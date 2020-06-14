Противостояние США и Китая в Европе • 30 • Аналитика

Когда говорят о набирающем силу противостоянии США и Китая, обычно имеют в виду так называемые торговые войны. Хорошо известно и о военно-политическом противостоянии КНР и США в Индо-Тихоокеанском регионе. Гораздо меньше известно о соперничестве двух держав в Европе – регионе, находящемся под непосредственным военно-политическим и экономическим влиянием США и одновременно представляющем собой зону важнейших экономических интересов России.





Китай не отстаёт от своих визави по «стратегическому треугольнику» США — Китай — Россия. Начав в 2013 году осуществление «Пояса и Пути», своей главной политико-экономической инициативы современности, которая воплощается в процессе создания и модернизации разнообразной экономической инфраструктуры на сухопутных маршрутах евразийского «Экономического пояса «Шёлкового пути»» и морских трансокеанских маршрутах «Морского Шёлкового пути 21-го века», а также, естественно, в активной логистике на этих маршрутах, Китай настойчиво утверждается не только в Африке и в Южной Америке, где простора для экономической деятельности пока хватает всем, но и в цивилизационном «сердце» западного мира – в Европе.



О китайской экономической активности на европейском континенте рассказывается, в частности, в статье преподавателя РУДН А. В. Цвыка «Один пояс, один путь»: взгляд из Европы» в журнале «Современная Европа» (2019, №1, с. 104-112). Как сообщается в этой статье, суть осуществления в Европе китайской инициативы «Пояс и Путь» в основном заключается в сотрудничестве китайцев с государствами-членами ЕС по реализации проектов развития наземной (прежде всего железнодорожной) и портовой инфраструктуры Старого Света. В 2015 году повышению интереса европейцев к участию в китайской инициативе «Пояс и Путь» способствовало вступление целого ряда стран ЕС в число соучредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), являющегося одним из финансовых инструментов реализации «Пояса и Пути». Так, Германия стала четвёртым по величине вложенных средств после Китая, Индии и России дольщиком этого банка.



Ещё одной площадкой участия Китая в экономической жизни Европы является «Формат 16+1», в рамках которого Китай осуществляет преимущественно торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также сотрудничество в области культуры, туризма, науки и образования с 16-ю странами Центральной и Восточной Европы: Албанией, Боснией и Герцеговиной, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Венгрией, Латвией, Литвой, Северной Македонией, Черногорией, Польшей, Румынией, Сербией, Словакией и Словенией. Россия как «стратегический партнёр» Китая никогда открыто не возражает и не возмущается, даже если активность Китая в Европе тем или иным образом мешает её собственным интересам на европейском направлении. А вот США, жёстко отстаивающие своё традиционное глобальное лидерство перед лицом растущего Китая, в словах и делах особо не церемонятся и прямо говорят о том, чем им мешает Китай, в данном случае на европейском континенте.



Очередным подтверждением этому стало выступление 3 июня 2020 года бывшего советника президента США по национальной безопасности (20.01.2009 — 08.10.2010), полного (четырёхзвёздного) генерала Морской пехоты США в отставке Джеймса Логана Джонса (James Jones) на заседании «Комитета реагирования на актуальные угрозы со стороны коммунистического Китая».



«Комитет реагирования на актуальные угрозы» представляет собой некоммерческую неправительственную организацию, в рамках которой правые американские политики разрабатывают рекомендации по внешнеполитическим вопросам для администрации президента США. «Комитет» был создан 12 декабря 1950 года в Вашингтоне, и на тот момент его главная задача состояла в том, чтобы «вскрывать агрессивные планы СССР». В 1976 году «Комитет» был реорганизован, в 2004 году он был вновь реорганизован под задачи борьбы с международным терроризмом. 25 марта 2019 года он был реорганизован ещё раз, его главная задача заключается теперь в «пропаганде и разъяснении информации о конвенциональных и неконвенциональных актуальных угрозах со стороны Китайской Народной Республики». Председателем «Комитета» является Брайан Кеннеди.



О выступлении Джонса на заседании упомянутого «Комитета» было рассказано 6 июня 2020 года в материале на сайте "Да Цзиюань" (в переводе: «Великая эра"). Этот активно функционирующий в Сети масштабный китайскоязычный сайт специализируется на материалах внешнеполитического характера, нередко направленных против КПК и КНР, редакция сайта находится в Вашингтоне. Так вот, в своём выступлении Джонс рассуждал о «тактике эрозии», которой, по его словам, поэтапно придерживается коммунистический Китай в отношении Запада: этап первый – «проникновение», этап второй – «расширение влияния», третий этап – «попытка взять западное общество под свой контроль». Одновременно Джонс подчеркнул необходимость более активного фактического участия США в глобальных делах, ибо, по его выражению, «виртуальное присутствие – это по сути фактическое неучастие». В этой связи он с одобрением отозвался о «плане» США содействовать развитию «Инициативы трёх морей» как инструменту вытеснения из Европы китайской инициативы «Пояс и Путь».



