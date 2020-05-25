Противостояние Зеленского и Коломойского выходит на новый уровень • 202 • Украина

Год назад Зеленского еще называли ставленником Коломойского. Олигарх пробил путь для комика на вершину украинской политики, однако вскоре между кукловодом и марионеткой начали серьезно обостряться противоречия, в настоящее время переросшие чуть ли не в открытый конфликт. Особенно очевидным этот факт стал после того, как президент открыто выступил против Коломойского, продавив в Верховной раде закон о запрете реприватизации Приватбанка.



В действительности, "антиколомойский" закон стал финальным актом трагикомедии под названием "конец медового месяца". Отношения между Зеленским и его патроном начали портиться еще с осени: международные партнеры Украины в лице США и МВФ выступили с резкой критикой тесной связи президента и олигарха. Вскоре с должности руководителя администрации был уволен ставленник Коломойского Андрей Богдан. Далее началась атака на финансовые интересы экс главы Днепровской области. Его энергоемкие предприятия остались без дешевой электроэнергии и угля, чем с удовольствием воспользовался Ринат Ахметов.



Закон же, благодаря серьезному противодействию, был принят со значительными нарушениями: ни для кого не секрет, что в Верховной раде действует группа депутатов лично преданных Коломойскому. Только в "Слуге народа" таких более двадцати, не говоря уже о других фракциях. Таким образом, принятие закона изначально было под большим вопросом, да и сейчас, несмотря на то, что депутатам удалось за него проголосовать, и даже отклонить постановления, блокирующие его подписание, сохраняется вероятность того, что группа депутатов Коломойского продолжит вставлять палки в колеса пропрезидентским силам в Раде.



Впрочем, как показал ответ ГБР (государственного бюро расследований) на депутатский запрос Арахамии, методы борьбы с законодательным саботажем выработаны и применяются. В частности в отношении ряда депутатов ведется следствие о злоупотреблении властью, служебном подлоге и незаконном обогащении.





Перевод документа:



Государственным бюро расследований рассмотрено Ваше депутатское обращение от 07.05.2020 относительно возможного злоупотребления служебными полномочиями, уклонения от уплаты налогов, декларирования недостоверной информации, а также причастности к коррупционной деятельности в целях незаконного обогащения народными депутатами Украины Поляковой А.Э., Бондарем В.В., Батенко Т.И., Василевской-Смаглюк О.М., Дубинским О.А., Бужанским М.А., Черным Д.С.



Сообщаю, что по результатам рассмотрения обращения Государственное бюро расследований 12 мая направило соответствующее ходатайство Генпрокурору Украины о необходимости внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований по фактам возможного совершения вышеуказанными лицами уголовных преступлений, предусмотренных ст.364, ст.366-1, ст.368, ст.368-2 УК Украины.



Отмечу, что согласно действующему законодательству, только Генпрокурор Украины имеет право вносить в ЕРДР сведения относительно народных депутатов и в соответствии с характером неправомерных действий определять орган проведения досудебного расследования.



Таким образом, уточнить дальнейшую информацию относительного Вашего обращения вы можете, обратившись непосредственно в Офис Генерального прокурора Украины.



Трудно назвать совпадением то, что в список нечистоплотных народных избранников попали как раз Дубинский и Поляков, зарегистрировавшие постановления по блокировке подписания скандального закона.



Итак, несмотря на жесткий карантин, политические страсти в нашей стране не утихают ни на минуту. Всесильного Коломойского продолжают отодвигать от управления страной, распадаются старые союзы и создаются новые, как, например, синхронное голосование по ряду законопроектов непримиримых, казалось бы "Слуг народа" и "Европейской солидарности". И с чем все мы столкнемся, выйдя наконец из эпидемиологического штопора, не знает, пожалуй, никто, даже высшие государственные чиновники, которые с выражениями умеренной алчности на лицах продолжают передел сфер влияния и оставшихся у страны активов.

. Год назад Зеленского еще называли ставленником Коломойского. Олигарх пробил путь для комика на вершину украинской политики, однако вскоре между кукловодом и марионеткой начали серьезно обостряться противоречия, в настоящее время переросшие чуть ли не в открытый конфликт. Особенно очевидным этот факт стал после того, как президент открыто выступил против Коломойского, продавив в Верховной раде закон о запрете реприватизации Приватбанка.В действительности, "антиколомойский" закон стал финальным актом трагикомедии под названием "конец медового месяца". Отношения между Зеленским и его патроном начали портиться еще с осени: международные партнеры Украины в лице США и МВФ выступили с резкой критикой тесной связи президента и олигарха. Вскоре с должности руководителя администрации был уволен ставленник Коломойского Андрей Богдан. Далее началась атака на финансовые интересы экс главы Днепровской области. Его энергоемкие предприятия остались без дешевой электроэнергии и угля, чем с удовольствием воспользовался Ринат Ахметов.Закон же, благодаря серьезному противодействию, был принят со значительными нарушениями: ни для кого не секрет, что в Верховной раде действует группа депутатов лично преданных Коломойскому. Только в "Слуге народа" таких более двадцати, не говоря уже о других фракциях. Таким образом, принятие закона изначально было под большим вопросом, да и сейчас, несмотря на то, что депутатам удалось за него проголосовать, и даже отклонить постановления, блокирующие его подписание, сохраняется вероятность того, что группа депутатов Коломойского продолжит вставлять палки в колеса пропрезидентским силам в Раде.Впрочем, как показал ответ ГБР () на депутатский запрос Арахамии, методы борьбы с законодательным саботажем выработаны и применяются. В частности в отношении ряда депутатов ведется следствие о злоупотреблении властью, служебном подлоге и незаконном обогащении.Трудно назвать совпадением то, что в список нечистоплотных народных избранников попали как раз Дубинский и Поляков, зарегистрировавшие постановления по блокировке подписания скандального закона.Итак, несмотря на жесткий карантин, политические страсти в нашей стране не утихают ни на минуту. Всесильного Коломойского продолжают отодвигать от управления страной, распадаются старые союзы и создаются новые, как, например, синхронное голосование по ряду законопроектов непримиримых, казалось бы "Слуг народа" и "Европейской солидарности". И с чем все мы столкнемся, выйдя наконец из эпидемиологического штопора, не знает, пожалуй, никто, даже высшие государственные чиновники, которые с выражениями умеренной алчности на лицах продолжают передел сфер влияния и оставшихся у страны активов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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