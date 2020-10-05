Протокол выдали за сенсацию: Тайну переговоров Путина и Клинтона оценил генерал-майор ФСБ в отставке

Гибель подлодки "Курск" - одна из самых трагичных историй России. Но и сегодня находятся те, кто считает нужным превращать гибель людей в политику. Как оказалось, на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона опубликовали стенограмму беседы Билла Клинтона и Владимира Путина. Выходит, Белый дом хранил тайну "Курска", а теперь решил её раскрыть? На этот вопрос Царьграду ответил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его словам, если в США появились такие персонажи, как Сноуден и агентство WikiLeaks, то можно предположить, что "утечь" в Сеть может всё что угодно.

"С другой стороны, что тут такого, что они так активно это обсуждают? Ну были переговоры, наверняка какие-то вопросы затрагивались. Соответственно, какие-то вопросы Путин пытался объяснить, и в чём тут сенсация, сам факт утечки этой стенограммы?" - недоумевает собеседник "Первого русского".

По его словам, для многих журналистов считается удачей получить какую-то закрытую информацию, которую они предают гласности. Но в содержании конкретно этой стенограммы Михайлов не видит ничего сенсационного.

"В чём тут "мясо" для журналиста, кроме того, что они добыли информацию, которая носила или носит закрытый характер? Ладно если бы раскрывались подробности или какие-то детали были. Но нет ничего, кроме протокольных разговоров, когда человек приносит соболезнования в связи с гибелью кого-либо. Человек пытается как-то понять в разговоре детали этого события", - подчеркнул Михайлов.

В свою очередь президент Фонда защиты национальных ценностей, первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич согласился с мнением генерал-майора в отставке. Эксперт назвал переговоры "рабочей историей".

"В самой беседе нет никаких сенсационных откровений, ради которых стоило об этом кричать, заламывать руки и так далее. То есть просто СМИ совершенно понятного тенденциозного подхода к нашей стране пытаются создать хайп из ничего. Другое дело, что, в принципе, сама тенденция мне не нравится. Американские президенты декларируют своё право любые, так сказать, записи бесед, каких-то встреч, в том числе конфиденциальных, предавать огласке. При этом никто не может поручиться, что свою позицию, свою речь они не подредактировали", - заметил Малькевич.