«Инициатива трёх морей» (ИТМ), она же «Балто-Адриато-Черноморская инициатива» (БАЧИ) представляет собой развитие польской внешнеполитической концепции «Трёхморья» («Триморья», «Троеморья»), которая, в свою очередь, восходит к разработанной Пилсудским после Первой мировой войны концепции «Междуморья», предполагавшей создание конфедерации восточно- и центральноевропейских государств.



Современная ИТМ — это неформальное объединение 12 стран Центральной и Восточной Европы: Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Словении, Румынии, возникшее в 2016 году по инициативе Польши и Хорватии и выступающее в качестве политической и экономической платформы для развития региональных проектов в области инфраструктуры, энергетики и цифрового взаимодействия. На Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля 2020 года госсекретарь США Помпео заявил (и на это также обратил внимание в своём выступлении Джонс), что США намерены финансировать проекты по увеличению энергетической независимости стран-участниц ИТМ. В этих целях США планируют направить 1 млрд. долларов в инвестиционный фонд ИТМ через «Международную финансовую корпорацию развития» — созданную в 2019 году структуру правительства США, которая финансирует различные проекты на развивающихся рынках.



Обращает на себя внимание то, что своим «ярдом баксов» на энергетическую независимость стран-участниц ИТМ США «стреляют дуплетом»: по российским энергопоставкам в Европу и собственно по китайской инициативе «Пояс и Путь» в Европе, ибо в ней энергетический компонент отсутствует в принципе.



Судите сами. Как следует из упоминавшейся статьи Цвыка, взаимодействие Китая в данном случае со странами-участницами ИТМ сводится к следующему.



Австрия: членство в АБИИ; участие в проектах развития наземной инфраструктуры.



Болгария: «Формат 16+1»; участие в проектах развития портовой инфраструктуры.



Венгрия: меморандум о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и Путь»; членство в АБИИ; «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры.



Латвия и Литва: «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры; участие в проектах развития портовой инфраструктуры. И божество, и вдохновенье, согласно данным социологии



Польша: меморандум о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и Путь»; членство в АБИИ; «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры; участие в проектах развития портовой инфраструктуры.



Румыния: членство в АБИИ; «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры; участие в проектах развития портовой инфраструктуры.



Словакия: меморандум о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и Путь»; «Формат 16+1».



Словения: «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры; участие в проектах развития портовой инфраструктуры.



Хорватия: меморандум о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и Путь»; «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры; участие в проектах развития портовой инфраструктуры.



Чехия: меморандум о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и Путь»; «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры.



Эстония: «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры; участие в проектах развития портовой инфраструктуры.



Сложно, конечно, однозначно оценить заявление бывшего секретаря президента США по национальной безопасности Джонса относительно того, что США намерены вытеснить из Европы китайскую инициативу «Пояс и Путь» с помощью доморощенной польской «Инициативы трёх морей». Ибо государства «Троеморья», традиционное играющие роль «буфера» между Россией и западным хартлендом, скорее всего, пойдут по пути «ласкового теляти, сосущего двух маток», то есть не станут выбирать, либо с Китаем по «Поясу и Пути», либо за очередным американским миллиардом, а будут стараться получать и китайские инвестиции на инфраструктурные проекты, и американские деньги на «энергетическую независимость».



