волна коронавируса пойдёт на спад. Их смущает, что проверенных протоколов лечения заразы до сих пор нет, лекарством или вакциной не обладает ни одно государство в мире, а счёт погибшим идёт уже на тысячи.
Врачи просят защитить их от родственников погибших после пандемии коронавируса. Врачи отправили обращение к президенту страны Владимиру Путину и попросили ввести "мораторий на иски". "Нет сомнений, что когда страна вернётся к привычному ритму, начнутся вопросы, переходящие в допросы", - уверены медики.
Они напомнили, что лекарством или вакциной от новой болезни пока не обладает ни одна страна в мире. Зато счёт заболевшим идёт уже на сотни тысяч, а ежедневный прирост жертв исчисляется сотнями человек.
При этом проверенных протоколов лечения до сих пор нет. Медики жалуются, что утверждено множество нормативных документов, но в них есть противоречия, сообщает "Комсомольская правда".
"Наши итальянские коллеги уже столкнулись с этими проблемами, и против них поданы уголовные заявления. Так уж люди устроены - искать того, на ком сорвать гнев. Не вылечил - врач-убийца. Не взялся лечить - убийца вдвойне. Заразил пациента - чудовище. Заразился сам - чему тебя только учили. Не вышел на работу - дезертир. Пожаловался на отсутствие защитных костюмов, медтехники - предатель. Поделился болью из-за невозможности этического выбора, кому оказать первым помощь, - слюнтяй. И все это под аплодисменты "врачи-герои" с одной стороны, и ножом в спину "это ваша работа, давайте, напрягитесь, хватит ныть" - с другой", - заявил "Комсомольской правде" главврач Центра диагностики и хирургии глаза Джассер Дорошенко.

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