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Противостоять Ирану и Северной Корее: Пентагон огласил новую Стратегию обороны

19 января 2018, 20:24  •  90 • Политика
Минобороны США обвинило КНДР и Иран в дестабилизации регионов.
Одной из приоритетных задач Пентагона является противостояние действиям КНДР и Ирана, дестабилизирующим обстановку в мире. Об этом говорится в опубликованной в пятницу новой Стратегии национальной обороны США.
Как говорится в документе, Иран и КНДР дестабилизируют свои регионы попытками обзавестись ядерным оружием. Также американское военное ведомство обвинило две независимые страны в поддержке терроризма.
Кроме того, наиболее серьезной угрозой стабильности на Ближнем Востоке, по версии Пентагона, остается Иран. Стоит напомнить, что Тегеран не раз заявлял, что не стремится к получению ядерного оружия, а все его ракетные программы призваны лишь обеспечить обороноспособность страны.

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