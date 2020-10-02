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Противостояние в Карабахе: что случилось за неделю

02 октября 2020, 23:15  •  22 • Политика
Фото: Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Степанакерте почти без перерывов за последние сутки звучит сирена воздушной тревоги
Армения с Нагорным Карабахом и Азербайджан вступили в очередную фазу противостояния за территорию древнего Арцаха в воскресенье 27 сентября. Всю неделю вооруженные силы сторон вели позиционные артиллерийские обстрелы, а политики обвиняли друг друга в развитии эскалации. Из Баку и Еревана все время поступают противоречивые данные о количестве жертв и разбитой техники.
Напомним некоторые ключевые события недельного противостояния.
Итак, 27 сентября власти НКР сообщили, что армия Азербайджана обстреляла из "Градов" гражданские объекты в Степанакерте, который является столицей непризнанной республики. В свою очередь, в Баку заявили, что Минобороны Республики проводит "контрнаступательную операцию" в ответ на обстрел своих военных.
Нагорный Карабах и Армения объявили полную мобилизацию и военное положение. Парламент Азербайджана решил ввести военное положение в ряде регионов страны, позже это постановление утвердил президент Ильхам Алиев. Аэропорт Баку был перевели на ограниченный режим работы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры по телефону с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и выразил обеспокоенность Москвы ситуацией вокруг НКР.
28 сентября азербайджанские военные сообщили, что заняли семь сел в Физули-Джабраильском направлении. Ереван назвал это заявление провокацией, не соответствующей действительности. Стороны "обмениваются" цифрами потерь противника, но проверить достоверность этих сообщений невозможно.
Масло в огонь начал подливать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который объявил, что "пора раз и навсегда" решить вопрос с Карабахом и освободить "оккупированные территории Азербайджана".
Между тем, стало известно, что Анкара еще с лета 2020 г. готовила из сирийских боевиков отряды для переброски в зону возможного закавказского конфликта. Об этом рассказал правозащитник из САР Ахмад Казем, который передал в Москву аудиозаписи, подтверждающие эту информацию. Российские "солдаты удачи" также выразили готовность отправиться в Карабах на защиту Арцаха.
29 сентября лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в эфире телеканала "Россия 1" снова обвинили друг друга в развитии конфликта. Алиев объявил, что переговоров с Ереваном не будет, также он опроверг данные оппонентов, что турецкий F-16 сбил армянский самолет СУ-25. В свою очередь, Пашинян заявил, что Анкара ищет повод для ввода турецких войск в Нахичевань – азербайджанский анклав, который граничит с Турцией, Арменией и Ираном.
30 сентября Азербайджан подтвердил, что намерен продолжить военную операцию в Карабахе до полного вывода оттуда ВС Армении. Алиев встретился с военнослужащими в госпитале, где сказал, что не видит смысла в международных переговорах.
1 октября главы России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп выпустили совместное заявление, в котором осудили вооруженную эскалацию в регионе и призвали к прекращению боевых действий. На это незамедлительно ответил Эрдоган, обвинив Париж, Москву и Вашингтон в том, что те ничего не сделали для урегулирования конфликта за 30 лет. Он фактически призвал Баку идти в данном вопросе до конца, т.е. самостоятельно "отрезать пуповину".
Информационный центр НКР сообщил о потерях Азербайджана с 27 сентября по 1 октября: погибли 1 280 военнослужащих, ранено 2 700 солдат, уничтожено 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП, три тяжелые огнеметные системы "ТОС", две системы "Смерч", четыре самолета, передает "Интерфакс".
Участие боевиков из Сирии в противостоянии в Карабахе признал и Макрон, назвав эти данные "очень серьезным и новым фактором", который обязательно будет обсуждаться на переговорах в ЕС.
2 октября на подъезде к Степанакерту под обстрел угодила российская певица Юлия Чичерина. Сообщалось, что это произошло рядом с мостом через реку Акари, которая соединяет Армению с Карабахом. В сети появилось видео удара по транспортному переходу со стороны армии Азербайджана.
Кроме того, азербайджанцы дважды обстреливали сегодня Степанакерт. От утреннего удара были повреждены обувная фабрика и гражданская инфраструктура. Результаты ночной атаки на столицу станут видны утром в субботу, 3 октября. В городе почти все время звучат сирены воздушной тревоги.
Также в Минобороны Армении сообщили, что в зоне конфликта сбиты пять самолетов и три вертолета ВС Азербайджана.

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