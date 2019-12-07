Противовоздушные пробелы: в Прибалтике призвали улучшать систему ПВО из-за «российской угрозы»

В Балтийской ассамблее и совете министров отметили необходимость «реагировать на пробелы» в противовоздушной обороне (ПВО) Прибалтики на уровне отдельных государств и региона. С текстом совместного заявления институтов, содержащим данное обращение, ознакомился RT. Подобную позицию в прибалтийских столицах обосновали тем, что Россия якобы «продолжает наращивать своё военное присутствие» вблизи Эстонии, Латвии и Литвы. По словам опрошенных RT экспертов, прибалтийские государства остаются верны себе и такая риторика генерируется для СМИ и какого-либо отношения к реальности не имеет.

В Балтийском совете министров (БСМ) и Балтийской ассамблее (БА) — совещательных органах по сотрудничеству между парламентами Эстонии, Латвии и Литвы — заявили о необходимости «реагировать на пробелы» в противовоздушной обороне Эстонии, Латвии и Литвы. Свою позицию они объяснили тем, что Россия якобы «наращивает своё военное присутствие» и «размещает дополнительные средства» у границ стран Прибалтики.

«Мы подчёркиваем необходимость реагировать на пробелы в системе ПВО в Прибалтике на уровне отдельных государств, региона и НАТО, а также повышать возможность альянса перебрасывать подкрепление, включая полную реализацию Инициативы по обеспечению готовности НАТО», — говорится в обращении, с текстом которого ознакомился RT.

Подобные призывы в Прибалтике звучат не впервые. Так, осенью советник президента Литвы по вопросам обороны Йонас Витаутас Жукас обратился к соседям с предложением создать региональную систему ПВО, отметив, что странам Балтии «неразумно» обеспечивать защиту своего воздушного пространства по отдельности.

Помимо укрепления ПВО, в документе призывают поддерживать и усиливать присутствие НАТО на суше, в воздушном пространстве и на море. А также отмечают важность «перспективного планирования и проведения военных учений».

«Государства Прибалтики будут стремиться к адаптации и усилению натовской позиции обороны и сдерживания в нашем регионе, делая акцент на перспективном планировании, программе «Расширенное передовое присутствие НАТО», учениях, «Балтийском воздушном патрулировании», — говорится в тексте заявления.

Представители стран Балтии в своём обращении также отмечают важность сотрудничества государств по таким направлениям, как «проведение гражданских и военных миссий и операций», и подчёркивают необходимость «повышения уровня владения обстановкой и сдерживания гибридных атак».

Напомним, ещё в августе глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу выразил надежду на то, что кооперация Таллина с НАТО в перспективе не ослабнет. В свою очередь министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал увеличить расходы республики на оборону сверх запрашиваемых НАТО 2% ВВП.

Такой настрой прибалтийских государств всячески поддерживают в США. Так, летом в Вашингтоне предлагали предпринять усилия по выработке стратегии, направленной на укрепление сотрудничества в том числе с Таллином, Вильнюсом и Ригой с целью сдерживания «агрессии» со стороны Москвы в Балтийском регионе.

В России подобные надуманные обвинения не раз опровергали. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что представители стран Североатлантического альянса «активно используют миф о российской угрозе». При этом он напомнил о возросшей разведывательной активности НАТО на Балтике и в Черноморском регионе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Как напомнил Шойгу, Запад сам нагнетает напряжённость, прилагая усилия по обеспечению повышенной мобильности в Европе Вооружённых сил США. В частности, в странах Балтии и государствах Восточной Европы.

«В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», — сказал глава Минобороны.

Глава МИД России Сергей Лавров также напоминал о военной активности НАТО у границ России и отмечал, что в настоящее время в странах Балтии развёрнуты соответствующие бригады, а также наблюдается «создание американских объектов противоракетной глобальной системы обороны в Румынии» и Польше.

Россия уважает суверенитет прибалтийских государств и надеется на развитие добрососедских отношений. Об этом в беседе с RT заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. При этом он подчеркнул, что РФ не имеет целью нападение на соседние государства.

«Это независимые государства, чей суверенитет мы уважаем, мы настроены на добрососедские отношения. Но, к сожалению, страны Балтии очень активно стали взаимодействовать в рамках НАТО и пытаются предоставлять свою территорию для нового американского вооружения, новых систем ПВО... Я думаю, что надо успокоиться и заниматься мирным строительством своих государств. Пусть будут спокойны — Россия никогда с агрессией в их страны не придёт», — сказал сенатор.

«Реагировать на любые российские провокации»

В документе представители стран Прибалтики также обвинили Россию в том, что её действия якобы привели к прекращению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), участниками которого являлись США и РФ.

«Испытание, разработка и развёртывание Россией ракетных систем, нарушающих ДРСМД, привели к прекращению существования этого договора, что подрывает существующую архитектуру безопасности, усиливает атмосферу недоверия и повышает непредсказуемость», — указано в документе.

Напомним, 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп анонсировал выход Соединённых Штатов из Договора РСМД. Как отметил американский лидер, подобное решение продиктовано тем, что Россия якобы не выполняет условий соглашения. 2 августа 2019 года действие договора было прекращено.

Президент РФ Владимир Путин

© Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Вашингтон не предъявил каких-либо доказательств несоблюдения Москвой условий соглашения, как подчёркивал президент РФ Владимир Путин. Более того, он напомнил, что США были не до конца откровенны, говоря, что установки ПРО Aegis, размещённые в Европе, якобы не могут быть использованы для пусков РСМД.

«А потом «бум», и сами объявили о том, что пусковые системы Aegis были использованы для запуска этих ракет средней дальности... Ясно, что нас надували или пытались надуть», — добавил Путин.

Прибалтийские страны остаются верны себе — они прекрасно понимают, что другой карты, кроме антироссийской, у них нет. Такое мнение в разговоре с RT выразил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По его словам, такая риторика объясняется желанием НАТО сплотить европейские страны перед лицом мнимой угрозы с целью повышения их расходов на оборону, о которых в последнее время часто упоминает Дональд Трамп.

«Мы видим, что исключительная необходимость блока НАТО состоит в том, что невозможно сейчас придумать другой идеи, чтобы сплотить нации и заставить их платить большие деньги. На сегодняшний день самые русофобские настроения — в Прибалтике. Чаще всего прибалтийские страны участвуют во всевозможных учениях с целью каким-то образом отбиться от «российской угрозы», — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что странам НАТО следует перестать распространять фейки и заняться борьбой с реальными угрозами.