Иными словами, вытеснить Китай из Европы, подкармливая его восточно- и центральноевропейских "клиентов", Соединённым Штатам вряд ли удастся. С большей долей вероятности процесс будет идти так, как его и обрисовал Джонс: поэтапное и неумолимое, «эрозивное» закрепление Китая то там, то тут в Европе со сложно прогнозируемыми последствиями. Ведь одно дело — сотни тысяч азиатско-африканских беженцев, которых Европа с трудом, но «переваривает» своим институциональным порядком. И совсем другое дело — ползучее, «эрозивное», но постепенно всеохватывающее китайское присутствие, не меньше, если не больше, чем Евросоюзом, институциализированное китайским государством. Ибо каковы на самом деле стратегические планы Центрального военного совета КПК, он же Центральный военный совет КНР, и иже с ним руководящих органов ЦК КПК, — бог весть. Когда говорят о набирающем силу противостоянии США и Китая, обычно имеют в виду так называемые торговые войны. Хорошо известно и о военно-политическом противостоянии КНР и США в Индо-Тихоокеанском регионе. Гораздо меньше известно о соперничестве двух держав в Европе – регионе, находящемся под непосредственным военно-политическим и экономическим влиянием США и одновременно представляющем собой зону важнейших экономических интересов России.Китай не отстаёт от своих визави по «стратегическому треугольнику» США — Китай — Россия. Начав в 2013 году осуществление «Пояса и Пути», своей главной политико-экономической инициативы современности, которая воплощается в процессе создания и модернизации разнообразной экономической инфраструктуры на сухопутных маршрутах евразийского «Экономического пояса «Шёлкового пути»» и морских трансокеанских маршрутах «Морского Шёлкового пути 21-го века», а также, естественно, в активной логистике на этих маршрутах, Китай настойчиво утверждается не только в Африке и в Южной Америке, где простора для экономической деятельности пока хватает всем, но и в цивилизационном «сердце» западного мира – в Европе.О китайской экономической активности на европейском континенте рассказывается, в частности, в статье преподавателя РУДН А. В. Цвыка «Один пояс, один путь»: взгляд из Европы» в журнале «Современная Европа» (2019, №1, с. 104-112). Как сообщается в этой статье, суть осуществления в Европе китайской инициативы «Пояс и Путь» в основном заключается в сотрудничестве китайцев с государствами-членами ЕС по реализации проектов развития наземной (прежде всего железнодорожной) и портовой инфраструктуры Старого Света. В 2015 году повышению интереса европейцев к участию в китайской инициативе «Пояс и Путь» способствовало вступление целого ряда стран ЕС в число соучредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), являющегося одним из финансовых инструментов реализации «Пояса и Пути». Так, Германия стала четвёртым по величине вложенных средств после Китая, Индии и России дольщиком этого банка.Ещё одной площадкой участия Китая в экономической жизни Европы является «Формат 16+1», в рамках которого Китай осуществляет преимущественно торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также сотрудничество в области культуры, туризма, науки и образования с 16-ю странами Центральной и Восточной Европы: Албанией, Боснией и Герцеговиной, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Венгрией, Латвией, Литвой, Северной Македонией, Черногорией, Польшей, Румынией, Сербией, Словакией и Словенией. Россия как «стратегический партнёр» Китая никогда открыто не возражает и не возмущается, даже если активность Китая в Европе тем или иным образом мешает её собственным интересам на европейском направлении. А вот США, жёстко отстаивающие своё традиционное глобальное лидерство перед лицом растущего Китая, в словах и делах особо не церемонятся и прямо говорят о том, чем им мешает Китай, в данном случае на европейском континенте.Очередным подтверждением этому стало выступление 3 июня 2020 года бывшего советника президента США по национальной безопасности (20.01.2009 — 08.10.2010), полного (четырёхзвёздного) генерала Морской пехоты США в отставке Джеймса Логана Джонса (James Jones) на заседании «Комитета реагирования на актуальные угрозы со стороны коммунистического Китая».«Комитет реагирования на актуальные угрозы» представляет собой некоммерческую неправительственную организацию, в рамках которой правые американские политики разрабатывают рекомендации по внешнеполитическим вопросам для администрации президента США. «Комитет» был создан 12 декабря 1950 года в Вашингтоне, и на тот момент его главная задача состояла в том, чтобы «вскрывать агрессивные планы СССР». В 1976 году «Комитет» был реорганизован, в 2004 году он был вновь реорганизован под задачи борьбы с международным терроризмом. 25 марта 2019 года он был реорганизован ещё раз, его главная задача заключается теперь в «пропаганде и разъяснении информации о конвенциональных и неконвенциональных актуальных угрозах со стороны Китайской Народной Республики». Председателем «Комитета» является Брайан Кеннеди.