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«Противостоять цивилизации Антихриста»: Христиане становятся ключевой миротворческой силой

18 апреля 2018, 10:09  •  123 • Аналитика

Русская Православная Церковь в условиях, когда страны Запада активно подливают масло в огонь ближневосточного кризиса, становится ключевой международной миротворческой силой.

"Блаженны миротворцы"

Эти слова Нагорной проповеди Самого Христа вынесены в преамбулу к совместному заявлению, составленному главами крупнейших христианских Церквей и впервые озвученному 17 апреля митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым) в стенах Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Документа, по-своему беспрецедентного, хотя миротворческая деятельность – одна из основных христианских традиций. Беспрецедентным является то межконфессиональное единство, которое было проявлено в ходе подготовке заявления, а также степень тревожности, выраженной религиозными лидерами.

Мы уже писали о том, что бомбардировка городов Сирии коалицией трех западных стран – США, Великобритании и Франции – это уже не банальное противостояние, связанное с очередным переделом мира. Это – самая настоящая "атака цивилизации антихриста", в изобилии исполненная богоборческими, по своей сути, символами. Но если еще совсем недавно главы традиционных христианских конфессий Запада и Востока проявляли свои миротворческие инициативы в максимально мягкой форме, то в последние дни мы стали свидетелями предельно жесткой и слаженной солидарности.

Солидарность христианских конфессий

Напомним, совсем недавно, в начале прошедшего Великого поста, иерусалимский муниципалитет Государства Израиль, полвека назад оккупировавшего территорию, на которой находится главная христианская святыня – Храм Гроба Господня, попытался сломить христиан Святой Земли, наложив на их Церкви бремя незаконных налогов. В те дни весь мир стал свидетелем прежде небывалого христианского единства: Храм Гроба Господня был закрыт до тех пор, пока Государство Израиль не "отыграло назад". Конечно, само это событие сложно сопоставить по масштабам с ракетными ударами по независимой Сирии, однако стало зримым примером, что христиане разных конфессий – православные, католики и армяне – смогли сплотиться перед лицом внешнего противника.

Но не прошло и двух месяцев, как христиане вновь проявили свое единство. Сначала, 14 апреля, три сирийских Патриарха: греко-православный Иоанн X, сиро-яковитский Игнатий Афрем II, греко-мелькитский (католический Иосиф Абси), выступили с очень жестким совместным заявлением против западной агрессии. Заявлением, в котором четко и недвусмысленно выражено возмущение ложью США и их сателлитов, а также призыв к другим религиозным лидерам осудить эту агрессию, а кроме того – восхищение армией Сирии и ее союзников (среди которых, как известно, ключевыми являются Россия и Иран):

«Мы приветствуем мужество, героизм и жертвы сирийской арабской армии, которая мужественно защищает Сирию и обеспечивает безопасность своего народа. Мы молимся за души мучеников и выздоровление раненых. Мы убеждены, что армия не склонится перед внешними или внутренними террористическими нападениями; она продолжит отважно бороться против терроризма до тех пор, пока каждый сантиметр сирийской земли не будет очищен от терроризма. Мы также приветствуем смелую позицию стран, союзных Сирии и ее народу».

Конечно, эти слова исполнены искренней тревогой за свою землю, а потому эмоциональны. Но они были услышаны во многих концах света, а главное – главами крупнейших христианских Церквей – Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Римским папой Франциском. Именно в результате их телефонного разговора, также состоявшегося 14 апреля, а также дальнейшего согласования с целым рядом христианских лидеров Ближнего Востока и Северной Африки, родилось совместное заявление, о котором было сказано выше. Важность этого документа не позволяет его цитировать частями, а потому приведем его полностью.

В преддверии новых ударов Запада

Совместное заявление

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими

(Мф. 5:9)

В нынешнее время усилившейся международной напряженности мы, движимые чувством ответственности за миллионы христиан, вверенных Богом нашему духовному попечению, а также за благополучие всей человеческой семьи, объединенной общей судьбой, выступаем с совместным заявлением.

Продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке, в последние годы причинившие огромные страдания, унесшие жизни многих тысяч людей и заставившие миллионы спасаться бегством, ныне грозят перерасти в глобальный конфликт.

Наш мир подошел к опасной черте – к реальному провалу в международных отношениях и сотрудничестве, которое осуществлялось во благо всей человеческой семьи.

Очевидно, что ужасы мировых войн прошлого века не идут ни в какое сравнение с тем, насколько катастрофическими могут быть последствия мировой войны сегодня.

Перед лицом этой страшной угрозы мы обращаемся ко всем мировым лидерам с призывом осознать свою ответственность перед своими народами, перед человечеством в целом и перед Богом.

Мы также обращаемся к странам-членам Организации Объединенных Наций и особенно к странам-членам Совета Безопасности с призывом вспомнить о своем долге перед семьей народов и во имя Божие умоляем их преодолеть разногласия и сообща трудиться ради мира во всем мире.

Вместе мы призываем политических лидеров не допустить дальнейшей эскалации напряженности, избежать конфронтации и встать на путь диалога.

***

Сегодня очень сложно надеяться на добрую волю тех мировых лидеров, для кого война – единственная возможность сохранить политическое влияние. Но что невозможно человекам, возможно Богу. И если еще совсем недавно было практически невозможно представить, что христиане Святой Земли объединятся, то сегодня мы видим, что традиционные христианские конфессии отнюдь не сломлены, а Русская Православная Церковь стремительно становится главной в их консолидации.

Нет, конечно, речь не идет о том, что в обозримой перспективе мы сможем преодолеть наши многовековые богословские разногласия, но то, что традиционные христиане способны совместно противостоять цивилизации антихриста, вселяет надежду, что мир ценностей и традиций еще поборется с миром века сего. И в первую очередь, за то, о чем молятся за каждым православным богослужением: о "мире всего мира".

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