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Противостояние в киберпространстве: хакерское сообщество раскололось после начала спецоперации на Украине
15 марта 2022, 21:55 • 98 • В мире
В киберпространстве началось противостояние хакерских группировок в связи со спецоперацией России на Украине. Более 60 объединений хакеров и распространителей вирусов уже заявили о поддержке Москвы или Киева. Они сообщают о том, что взламывают банковские порталы, сайты госструктур и внутренние переписки друг друга в пользу одной из сторон. Однако не все из этих сообщений оказываются правдивыми.
Gettyimages.ru
Одной из первых хакерских группировок, которая публично заявила о своей политической позиции, стала Anonymous. 25 февраля в официальном аккаунте объединения в Twitter появилось сообщение, что Anonymous официально вступает «в кибервойну против российского правительства».
26 февраля хакеры заявили, что якобы взломали сайт Минобороны РФ и слили в сеть личные данные российских военнослужащих. Однако специалисты, которые проверили распространяемый в сети архив с «данными военнослужащих», сообщили, что в нём содержатся пароли от электронных ящиков из очень старых утечек. В Минобороны России также добавили, что не хранят персональные данные военнослужащих на серверах своего сайта.
Вместе с тем Anonymous продолжает публиковать в своём аккаунте сообщения о взломах сайтов российских госструктур и крупнейших российских СМИ, в том числе канала RT.
Зa и против
По данным журналистского аккаунта Cyberknow в Twitter, который собирает данные о деятельности хакеров, на сегодняшний день около 60 объединений публично выбрали ту или иную сторону в конфликте. Более 40 из них заявили, что поддерживают Киев, 18 — что готовы защищать Россию в киберпространстве.
В частности, Россию поддержала группировка Conti. В своём аккаунте хакеры заявили о «полной поддержке российского правительства» и обещали «нанести ответный удар по критически важным инфраструктурам врага», если он атакует Россию.
Позднее Conti выпустила заявление, подчеркнув, что группировка не сотрудничает «с каким-либо правительством», но встанет на защиту россиян, если они начнут страдать от «агрессии Соединённых Штатов в киберпространстве».
При этом, вероятно, один из участников группировки слил в сеть переписку Conti за последний год. При этом он удалил все сообщения, которые могли указать на него.
О своей поддержке России заявило также объединение The Red Bandits. При этом хакеры ещё 22 февраля рассказали в своём аккаунте в Twitter, что они взломали видеорегистраторы полиции Украины, чтобы наблюдать за жителями страны.
«Если Украина не сделает то, чего хочет Россия, мы усилим атаки против Украины, чтобы спровоцировать панику», — написали хакеры.
Среди группировок, публично поддержавших российскую сторону в конфликте, — UNC1151, Free Сivilian, SandWorm.
«Правды будет достаточно»
Руководитель хакерской группы XakNet анонимно рассказал RT, что практически все хакерские объединения столкнулись с необходимостью выбрать сторону в конфликте или вовсе не обсуждать политику.
«Раньше мы все (в XakNet. — RT) считались русскими, теперь по разные стороны баррикад. Есть группы, которые просто предпочитают не обсуждать политику. С точки зрения их бизнеса это, наверное, верный подход. Мы же коммерцией никогда не занимались, поэтому такое разделение было неизбежным, — поясняет собеседник. — Если я вижу, что нашу страну атакуют и что могу как-то поддержать свой народ, я должен это делать. Мы выступали уже на стороне Российской Федерации, но это было очень давно. И под другим названием. Раньше про такое не принято было рассказывать».
11 марта участники XakNet заявили, что взломали сайт банка «Украинский капитал» и опубликовали на нём видеообращение к гражданам Украины и к руководству организации.
15 марта группировка заявила о взломе украинского платёжного сервиса и сливе более 2 Тб данных.
Группировка потребовала от украинских властей и хакеров прекратить атаки на российскую инфраструктуру и деятельность информационных центров по распространению фейков.
Собеседник RT из XakNet также утверждает, что за последние дни хакерам из объединения удалось взломать больше 200 тыс. украинских Wi-Fi-роутеров. Если это действительно так, то участники движения могут перенаправить украинский трафик на российские DNS-сервера и подменить информацию на украинских ресурсах.
«Таким образом, именно мы будем решать, что увидит пользователь при заходе, скажем, в Facebook или на сайт любимого интернет-издания. На самом деле нам не нужно распространять фейки — правды будет достаточно. У них (на украинских ресурсах. — RT) очень круто работает пропаганда, они реально как будто зомбированы».
Профессионалов не так много?
Что касается российских интернет-ресурсов, то за последние три недели на них совершаются серьёзные кибератаки, сообщили в Роскомнадзоре.
«Начиная с 24 февраля, в отношении информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Российской Федерации резко увеличилось количество кибератак», — сообщили в Telegram-канале ведомства 14 марта.
Так, за это время хакеры пытались атаковать сайты Роскосмоса, Роскомнадзора, Минобороны, Минкульта, Минэнерго, ФАС, портал Госуслуг. Были временно недоступны сайты изданий ТАСС, «Коммерсант», РБК, «Известий», RT и других СМИ.
При этом эксперт в области информационной безопасности, директор центра «Интернет-розыск» Игорь Бедеров считает, что нередко за сообщениями о взломах и на самом деле стоят простейшие операции, которые мешают работе сайтов, но не приводят к серьёзным утечкам данных.
По мнению эксперта, в хакерских группировках, которые заявляют о поддержке той или иной стороны, не так много профессиональных кибервзломщиков.
«Если мы проведём статистическую выборку, то полноценных хакеров высокого уровня от киберпреступников — 0,3%. Всё остальное — это огромное число мошенников, распространителей программ-шифровальщиков, создателей рассылочных сервисов», — поясняет собеседник RT.
Как считает Бедеров, обсуждения хакерских атак и заявления некоторых политиков о создании так называемых киберармий создают вокруг себя «тусовку заинтересованной молодёжи, которая толком профессионально ничего не умеет».
«Они могут осуществить DDoS-атаку по стандартной схеме: им дают программное обеспечение, говорят, какие две кнопки нажимать и дальше они радостно кричат, что всех победили. Таких очень много», — говорит эксперт.
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