О выступлении Джонса на заседании упомянутого «Комитета» было рассказано 6 июня 2020 года в материале на сайте "Да Цзиюань" (в переводе: «Великая эра"). Этот активно функционирующий в Сети масштабный китайскоязычный сайт специализируется на материалах внешнеполитического характера, нередко направленных против КПК и КНР, редакция сайта находится в Вашингтоне. Так вот, в своём выступлении Джонс рассуждал о «тактике эрозии», которой, по его словам, поэтапно придерживается коммунистический Китай в отношении Запада: этап первый – «проникновение», этап второй – «расширение влияния», третий этап – «попытка взять западное общество под свой контроль». Одновременно Джонс подчеркнул необходимость более активного фактического участия США в глобальных делах, ибо, по его выражению, «виртуальное присутствие – это по сути фактическое неучастие». В этой связи он с одобрением отозвался о «плане» США содействовать развитию «Инициативы трёх морей» как инструменту вытеснения из Европы китайской инициативы «Пояс и Путь».«Инициатива трёх морей» (ИТМ), она же «Балто-Адриато-Черноморская инициатива» (БАЧИ) представляет собой развитие польской внешнеполитической концепции «Трёхморья» («Триморья», «Троеморья»), которая, в свою очередь, восходит к разработанной Пилсудским после Первой мировой войны концепции «Междуморья», предполагавшей создание конфедерации восточно- и центральноевропейских государств.Современная ИТМ — это неформальное объединение 12 стран Центральной и Восточной Европы: Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Словении, Румынии, возникшее в 2016 году по инициативе Польши и Хорватии и выступающее в качестве политической и экономической платформы для развития региональных проектов в области инфраструктуры, энергетики и цифрового взаимодействия. На Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля 2020 года госсекретарь США Помпео заявил (и на это также обратил внимание в своём выступлении Джонс), что США намерены финансировать проекты по увеличению энергетической независимости стран-участниц ИТМ. В этих целях США планируют направить 1 млрд. долларов в инвестиционный фонд ИТМ через «Международную финансовую корпорацию развития» — созданную в 2019 году структуру правительства США, которая финансирует различные проекты на развивающихся рынках.Обращает на себя внимание то, что своим «ярдом баксов» на энергетическую независимость стран-участниц ИТМ США «стреляют дуплетом»: по российским энергопоставкам в Европу и собственно по китайской инициативе «Пояс и Путь» в Европе, ибо в ней энергетический компонент отсутствует в принципе.Судите сами. Как следует из упоминавшейся статьи Цвыка, взаимодействие Китая в данном случае со странами-участницами ИТМ сводится к следующему.Австрия: членство в АБИИ; участие в проектах развития наземной инфраструктуры.Болгария: «Формат 16+1»; участие в проектах развития портовой инфраструктуры.Венгрия: меморандум о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и Путь»; членство в АБИИ; «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры.Латвия и Литва: «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры; участие в проектах развития портовой инфраструктуры.Польша: меморандум о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и Путь»; членство в АБИИ; «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры; участие в проектах развития портовой инфраструктуры.Румыния: членство в АБИИ; «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры; участие в проектах развития портовой инфраструктуры.Словакия: меморандум о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и Путь»; «Формат 16+1».Словения: «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры; участие в проектах развития портовой инфраструктуры.Хорватия: меморандум о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и Путь»; «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры; участие в проектах развития портовой инфраструктуры.Чехия: меморандум о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Пояс и Путь»; «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры.Эстония: «Формат 16+1»; участие в проектах развития наземной инфраструктуры; участие в проектах развития портовой инфраструктуры.Сложно, конечно, однозначно оценить заявление бывшего секретаря президента США по национальной безопасности Джонса относительно того, что США намерены вытеснить из Европы китайскую инициативу «Пояс и Путь» с помощью доморощенной польской «Инициативы трёх морей». Ибо государства «Троеморья», традиционное играющие роль «буфера» между Россией и западным хартлендом, скорее всего, пойдут по пути «ласкового теляти, сосущего двух маток», то есть не станут выбирать, либо с Китаем по «Поясу и Пути», либо за очередным американским миллиардом, а будут стараться получать и китайские инвестиции на инфраструктурные проекты, и американские деньги на «энергетическую независимость».Иными словами, вытеснить Китай из Европы, подкармливая его восточно- и центральноевропейских "клиентов", Соединённым Штатам вряд ли удастся. С большей долей вероятности процесс будет идти так, как его и обрисовал Джонс: поэтапное и неумолимое, «эрозивное» закрепление Китая то там, то тут в Европе со сложно прогнозируемыми последствиями. Ведь одно дело — сотни тысяч азиатско-африканских беженцев, которых Европа с трудом, но «переваривает» своим институциональным порядком. И совсем другое дело — ползучее, «эрозивное», но постепенно всеохватывающее китайское присутствие, не меньше, если не больше, чем Евросоюзом, институциализированное китайским государством. Ибо каковы на самом деле стратегические планы Центрального военного совета КПК, он же Центральный военный совет КНР, и иже с ним руководящих органов ЦК КПК, — бог весть. Шитов Александр Викторович Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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